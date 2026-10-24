Полиция в Париже разогнала манифестантов слезоточивым газом

Полиция в Париже разогнала акцию протеста против роста цен

Tекст: Мария Иванова

Французская полиция применила водомет и слезоточивый газ против участников акции протеста в Париже после завершения манифестации, передает РИА «Новости».

В субботу во Франции возобновились массовые протесты против ухудшения ситуации в образовании и повышения стоимости жизни. К акциям присоединились студенты, профсоюзы и «желтые жилеты». В столице на улицы вышли тысячи людей. Шествие по заранее согласованному маршруту на окраине города прошло без происшествий, однако после его окончания правоохранители приступили к разгону толпы.

Протестные акции начались во Франции в середине сентября с выступлений старшеклассников, недовольных состоянием школ. Впоследствии к ним присоединились граждане, протестующие против роста цен, а акции охватили другие регионы страны. Самая масштабная демонстрация прошла 17 октября – по оценкам МВД, в ней приняли участие около 550 тыс. человек. Тогда полиция также использовала водометы, шумовые гранаты и слезоточивый газ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник адвокат французского демонстранта подал жалобу на министра внутренних дел Лорана Нуньеса за разрешение применять гранаты при подавлении беспорядков.

В понедельник участники массовых протестов против удорожания стоимости жизни перекрыли доступ к Лувру в Париже.

Французские суды вынесли первые приговоры участникам столичных беспорядков.