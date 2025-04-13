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    13 апреля 2025, 17:04 • Общество

    Сбитый украинский F-16 стал легкой мишенью ПВО России

    Сбитый украинский F-16 стал легкой мишенью ПВО России
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев сообщил о крушении своего истребителя F-16 в Сумской области. Минобороны РФ уточнило, что это стало результатом работы российской ПВО. Благодаря каким факторам удалось уничтожить F-16 и почему Украина вынуждена рисковать ценными западными самолетами, бросая их ближе к линии фронта?

    Командование воздушных сил Украины сообщило о гибели 26-летнего летчика Павла Иванова при выполнении боевого задания на истребителе F-16 Viper. В заявлении говорится, что самолет был атакован «в невероятно сложных условиях, при прикрытии ударных авиагрупп и нанесении ударов по объектам противника».

    Минобороны России сообщило, что самолет был сбит российской ПВО. По данным источника BBC, по истребителю выпустили три ракеты. «Это была либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета Р-37 класса «воздух – воздух», – сказал собеседник.

    Иванов стал одним из первых украинских летчиков, освоивших F-16. Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины посмертно, отметив, что F-16, Dassault Mirage 2000 и «МиГи» «героически выполняют задания, поддерживают наземные операции, защищают Украину от российских ракет и беспилотников». «Ответим сильно и метко», – пообещал он.

    Если F-16 сбил комплекс С-400 – значит, украинский самолет действовал в хорошо защищенной зоне около Сумской области, пишет болгарский военный эксперт Бойко Николов в статье для Bulgarian military. По его словам, произошедшее отражает широкую стратегию России по созданию «бесполетного» пространства над большей частью линии фронта.

    Аналитик отмечает: С-400 и истребители с ракетами Р-37М образуют многоуровневую оборону, которая бросает вызов даже такой передовой технике, как F-16. Он напомнил, что в ходе операции «Буря в пустыне» в 1991 году союзники совершили тысячи вылетов, нанося удары по Ираку благодаря поддержке самолетов AWACS, заправщиков и средств радиоэлектронной борьбы. Сейчас же в зоне СВО F-16 действуют в условиях ограниченной инфраструктуры.

    Игорь Романенко, бывший замначальника Генштаба ВСУ, признал, что переданные Украине F-16 не имеют надлежащего авиационного вооружения и что для них представляют большую опасность российские ЗРК средней и большой дальности. В свою очередь депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила, что у украинских сил по-прежнему не отрегулирована система распознавания воздушных целей.


    «Российские военные могли уничтожить F-16 на границе одного из секторов управления используемого воздушного пространства. У американских машин возникают проблемы из-за плохой координации с украинскими наземными ПВО. К тому же экспортные варианты истребителя поставляются с менее функциональными автоматическими системами управления и защиты», – пояснил Владимир Попов, заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор авиации.

    «Теоретически наша операция могла выглядеть следующим образом. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, находящийся в небе над Воронежем, засек F-16 и передал данные в воинскую часть ближе к Сумской области. Там военные на пару минут включили радиолокационную станцию, чтобы не быть засеченными украинской стороной – и выпустили несколько ракет», – детализировал он.

    «Зачем F-16 подлетал к российской границе? На мой взгляд, здесь два варианта: или ударить ракетами по каким-то объектам в Курской области, или выявить точки расположения ПВО», – указал Попов.

    В целом, по его словам, F-16 и Mirage уместны на Украине только для интегрирования в зональную ПВО и работы вместе с ЗРК. «Если они собьют два из шести наших барражирующих боеприпасов «Герань-1» или одну из десяти наших крылатых ракет Х-101 – то для них это уже хороший результат», – признался аналитик.

    «В зоне СВО F-16 становятся легкой мишенью для наших ракетных комплексов.

    У них стоит упрощенная система опознавания «свой-чужой» обзорного плана и нет соответствующей инфраструктуры поддержки на земле», – сказал эксперт.

    Скорее всего, F-16 выманили в результате совместной многоходовки ПВО и авиации, которая подсвечивала американский истребитель, считает военный эксперт Василий Дандыкин. «Пилот не успел катапультироваться, значит, все было сделано быстро и профессионально. Вероятно, наши военные создали несколько ложных целей, на которые среагировала автоматика и сам летчик», – добавил он.

    «ВСУ используют F-16 в качестве носителей крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. А в воздушном бою они уступают Су-30, поэтому пилоты американских машин, как правило, не задерживаются рядом с линией фронта, а выпускают ракету или планирующую бомбу и сразу уходят ближе к границе с Польшей. В качестве прикрытия их сопровождает МиГ-29», – продолжил собеседник.

    «Тем не менее плачевная для Украины ситуация на фронте и ограниченный функционал беспилотников вынуждают ВСУ все чаще задействовать ближе к линии соприкосновения как вертолеты, так и истребители – F-16 и Mirage. Поэтому, я думаю, наша работа в этом направлении будет только нарастать», – спрогнозировал он.

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