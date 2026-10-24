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    Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    @ Рейксмюсеум

    24 октября 2026, 12:45 Мнение

    Турбулентность продолжится до заключения нового «Вестфальского мира»

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. В результате все только проиграли. Однако в 1648 году был заключен «Вестфальский мир», положившей начало всей системе международных отношений. Которую Запад успешно разрушил.

    Сергей Миркин Сергей Миркин

    журналист, Донецк

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    24 октября 1648 года было подписано Оснабрюкское мирное соглашение, которое положило конец Тридцатилетней войне и сформировало – наряду с Мюнстерским договором – Вестфальский миропорядок в Европе. Его принципы со временем распространились на международные отношения в масштабах планеты. Государства, а не династии, монархи или общины становились главными акторами международных отношений. В документах, сформировавших Вестфальский мир, закреплялся принцип государственного суверенитета, и напрямую не прописывался, но из него следовал принцип баланса сил – чтобы ни одно государство не могло доминировать на планете.

    Когда рухнул Вестфальский миропорядок? У юристов и историков нет единого ответы на этот вопрос. Некоторые полагают, что нормы Вестфальского мира актуальны до сих пор, другие считают, что смертельный удар по нему нанесли Наполеоновские войны, и окончательно добили Первая и Вторая мировые.

    Мне ближе точка зрения, что последний гвоздь в крышку гроба Вестфальского порядка был вбит все же после окончания холодной войны. Все системы мирового порядка – венская, версальская, даже ялтинская – базировались на правовом и идейном каркасе Вестфальского мира. Однако после крушения СССР мощь США казалась незыблемой на века, а заодно и либеральная идеология.

    Наиболее ярко эта концепция отображена в пресловутой книге пресловутого американского политолога Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории и последний человек», изданной в 1992 году. Либеральные политики решили, что международные право уже не актуально, и его нужно чем-то заменить. Тогда появилась концепция «мира, основанного на правилах» (Rules-Based Order). Суть ее в том, что международно-правовые нормы вторичны относительно неких «правил», и применяются в зависимости от желания тех, кто их устанавливает. А устанавливают правила, естественно, те, кто сильнее – США и коллективный Запад, в том числе в лице созданных им международных институтов.

    При этом «правила» важнее, чем государственный суверенитет – то есть Вестфальская система не просто забыта, но опровергнута. Войны Запада против Югославии, Ирака, Ливии являются прямым следствиям применения этой доктрины. Более того – согласно этим самым «правилам» права человека выше суверенитета государства – и это новая ступень эволюции международного права. В 2014 году, когда ВСУ убивали жителей Донбасса, сторонники «правил» кричали о монополии государства на насилие. Когда надо, правила одни, когда надо – прямо противоположные, но и те, и другие – «правила».

    «Мир, основанный на правилах» – это фундамент для миропорядка, который держится на праве сильного. В отличие от Вестфальского мира, в основе которого – баланс сил.  И существовать порядок, «основанный на правилах», может только в условиях доминирования Запада (прежде всего, США) в экономической, технологической, военной и политической сферах.

    Однако в 2026 году доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности составляет примерно 40%, доля Большой семерки (G7) – менее 29%. Технологически Запад еще доминирует на многих направлениях, но Китай, Россия и ряд других незападных стран прикладывают огромные усилия, чтобы преодолеть разрыв там, где он есть.

    Война США с Ираном продемонстрировала, что у самого мощного государства Запада недостаточно ресурсов, чтобы справиться с этой страной. Американцы не смогли обеспечить безопасность своих ближневосточных союзников. То есть кто тут теперь самый сильный – большой вопрос.

    Запад уничтожил Вестфальскую мировую систему, и планета оказалась в том политико-правовом положении, в котором Западная Европа находилась в преддверии 1648 года, около четырех веков назад.

    Тридцатилетняя война стала последней попыткой католиков заставить протестантов отказаться от своей веры. Религиозный фактор, как и вообще навязывание каких-либо концепций соседям по континенту, был признан непродуктивным и уступил место прагматизму. Католическая Франция воевала на стороне протестантов, когда это соответствовало ее национальным интересам.

    Современные конфликты, прежде всего, на Украине, и в Иране – это отголоски попытки Запада навязать миру свою концепцию. Многие западные политики до сих пор искренне верят в «конец истории», хотя даже сам Фукуяма признал, что ошибся.

    Династия Габсбургов пыталась удержать свое доминирование в Европе, хотя ее ресурсов на это не хватало. Результат Тридцатилетней войны – ослабление Испании, её отказ от Нидерландов, и лишь номинальное подчинение Германии власти императора Священной римской империи.

    Германские княжества и Нидерланды боролись за право самим определять внешнюю и внутреннею политику (суверенитет), за возможность исповедовать свою веру (самоидентификация). В общем-то, примерно за это борются и сейчас все те страны, которые не устраивает навязываемый миропорядок.

    Турбулентность в геополитике продолжится, пока не будет заключен новый «Вестфальский мир». Отображающий сложившуюся реальность, закрепляющий многополярный мир и баланс сил, его поддерживающий, суверенитет государств и право на самоидентификацию народов. И самое главное – пока не будут разработаны международные нормы, которые не позволят Западу навязывать свою волю основной части человечества. 

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