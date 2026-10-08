«На сегодняшний день у Украины больше нет сталелитейной промышленности», – сообщил представитель группы «Метинвест», крупнейшей на Украине металлургической компании (принадлежит олигарху Ринату Ахметову).

Чтобы понять, насколько это серьезно, обратимся к цифрам. В 2025 году экспорт металлургической продукции принес Украине 4,72 млрд долларов – 11,7% всего товарного экспорта страны. Для сравнения: в 2013-м, последнем домайданном году, этот показатель составил 14,3 млрд долларов. Больше был только экспорт агропромышленной продукции – 17 млрд долларов. Весь экспорт Украины в 2013 году – 63,3 млрд долларов. То есть металлургия и агропром давали почти 50% всей экспортной выручки.

Ситуация в украинском агропроме сейчас не сильно лучше, чем в металлургии: в августе этого года экспорт сельхозпродукции рухнул на 47%.

Украинский экономист Алексей Кущ считает, что ресурсы Украины для противостояния России близки к истощению. Он говорит об экономических и демографических ресурсах, а также ментальном состоянии населения. Финансовый кризис экономист объясняет тем, что западные кураторы стали давать Киеву значительно меньше денег, чем раньше. При этом Украина уже с 2022 года не может обеспечивать покрытие своих бюджетных потребностей. Учитывая проблемы с экспортом, кризис будет только усиливаться. По мнению Куща, украинское руководство будет вынуждено искать способы выйти из конфликта, иначе конструкция под названием «Украина» рухнет, и все окажутся под ее обломками, включая политическую элиту.

Кущ слишком хорошего мнения о политиках своей страны. Зеленский лишь заявляет о желании достичь мира, но в практическом плане не сделал для этого ничего. Западные СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп рекомендовал ему полететь в Москву на переговоры. Но Зеленский отказался.

Президент России Владимир Путин сказал, что Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после парламентских выборов, но Киев попытался нанести массированный удар по Москве, а также атаковал избирательные участки в регионах. В атаке на Москву 20 сентября было задействовано свыше 1,6 тыс. беспилотников. Когда хотят мира, снижают уровень эскалации конфликта, а не повышают его.

Так что же ждет Украину? Сейчас представляется, что для этой страны есть три пути.

Все будет идти, как идет

Зеленский будет и дальше повышать уровень эскалации в противостоянии с Россией, чтобы доказать покровителям на Западе, что все еще полезен. В результате ответных мер ВС РФ зимой на Украине будет разрушена транспортная и энергетическая инфраструктура. Происходит полная деградация украинской экономики. При этом Зеленский отказывается принять пакет законов, которые от него требует ЕС, так как не хочет превратиться в президента без полномочий.

В ответ Запад сокращает финансирование. Гривна обесценивается, в стране происходит гиперинфляция, начинается логистический кризис. Люди еще более массово бегут с Украины, мужчин, кого хватают сразу, отправляют на фронт.

Представители элиты понимают, что обезумевшего Зеленского надо менять, но не могут решить, кто станет новым «гетманом». В стране начинается борьба за власть с использованием вооруженных формирований, бывших подразделений ВСУ, нацгвардии, которые теперь превратились в банды наемников. Хаос на Украине угрожает стабильности ее соседей. Проходит встреча представителей России, Белоруссии, Польши, Венгрии и Румынии, на которой принимается решение о разделе Украины на зоны ответственности, куда страны вводят свои войска. Через несколько лет зоны ответственности становятся частью тех государств, которые их контролировали.

Большой военный лагерь

Западу удается прогнуть Зеленского, поставив ультиматум: или отказ от реальной власти, или свержение. Зеленский закусывает удила. Во главе Украины становится условный Федоров – человек, который выполняет все приказы глобалистского обкома. ЕС дает украинскому режиму достаточно денег, чтобы он продолжал как-то функционировать. Из ЕС высылают украинских мужчин, их сразу отправляют в ВСУ. Страна превращается в огромный военный лагерь. Украинцы живут и умирают ради одной задачи – противостояния с Россией. Это заканчивается, когда ВСУ терпят ряд существенных поражений от армии России, глобалисты утрачивают контроль над правительствами в ряде европейских стран, считают проект бесперспективным и прекращают финансирование Украины. В стране начинается хаос, и соседние государства разделяют ее между собой.

Конец майданной власти

Удары ВС РФ по украинской инфраструктуре, уменьшение финансирования со стороны ЕС, деградация экономики и социальной сферы на Украине разрушат главный базис, на котором держится майданный режим, – веру в светлое европейское будущее. Люди, доведенные до отчаяния экономическими и бытовыми условиями, выйдут на улицы своих городов. Образуется множество локальных майданов. Сначала режим будет пытаться их подавить, но количество перейдет в качество, режим рухнет.

Новые политики, чтобы удержаться у власти, удовлетворят главный запрос людей – мир. И, что еще важно, граждане Украины получат иммунитет от болезни веры в хороший Запад. Политики, которые придут к власти, не будут пророссийскими, некоторые из них будут декларировать антироссийские посылы. Но их политика не будет и прозападной. Украина вернется к многовекторности времен правления Кучмы.

Что касается не элит, а обычных украинцев, то их искренне жаль. Но и для них это шанс, наконец, понять то, что до них пытаются донести умные люди со всего мира. Что они и их страна – лишь инструменты в руках Запада и украинских коррумпированных политиков. Что их судьба и будущее их детей никого не волнует. Что единственный смысл существования современной Украины – вредить России.

Я искренне надеюсь, что украинцы это осознают. Лишь бы не слишком поздно.