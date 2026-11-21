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Вагенкнехт осудила слова Мерца о «дивидендах» от помощи Украине
Вагенкнехт осудила слова Мерца о дивидендах от помощи Украине
Основательница германской партии BSW Сара Вагенкнехт раскритиковала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможных дивидендах с потраченных на Украину средств.
Политика Берлина ведет только к экономическому упадку и разрушению социального государства, написала Вагенкнехт в соцсети X.
«Не говоря уже о сотнях тысяч погибших украинских и российских мужчин из-за бесконечного затягивания конфликта. Циничнее просто некуда», – цитирует ТАСС Вагенкнехт.
Ранее Мерц заявил, что инвестиции в поддержку Киева в перспективе принесут Германии экономическую выгоду и «дивиденды».
С 24 февраля 2022 года Германия выделила или зарезервировала для Украины более 47,4 млрд долларов гражданской и около 60 млрд долларов военной помощи. Поставки гуманитарных грузов также осуществляют различные немецкие организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце основательница немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Сара Вагенкнехт подвергла критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его позицию по увеличению финансовой поддержки Киева. Летом применение переданного Киеву немецкого вооружения для атак по российской территории назвали угрожающим полномасштабным втягиванием Берлина в конфликт. Весной Сара Вагенкнехт раскритиковала решение Мерца по строительству социального жилья на Украине.