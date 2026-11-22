Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего мировоззрения, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, не только торжество оружия, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.0 комментариев
Захарова: Экстремистский сайт «Миротворец» не должен существовать в принципе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что экстремистские сайты, подобные украинскому «Миротворцу», не должны существовать в принципе, комментируя недовольство Рима внесением итальянцев в базу ресурса.
«А других туда, по мнению Мелони, включать можно, в том числе детей? Нельзя только итальянцев? Интересная логика, учитывая, сколько денег вбухал Рим на поддержку террористов на Банковой», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что Италии пора понять, кого она финансирует – «тех, кто их же потом будет убивать».
Дипломат подчеркнула, что подобные сайты вообще не должны существовать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье премьер-министр Италии Джорджа Мелони высказала Владимиру Зеленскому недовольство из-за включения итальянских граждан в базу «Миротворца».
В четверг личную информацию лидера итальянской оппозиционной правой партии «Национальное будущее» Роберто Ванначчи опубликовали в базе сайта.
В среду глава итальянского МИД Антонио Таяни поручил послу в Киеве обратиться к властям Украины за разъяснениями в связи с внесением депутатов Европарламента в базу ресурса.