Tекст: Дарья Григоренко

«А других туда, по мнению Мелони, включать можно, в том числе детей? Нельзя только итальянцев? Интересная логика, учитывая, сколько денег вбухал Рим на поддержку террористов на Банковой», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Италии пора понять, кого она финансирует – «тех, кто их же потом будет убивать».

Дипломат подчеркнула, что подобные сайты вообще не должны существовать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказала Владимиру Зеленскому недовольство из-за включения итальянских граждан в базу «Миротворца».

В четверг личную информацию лидера итальянской оппозиционной правой партии «Национальное будущее» Роберто Ванначчи опубликовали в базе сайта.

В среду глава итальянского МИД Антонио Таяни поручил послу в Киеве обратиться к властям Украины за разъяснениями в связи с внесением депутатов Европарламента в базу ресурса.