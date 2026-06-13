Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
Киев попытался оправдать биолаборатории США на территории Украины
МИД Украины опровергло информацию о разработке опасных патогенов, назвав функционирующие исследовательские центры исключительно гражданскими объектами здравоохранения.
Представители украинского внешнеполитического ведомства прокомментировали ситуацию вокруг совместных с Вашингтоном исследовательских проектов, передают «Вести».
«Украинская сторона никогда не осуществляла деятельности, связанной с разработкой, производством или накоплением биологического оружия», – подчеркнули в министерстве.
В заявлении отмечается, что работа лабораторий носит исключительно мирный характер и полностью соответствует международным медицинским стандартам. Киев продолжает строго выполнять все взятые на себя обязательства в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.
Сотрудничество с Соединенными Штатами в этой сфере «направлено на укрепление системы общественного здоровья», говорят в Киеве.
Главными целями партнерства названы эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и обеспечение надежной биобезопасности, заявили в МИД Украины.
Национальная разведка США подтвердила наличие опасных патогенов в украинских биолабораториях.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на правоту заявлений Москвы по этой теме.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил неизбежность разоблачения других глобальных мифов Вашингтона.