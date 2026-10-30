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    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

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    30 октября 2026, 21:39 • Новости дня

    Суд отменил запрет на демонстрацию профсоюзов в центре Парижа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Административный суд Парижа отменил запрет полиции на проведение демонстрации профсоюзов в центре города 31 октября.

    Шествие в знак протеста против снижения покупательной способности населения должно пройти по первоначальному маршруту от площади Бастилии до площади Нации. Планируется, что акция начнется в 14:00 по местному времени (16:00 мск), пишет ТАСС со ссылкой на Le Monde.

    Ранее префектура парижской полиции запретила этот маршрут, разрешив акцию на восточной окраине столицы между площадями Порт-де-Баньоле и Порт-де-Шарантон, чтобы избежать возможных беспорядков.

    По данным France Presse, префектура оспорит это решение в Административном апелляционном суде Парижа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Административный суд Парижа приостановил запрет полиции на проведение манифестации студенческой ассоциацией Interfac IDF.

    Позже в субботу правоохранительные органы французской столицы в последний момент отказались от договоренностей со студентами и профсоюзами, запретив им проводить субботнюю манифестацию в центре города.

    В тот же день сотрудники полиции применили слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрации против роста стоимости жизни.

    29 октября 2026, 18:16 • Новости дня
    Франция отказалась поддержать возможное выдвижение Орбана на пост генсека ООН

    МИД Франции: Париж не поддержит кандидатуру Орбана на пост генсека ООН

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не согласен с возможным выдвижением бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

    «Мы этого не примем», – заявил Барро на слушаниях в Сенате Франции. По его мнению, назначение Орбана могло бы «ослабить или парализовать» ООН и обеспечило бы крупным державам возможность навязывать другим свою волю, передает ТАСС.

    Министр добавил, что Париж ожидает от будущего генсека активной работы по реформированию и укреплению организации на основе многостороннего подхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подверг критике слухи о возможном выдвижении бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пост генерального секретаря ООН.

    В понедельник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил о праве членов всемирной организации самостоятельно принимать решение о кандидатуре Виктора Орбана.

    Замглавы МИД России Александр Алимов сообщил о сохранении технической возможности выдвижения Виктора Орбана на пост генсека ООН.

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    28 октября 2026, 11:59 • Новости дня
    Актриса Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в квартире во Франции

    Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в парижской квартире

    Tекст: Вера Басилая

    Актриса Рената Литвинова пожаловалась на отсутствие отопления в своей гигантской парижской квартире из-за режима экономии.

    Актриса Рената Литвинова пожаловалась на бытовые проблемы и холод в апартаментах во Франции, пишет «СтарХит».

    В ходе встречи с телеведущим Иваном Ургантом в Париже она рассказала, что вынуждена самостоятельно справляться с отсутствием тепла.

    «У меня гигантская квартира, уже очень долго не отапливаемая. Потому что не топят, экономят», – заявила Литвинова.

    По словам артистки, для обогрева жилья она использует маленькие ветряные обогреватели, сжигающие кислород, и расставляет их по всем комнатам. Также в квартире работает газовая плита.

    Литвинова приобрела двухуровневые апартаменты площадью около 100 кв. метров неподалеку от Триумфальной арки в 2015 году, а окончательно переехала во французскую столицу в 2022 году.

    Литвинова, покинувшая Россию, заявила, что гражданство не меняла, у нее есть только российский паспорт.

    В конце 2025 года Рената Литвинова рассказывала о штрафе в 280 евро за кормление голубя на улице Парижа.


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    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

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    27 октября 2026, 22:25 • Новости дня
    Сенат Франции начал обсуждать закон о коллективной ответственности на протестах

    Tекст: Вера Басилая

    Сенат Франции приступил к рассмотрению законопроекта о введении коллективной ответственности для участников протестов, в ходе которых был нанесен материальный ущерб.

    Проект закона возлагает вину, в том числе на мирных протестующих, которые не участвовали в погромах, передает РИА «Новости».

    «Правонарушение имеет место, когда человек участвует в группе, созданной с целью совершения насильственных действий. Аналогичным образом, правонарушение имеет место и в том случае, если человек остается в толпе после официального требования разойтись, осознавая и зная, что в ней совершаются акты порчи имущества», – заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

    Сумма компенсации за ущерб может составить до 10 тыс. евро. Для ее возмещения могут использоваться части социальных выплат осужденного. Вице-президент Сената Лоранс Гарнье отметила, что законопроект рассматривается по ускоренной процедуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила о намерении выступить защитницей страны на фоне протестов.

    В воскресенье власти Франции попросили временно заблокировать ряд соцсетей из-за беспорядков.

    В субботу правоохранительные органы задержали около тысячи человек в ходе подавления протестов против роста цен.

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    27 октября 2026, 22:41 • Новости дня
    Франция перебросила патрульный самолет в Румынию для разведки над Черным морем

    Минобороны Румынии: Франция перебросила самолет для миссий над Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство национальной обороны Румынии сообщило о временном размещении французского морского патрульного самолета ATLANTIQUE 2 на авиабазе «Михаил Когэлничану».

    Минобороны Румынии сообщило, что французский патрульный самолет прибыл в Румынию для содействия в выявлении навигационных опасностей и усиления защиты критически важной инфраструктуры. Переброска осуществлена по запросу Бухареста на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе, передает РИА «Новости».

    Воздушное судно будет выполнять задачи по наблюдению и разведке в западной части бассейна Черного моря до 6 ноября. Полеты планируются и координируются при поддержке командования румынского военно-морского компонента «Вице-адмирал Иоан Георгеску» и во взаимодействии с Центром морской координации. Главной целью миссии названо повышение возможностей по защите исключительной экономической зоны страны.

    В последнее время участились атаки украинских войск на гражданскую инфраструктуру на море и мирные суда. «Черное море сейчас малопригодно для безопасного судоходства из-за террористических действий Киева», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу администрация президента Румынии Никушора Дана сообщила об обращении к НАТО за средствами противовоздушной обороны после затопления сухогруза.

    Официальный представитель Североатлантического альянса Эллисон Харт заявила о направлении дополнительных сил наблюдения и разведки в Черное море.

    Врио министра национальной обороны Румынии Раду Мируцэ предложил создать общее военное командование альянса в регионе.

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    28 октября 2026, 17:17 • Новости дня
    Болгария одобрила закупку 32 французских зенитных ракет для своих ВМС

    Maritime.bg: Болгария закупит у Франции 32 ракеты VL MICA для военно-морских сил

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Болгарии одобрило присоединение страны к рамочному соглашению о закупке зенитно-ракетных систем ближнего и среднего радиуса действия VL MICA для военно-морских сил, сообщил портал Maritime.bg.

    Проект включен в национальный план инвестиций в европейскую оборонную промышленность, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Maritime.bg.

    Министр обороны Димитар Стоянов уполномочен провести переговоры и подписать соглашение между оборонными ведомствами Болгарии, Франции и Дании. Документ предусматривает поставку 32 зенитных ракет и сопутствующих услуг, координатором проекта выступает Франция.

    Ракеты предназначены для системы противовоздушной обороны многоцелевых патрульных кораблей болгарских ВМС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе правительство Болгарии приняло решение направлять средства в Европейский фонд мира исключительно на нелетальную помощь для поддержки Украины.

    В начале месяца правительство Болгарии предложило парламенту одобрить приобретение шести немецких зенитных ракетных комплексов IRIS-T вместо одного.

    Летом премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил об отказе одобрять способные нанести ущерб государству антироссийские санкции.

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    28 октября 2026, 11:08 • Новости дня
    Independent: Европу охватили студенческие протесты из-за роста стоимости жизни
    Independent: Европу охватили студенческие протесты из-за роста стоимости жизни
    @ IMAGO/BeckerBredel Fotografen/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    В странах Европы, от Франции до Албании и Сербии, набирают силу масштабные протесты молодежи, недовольной коррупцией, ростом стоимости жизни и отсутствием перспектив, пишет The Independent.

    Требования протестующих включают улучшение состояния школ, решение жилищного вопроса, а также протесты против коррупции и игнорирования интересов молодежи, пишет The Independent.

    В некоторых случаях мирные акции переросли в беспорядки. Во Франции были повреждены тысячи магазинов, а полиция применила водометы и светошумовые гранаты.

    Отмечается, что протесты уже принесли политические результаты: в Сербии студенческие акции способствовали поражению на выборах Александра Вучича. Волнения также затронули Албанию, где студенты выступили против правительства премьер-министра Эди Рамы, а в Германии запланированы новые демонстрации.

    По данным Европейского союза за 2025 год, молодые люди от 18 до 24 лет подвержены наибольшему риску бедности или социальной изоляции – 26,3%. При этом молодежь недовольна тем, что вынуждена нести финансовое бремя стареющего населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник эксперты назвали протесты в Европе следствием завышенных ожиданий и деградации возможностей населения. В пятницу газета Politico спрогнозировала новые волны беспорядков в Евросоюзе предстоящей зимой из-за роста цен на электроэнергию и политической нестабильности. На прошлой неделе премьер-министр Албании Эди Рама обвинил Россию и Иран в инспирировании молодежных бунтов в Албании.

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    29 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд

    Tекст: Ольга Иванова

    Французская авиакомпания Air France продлила приостановку рейсов в Эр-Рияд до 12 декабря на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Французская авиакомпания Air France приняла решение продлить приостановку своих рейсов в Эр-Рияд до 12 декабря на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    «В связи с меняющейся ситуацией в области безопасности… рейсы в Эр-Рияд и обратно приостанавливаются до 12 декабря 2026 года включительно», – заявили в компании.

    Кроме того, рейсы в Дубай и обратно остаются приостановленными до 7 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца власти Саудовской Аравии продлили приостановку работы аэропорта в Эр-Рияде после серии атак.

    В начале месяца пассажирские рейсы перенаправлялись на посадку в международные аэропорты Медины и Джидды.

    Немецкая группа авиакомпаний Lufthansa решила приостановить рейсы в Эр-Рияд на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

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    29 октября 2026, 17:19 • Новости дня
    Минфин Франции: ЕС за три месяца высвободит из запасов 42 млн баррелей топлива

    Tекст: Ольга Иванова

    Страны Евросоюза в ближайшие три месяца направят из стратегических запасов на рынок более 42 млн баррелей топлива для снижения цен, заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр.

    Половину от этого объема составит дизельное топливо. Решение было принято на встрече G7 в начале октября под председательством президента Франции Эммануэля Макрона, передает РИА «Новости».

    Лескюр отметил, что Европа менее чем за месяц смогла скоординировать «очень важное высвобождение стратегических резервов». На совете по энергетике в Люксембурге также планируется обсудить снижение зависимости от ископаемых видов топлива и развитие возобновляемой энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Франции допустили возможность не восполнять стратегические запасы дизельного топлива после выделения 10 млн баррелей для снижения цен.

    На прошлой неделе глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал о глубочайшем энергетическом кризисе в Европе.

    В прошлом месяце Европейская комиссия призвала страны Евросоюза сократить потребление газа и электричества.

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    29 октября 2026, 13:47 • Новости дня
    Макрон не смог сказать о своей гипотетической реакции на протесты в 17 лет

    Макрон не ответил на вопрос об участии в протестах в свои 17 лет

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Франции Эммануэль Макрон не дал однозначного ответа на вопрос, присоединился бы он к проходящим протестам учащихся, если бы ему сейчас было 17 лет.

    «Очень сложно сказать. Потому что это очень личные вещи... Есть выбор, который вы делаете», – заявил Макрон в интервью журналисту и видеоблогеру HugoDecrypte, передает РИА «Новости».

    Макрон добавил, что можно быть несогласным с ситуацией, но не выходить на протесты.

    Протесты во Франции начались в середине сентября с выступлений старшеклассников, требовавших улучшения состояния школ. Позже к ним присоединились недовольные ростом цен. Самая массовая акция прошла 17 октября, собрав около 550 тыс. человек. Полиция применяла водометы, слезоточивый газ и шумовые гранаты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Эммануэль Макрон заявил о неготовности властей Франции к масштабным протестам.

    В воскресенье премьер-министр Себастьен Лекорню попросил временно заблокировать ряд соцсетей на фоне беспорядков.

    В субботу министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил о тяжелых ранениях двух человек при подавлении манифестаций.

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    29 октября 2026, 21:42 • Новости дня
    МВД Франции назвало число пострадавших при беспорядках полицейских

    МВД Франции: Почти 1,2 тыс. полицейских пострадали при беспорядках

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе акций протеста во Франции с конца сентября пострадали 1193 сотрудника правоохранительных органов, сообщил министр внутренних дел республики Лоран Нуньес.

    «Пострадали более тысячи полицейских и жандармов, а если конкретно – 1193 человека. К счастью, зачастую речь шла скорее о легких травмах, однако были и очень тяжелые случаи», – приводит ТАСС заявление Нуньеса, сделанное в ходе пресс-конференции.

    Некоторым полицейским потребовалась госпитализация. Травмы связаны с тем, что участники акций бросали в правоохранителей камни, петарды и сбрасывали с крыш каминные трубы.

    Министр подчеркнул намерение властей жестко пресекать беспорядки и задействовать все средства для поиска правонарушителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МВД Франции сообщило о задержании более 1,4 тыс. участников массовых акций протеста против роста стоимости жизни.

    В субботу два человека получили тяжелые ранения в ходе подавления беспорядков во Франции. В тот же день около тысячи человек задержали во время манифестаций против роста цен.

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    29 октября 2026, 16:23 • Новости дня
    Активисты заблокировали вход в третий университет Германии за два дня

    DPA: Активисты заблокировали вход в третий университет Германии за два дня

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники акции молодежного протеста забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон в берлинском районе Хеллерсдорф, пишет агентство DPA.

    Полиция оценила действия примерно сотни студентов как стихийное собрание, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA. Активисты заблокировали только главный вход, попасть в здание можно через боковой.

    Накануне протестующие перекрыли доступы к зданиям Гамбургского университета прикладных наук и Института политологии имени Отто Зура при Свободном университете Берлина. Представитель Университета Алисы Саломон уточнил, что действия учащихся стали знаком солидарности с недавними выступлениями молодежи во Франции.

    Блокировки учебных заведений связаны с подготовкой к масштабным акциям протеста 31 октября. Ранее инициативная группа молодежи призвала сторонников выйти на улицы в более чем 20 городах Германии. Активисты требуют провести реформу образования, принять меры для борьбы с ростом стоимости жизни и отказаться от возвращения обязательной военной службы в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в странах Европы набрали силу масштабные протесты молодежи из-за роста стоимости жизни.

    На прошлой неделе немецкий эксперт по экстремизму Ахмад Мансур предупредил о подготовке инициативной группой масштабных акций в Германии на 31 октября.

    Ранее десятки тысяч молодых людей вышли на улицы немецких городов для протеста против возвращения обязательного призыва в армию.

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    30 октября 2026, 17:00 • Новости дня
    Названо число участников масштабной протестной акции против правительства Италии

    В Риме 100 тыс. человек вышли на шествие против правительства Италии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Риме в рамках всеобщей забастовки состоялось масштабное протестное шествие против политики итальянского правительства, организаторы которого заявили об участии в акции 100 тыс. человек.

    В пятницу массовая манифестация против правительства Италии, роста стоимости жизни и военных расходов стартовала от центрального вокзала Термини и дошла до улицы Императорских форумов, передает РИА «Новости».

    «Нас 100 тыс., и борьба не заканчивается сегодня. Мы разобьем палатки у Колизея на три дня, до воскресенья», – заявили организаторы с возглавляющего колонну грузовика. Инициативу с палатками намерен провести участвующий в шествии комитет движения за право на жилье Lotta per la casa.

    К протестному шествию присоединились студенты, сторонники Палестины, левые активисты и представители различных общественных движений. Акция проходит в рамках всеобщей забастовки, объявленной профсоюзом USB. Участники выступили против роста стоимости жизни и бюджетной политики правительства, скандируя: «Опустите оружие, поднимите зарплаты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу участники многотысячного шествия против правительства Италии закидали файерами здание министерства инфраструктуры и транспорта в Риме.

    Ранее итальянская полиция применила водометы на акции протеста в центре столицы.

    Посол России в Италии Алексей Парамонов охарактеризовал как пропагандистский прием публикации о якобы причастности Москвы к протестным акциям в итальянских городах.

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    29 октября 2026, 14:26 • Новости дня
    Во Франции возобновили поиск останков солдат Русского экспедиционного корпуса

    Во Франции возобновились раскопки погибших в 1917 году русских солдат

    Tекст: Денис Тельманов

    Французские власти распорядились продолжить прерванную три года назад эксгумацию останков солдат Русского экспедиционного корпуса, сообщил президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски.

    Поиск останков павших в районе коммуны Курси солдат возобновился на этой неделе и продлится до субботы, передает РИА «Новости».

    «Это будет иметь большое значение для российско-французских отношений», – заявил Малиновски.

    По его словам, в работах участвуют сотрудники криминалистической полиции и специалисты французского Национального центра научных исследований. Под землей могут находиться останки десятков воинов.

    Раскопки в местах тяжелых боев 1917 года начались в 2023 году, тогда удалось обнаружить останки 17 русских солдат. После эксгумации шестерых из них процесс был приостановлен до получения нового разрешения от Парижа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу атаман казачьего общества во французском округе Марсель Фредерик Аникин сообщил о намерении возродить историческое поселение своих предков на территории Ростовской области.

    В июле дипломатическая миссия получила официальное подтверждение от французской стороны на проведение исследований для идентификации погибшего в 1917 году воина Русского экспедиционного корпуса.

    Тогда Пьер Малиновски высоко оценил умение президента России мгновенно анализировать собеседников и ситуацию.

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    30 октября 2026, 18:07 • Новости дня
    При антиправительственных протестах в Венеции пострадали семь полицейских

    ANSA: Семь полицейских пострадали при антиправительственных протестах в Венеции

    Tекст: Денис Тельманов

    В материковой части Венеции Местре по меньшей мере семь полицейских пострадали в ходе столкновений с участниками антиправительственного митинга.

    Сотрудники правоохранительных органов получили незначительные травмы, ушибы и порезы, когда теснили протестующих, попытавшихся прорваться через оцепление по пути шествия, передает ТАСС со ссылкой на агентство ANSA.

    Манифестации проходят одновременно в десятках итальянских городов. В Турине организаторы сообщают о 50 тыс. участников, в Неаполе – 20 тыс., в Милане – 10 тыс.

    К забастовке в Италии присоединились не менее 1,5 млн человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Италии началась всеобщая забастовка в знак протеста против милитаризации, роста цен и перевооружения.

    В Риме в рамках всеобщей забастовки состоялось масштабное протестное шествие против политики итальянского правительства.

    В прошлую субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне заявлений о мнимом «русском следе» в молодежных беспорядках в Милане посоветовала властям Италии прислушаться к здравому голосу певца Аль Бано.

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    30 октября 2026, 18:44 • Новости дня
    Радикалы перекрыли мусорными баками улицу у Колизея в Риме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре Рима участники массовой антиправительственной манифестации заблокировали улицу у Колизея баррикадами из мусорных баков и подожгли их.

    Группа радикально настроенной молодежи отделилась от основного шествия на улице Клаудия. Протестующие перекрыли движение мусорными контейнерами, после чего подожгли их и начали бросать в полицию различные предметы, передает РИА «Новости».

    Часть баков потушили работники коммунальных служб.

    Напомним, в пятницу в Риме в рамках всеобщей забастовки 100 тыс. человек вышли на протестное шествие против политики итальянского правительства. Участники акции закидали файерами здание министерства инфраструктуры и транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, всеобщую забастовку против милитаризации и роста цен объявил Союз базовых профсоюзов (USB) Италии.

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    Пентагон запретил прибалтам русофобский шум

    «Не дразните русских» – Пентагон призвал европейских союзников по НАТО, особенно власти Эстонии, Латвии и Литвы, смягчить публичную риторику о якобы «российской угрозе». По словам экспертов, чрезмерный негатив в адрес Москвы со стороны европейцев стал проблемой для Вашингтона. Как отреагируют на американское требование европейские лидеры? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

      Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    • После СВО нашел семью и новую жизнь

      Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    • Как спорт восстанавливает после ранений

      Коренной севастополец Егор Табаков с детства наблюдал крымские события. А когда повзрослел, пошел на СВО воевать за свою страну. Был готов вернуться со щитом или на щите, но ранение внесло свои коррективы.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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