  • Новость часаСилы ПВО перехватили и уничтожили 109 БПЛА над Россией
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    Пожар на авианосце доказывает деградацию ВМС США
    Эксперт: У ВСУ в Константиновке фактически началась агония
    Россия провела дипломатические демарши из-за недопуска делегатов на саммит G20
    Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
    При ударе ВСУ по рынку в Сватово пострадали семь мирных жителей
    Военкор Поддубный сообщил об ударах «Геранями» по Криворожской ТЭС
    В Иране назвали дату похорон погибшего верховного лидера Хаменеи
    Дроны ВСУ поразили Старобельск во время приезда экс-разведчика Риттера
    Японский GlobalSign начал отзыв «цифровых паспортов» российских сайтов
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Образ «страшной России» – политический инструмент Запада

    Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

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    13 июня 2026, 21:19 • Новости дня

    Киев попытался оправдать биолаборатории США на территории Украины

    Tекст: Вера Басилая

    МИД Украины опровергло информацию о разработке опасных патогенов, назвав функционирующие исследовательские центры исключительно гражданскими объектами здравоохранения.

    Представители украинского внешнеполитического ведомства прокомментировали ситуацию вокруг совместных с Вашингтоном исследовательских проектов, передают «Вести».

    «Украинская сторона никогда не осуществляла деятельности, связанной с разработкой, производством или накоплением биологического оружия», – подчеркнули в министерстве.

    В заявлении отмечается, что работа лабораторий носит исключительно мирный характер и полностью соответствует международным медицинским стандартам. Киев продолжает строго выполнять все взятые на себя обязательства в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

    Сотрудничество с Соединенными Штатами в этой сфере «направлено на укрепление системы общественного здоровья», говорят в Киеве.

    Главными целями партнерства названы эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и обеспечение надежной биобезопасности, заявили в МИД Украины.

    Национальная разведка США подтвердила наличие опасных патогенов в украинских биолабораториях.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на правоту заявлений Москвы по этой теме.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил неизбежность разоблачения других глобальных мифов Вашингтона.

    13 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о желании Сумской области присоединиться к России

    Пленный ВСУ рассказал о желании жителей Сумской области войти в состав России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попавший в плен украинский военнослужащий Леонид Тарасенко рассказал о пророссийских настроениях в Сумской области и описал свою службу на фронте.

    Украинский военнослужащий Леонид Тарасенко добровольно сдался в плен бойцам российской группировки войск «Север» и рассказал о пророссийских настроениях в Сумской области, сообщает РИА «Новости». По его словам, часть местных жителей обсуждала вариант вхождения региона в состав России.

    «Там у нас в Сумской области много кто разговаривал, чтобы русские зашли, чтобы Сумская область присоединилась к Курской. Потому что в области у нас много ребят, кто ездит на работу в Россию», – сказал Тарасенко.

    Он пояснил, что пошел служить в войска территориальной обороны после повестки из военкомата, так как иначе не смог бы содержать мать с отчимом. Пленный добавил, что при попытке уклониться от службы рисковал быть задержанным и отправленным на передовую, чтобы, как он выразился, просто «заткнуть дыру».

    Тарасенко добавил, что на фронте в основном занимался рытьем блиндажей в районах Писаревки, Стецковки, Песчаного Верхнего и Песчаного Нижнего. По его словам, возле одного из этих населенных пунктов украинские военные обустроили опорный пункт на 88-90 человек, а в районе Недвигайлова и Коровницы создали укрепление на 800 бойцов. В плен он попал, когда находился в окопе вместе с сослуживцами, и признался, что сам не понимал, зачем они там сидели и чего ждали.

    Ранее Тарасенко также рассказал о переводе инженеров-пограничников и экскаваторщиков в штурмовые подразделения ВСУ из-за нехватки личного состава.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки российских войск «Север» продвигаются вглубь Сумской области и наносят удары по позициям ВСУ в районе Конотопа, Глухова и Шостки.

    До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявлял о пророссийских настроениях жителей Сум и их ожидании прихода России.

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    13 июня 2026, 13:53 • Новости дня
    Путин: Противник не может сдержать натиск российских войск
    Путин: Противник не может сдержать натиск российских войск
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Неспособность сдержать натиск российских войск вынуждает украинскую армию прибегать к методам террора, атаковать гражданские объекты и пассажирский транспорт, заявил президент России Владимир Путин.

    Вооруженные силы России прочно удерживают стратегическое преимущество и продолжают наступление, передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин провел видеоконференцию, посвященную развитию Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Глава государства подчеркнул, что украинская армия терпит неудачи на линии фронта.

    «Движение идет по всем направлениям. Противник не может сдержать этот натиск и переходит к откровенно террористическим методам, наносит удары по гражданским объектам и коммуникациям, пассажирскому транспорту», – сказал Путин.

    Российский лидер также отметил, что никакие обстрелы или атаки беспилотников не смогут изменить текущую ситуацию. Войска уверенно продвигаются вперед на всех участках боевого соприкосновения.

    «Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение (в зоне СВО – прим. ВЗГЛЯД) идет по всем направлениям», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня глава государства заявил об активном продвижении российской армии на всех участках фронта.

    Из-за отсутствия успехов на поле боя украинская сторона перешла к тактике террора.

    Накануне президент назвал главной целью вражеских атак по гражданским объектам внесение раскола в российское общество.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    13 июня 2026, 01:56 • Новости дня
    Захарова парой слов описала действия Зеленского в отношении русского языка

    Захарова назвала неонацизмом действия Зеленского против русского языка

    Захарова парой слов описала действия Зеленского в отношении русского языка
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские власти вычеркнули русский язык из перечня защищаемых государством, что в российском внешнеполитическом ведомстве резко осудили.

    «Неонацизм в действии», – прокомментировала ТАСС ситуацию официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Инициатива Владимира Зеленского лишить русский язык гарантий безопасности является прямым проявлением радикальной идеологии.

    Ранее глава киевского режима подписал закон, который официально исключает русский язык из перечня языков, подлежащих защите на Украине. Данный документ был принят в рамках реализации требований Европейской хартии региональных языков или языков национальных меньшинств.

    Напомним, с 2014 года на Украине последовательно ограничивают использование русского языка. Ранее принятые законы запретили русскоязычные произведения искусства, обучение на русском в образовательных учреждениях, а также ввели бессрочные ограничения для нацменьшинств, не использующих языки Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти города Белая Церковь под Киевом ввели запрет на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

    Власти Полтавы запретили русскоязычные фильмы и книги.


    В мае языковой омбудсмен Украины Ивановская потребовала  десятикратно увеличить штрафы за использование русского языка.


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    13 июня 2026, 19:39 • Новости дня
    Мелони нашла переговорщика от ЕС с Россией

    CDS: Мелони может предложить Стубба на пост переговорщика от ЕС

    Мелони нашла переговорщика от ЕС с Россией
    @ IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может выдвинуть кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба переговорщиком от ЕС по Украине, сообщает Corriere della Sera.

    По данным Corriere della Sera, глава правительства Италии Джорджа Мелони рассматривает возможность выдвижения президента Финляндии Александра Стубба на роль представителя Европейского союза в будущих переговорах по Украине, передает RT.

    По мнению итальянского лидера, идеальный кандидат должен представлять небольшое государство, обладающее при этом значительным авторитетом на международной арене. Кроме того, важным критерием является способность переговорщика говорить от лица стран, которые не входят в состав ЕС, но активно поддерживают Киев.

    «Эти характеристики напрямую напоминают президента Финляндии Александра Стубба», – говорится в публикации.

    Европейский союз рассматривал кандидатуру Александра Стубба на роль официального представителя для мирных контактов с Москвой.

    Сам президент Финляндии выражал готовность представлять интересы Европы в будущем диалоге с Россией.

    Позднее финский лидер предложил доверить контакты с российской стороной лидерам Германии, Великобритании и Франции.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Герхарда Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС.

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    13 июня 2026, 18:04 • Новости дня
    При ударе ВСУ по рынку в Сватово пострадали семь мирных жителей

    Пасечник: При ударе беспилотника ВСУ по рынку в Сватово ранены семь человек

    При ударе ВСУ по рынку в Сватово пострадали семь мирных жителей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Беспилотник ВСУ нанес удар по центральному рынку в городе Сватово, в результате чего ранения получили семь мирных жителей, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

    Украинские вооруженные силы атаковали центральный рынок в Сватово в Луганской Народной Республике с помощью беспилотного летательного аппарата, сообщил Пасечник в Max.

    «К несчастью, пострадали семь человек. С ранениями различной степени тяжести они оперативно доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», – заявил Пасечник. Он также пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

    Местные власти и оперативные службы ликвидируют последствия атаки. Следователи Следственного комитета России по ЛНР фиксируют результаты удара. По словам главы республики, за минувшие сутки противник направил порядка 40 беспилотников, большинство из которых были сбиты силами противовоздушной обороны.

    Ранее дроны ВСУ нанесли удар по Старобельску в ЛНР во время приезда экс-разведчика Скотта Риттера.

    Напомним, в результате удара ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР погиб 21 человек.

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    13 июня 2026, 15:38 • Новости дня
    NYT: ВСУ столкнулись с катастрофическим дефицитом ракет Patriot

    NYT: ВСУ столкнулись с острой нехваткой ракет-перехватчиков Patriot

    NYT: ВСУ столкнулись с катастрофическим дефицитом ракет Patriot
    @ U.S. Army/Capt. Frank Spatt

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские военные столкнулись с острой нехваткой ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, пишет The New York Times.

    «В последние недели ракетные удары России по Украине стали еще более жестокими и масштабными, поскольку российские военные стратеги используют одну из ее главных слабостей: у ВСУ не хватает ракет-перехватчиков Patriot, чтобы справиться с массированными ударами», – передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

    Журналисты подчеркивают, что текущие темпы поставок боеприпасов лишают украинские войска возможности выстроить целостную систему противовоздушной обороны.

    Кроме того, ситуация осложняется конфликтом на Ближнем Востоке, где перехватчики также требуются Соединенным Штатам и их союзникам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер Владимир Зеленский посетовал на затягивание поставок зенитных ракет со стороны США.

    Командование ВСУ сосредоточило оставшиеся комплексы Patriot исключительно вокруг Киева.

    Глава государства признал критический дефицит боеприпасов для ПВО на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

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    13 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    Путин объяснил причины усиления атак украинских дронов

    Путин объяснил усиление атак украинских дронов желанием разобщить народ

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные увеличивают количество ударов дронами самолетного типа для создания паники и нанесения экономического ущерба России, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на встрече с военнослужащими – участниками СВО.

    «Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача эта – внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится», – приводит слова президента пресс-служба Кремля.

    Путин отметил, что первоочередной задачей в текущей ситуации является дальнейшее укрепление отечественной системы противовоздушной обороны.

    «Мы должны укреплять систему ПВО страны, самую разную – я сейчас не буду вдаваться в детали, специалисты это знают, – для работы на разных высотах, с разными объектами поражения и так далее. Мы делаем это и будем это делать», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин обсудил с бойцами производство тепловизионных FPV-очков на фронте.

    Он также намекнул, каким жестом ответить на попытки НАТО разделить Россию.

    Президент России заявил, что ударами по гражданским объектам противнику не удастся разобщить россиян.

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    13 июня 2026, 07:57 • Новости дня
    «Северяне»: ВСУ спешно восполняют потери на Черниговском направлении

    ВС России разгромили противника на Черниговском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки заставили противника в Черниговской области спешно восстанавливать боеспособность.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в Черниговской области первые потери понес 2-й батальон 93 омбр ВСУ, выведенный командованием на данный участок фронта на «восстановление боеспособности» из окрестностей Константиновки (ДНР)», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и окрестностях. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурмовые группы продвинулись на расстояние до 700 метров.

    На Харьковском направлении штурм-подразделения продвинулись на Волчанском направлении на восьми участках до 300 метров. Стрелковые бои ведутся в лесных массивах Волчанского района. На Великобурлукском направлении штурмовики воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. Подразделения РХБЗ ГВ «Север» ударили ТОС по позициям 3 отмбр ВСУ около Амбарного.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ТЦК принудительно мобилизовали свыше 40 украинцев 18-24 лет. «Северяне» выяснили, как ВСУ маскируются в Черниговской области. Военэксперт сообщил о подготовке наступления ВС России на Долинку в Запорожской области.


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    13 июня 2026, 02:35 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил о подготовке наступления на запорожскую Долинку

    Марочко: ВС России готовятся к наступлению на Долинку в Запорожской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие продвигаются у Верхней Терсы и активно готовятся к освобождению населенного пункта Долинка в Запорожской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Севернее Верхней Терсы наши военнослужащие продвигаются вдоль автомобильной дороги. Сейчас идут активные работы по подготовке к освобождению населенного пункта Долинка», – заявил он ТАСС.

    Марочко отметил расширение зоны контроля российских войск. По его словам, бойцы смогли успешно выровнять линию фронта севернее населенного пункта Белогорье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщал, что российские войска выдавили украинских боевиков из Старого Каравана. Российские бойцы установили 27 флагов в Константиновке.


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    13 июня 2026, 07:46 • Новости дня
    Зеленский отказался оспаривать национализацию квартиры в Крыму

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский проигнорировал изъятие недвижимости в поселке Ливадия на южном берегу Крыма, проданной с аукциона почти за 45 млн рублей, заявил руководитель крымского парламента Владимир Константинов.

    «В отношении бывшей квартиры Зеленского судебные разбирательства отсутствуют. Никаких попыток оспорить решение о национализации не было», – пояснил он РИА «Новости».

    Жилье семьи Зеленского площадью 119,5 кв. м располагалось в поселке Ливадия. Апартаменты изъяли в мае 2023 года, а затем реализовали на торгах за 44,3 млн рублей.

    С осени 2022 года региональные власти проводят масштабную работу по национализации активов лиц, связанных с киевским режимом. Вырученные от продажи объектов средства направляются на поддержку участников специальной военной операции и возведение социальной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Крыма привнесли в бюджет региона 2,4 млрд рублей, полученных от продажи национализированного имущества граждан Украины. Доход Зеленского от сдачи недвижимости за год превысил 174 тыс. долларов.


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    13 июня 2026, 06:01 • Новости дня
    Дмитриев заявил об истинности данных России о биолабораториях США

    Tекст: Катерина Туманова

    США в День России подтвердили истинность слов Москвы о том, что на Украине и в других странах у США есть биолаборатории, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Россия всегда говорила правду о биолабораториях, в то время как глубинное государство и традиционные СМИ это отрицали. Вот один из множества примеров того, как правда России затуманивается мощной и хорошо финансируемой машиной ложных нарративов», – написал он в соцсети Х.

    Еще один постом на тему Дмитриев указал, как символично, что истинность российских данных об американских биолабораториях на Украине, подтверждена в День России 12 июня.

    «Правда России об обамовско-байденовских биолабораториях на Украине, которые подвергли опасности весь мир – ранее отрицавшаяся глубинным государством и традиционными СМИ –  получает подтверждение в День России», – отметил он.

    В этой же связи Дмитриев обратился к сыну Джо Байдена Хантеру, который в соцсети поделился сильными чувствами к отцу, который бросил политическую карьеру ради него.

    «Дорогой Хантер, признаться и рассказать свою историю выздоровления – трогательное решение. Но еще большее облегчение вы ощутите, когда расскажете о коррупции семьи Байденов на Украине, биолабораториях, нарушениях Burisma и «10% для большого парня». Пожалуйста, сделайте это. X и мир ждут», – написал глава РФПИ в Х.

    Дмитриев так отреагировал на реплику Хантера Байдена, который похвастался в соцсети своим прекрасным отцом, который так сильно его любит.

    «Он предпочел меня своему политическому наследию», – написал в соцсети Байден младший.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство США намеренно утаивало факт многолетнего финансирования более 120 зарубежных биологических объектов. СК  России получил  доказательства создания смертоносных патогенов в украинских лабораториях при поддержке Пентагона. Нацразведка США сообщила, что на Украине хранятся сибирская язва, Эбола и чума.

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    13 июня 2026, 09:06 • Новости дня
    В Финляндии разгорелся спор о компенсациях работникам из-за атак украинских БПЛА

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Финские работодатели и профсоюзы не смогли договориться о выплатах сотрудникам, пропустившим работу в результате инцидентов с украинскими дронами, сообщает издание Yle.

    Проблема компенсаций стала причиной серьезных разногласий в стране, передает РИА «Новости». На встрече представителей правительства и бизнеса обсуждалось компромиссное решение по оплате труда пострадавших граждан.

    «Конфедерация финской промышленности, по крайней мере, ранее утверждала, что тем, кто остался без работы из-за угрозы беспилотников, не нужно выплачивать заработную плату, но организации работодателей считают, что решение, которое появилось сейчас, является более законным», – говорится в материале издания Yle.

    Центральные объединения SAK, Akava и STTK выразили удовлетворение новыми правилами, однако достигнутые договоренности почти сразу нарушили. Многие компании отказались признавать принятые условия.

    Президент профсоюза работников сферы образования Катарина Мурто пояснила, что утвержденные меры носят рекомендательный характер. По ее словам, каждая компания самостоятельно определяет необходимость выплат, а в спорных ситуациях к диалогу должны подключаться представители профсоюзов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские военные случайно направили начиненные взрывчаткой ударные беспилотники в сторону финской территории.

    Власти Финляндии категорически потребовали от Киева немедленно прекратить подобные инциденты.

    Полиция страны официально подтвердила украинское происхождение всех обнаруженных ранее дронов.

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    13 июня 2026, 12:56 • Новости дня
    Вспышку ВИЧ среди военных ВСУ зафиксировали под Харьковом

    Вспышку ВИЧ в рядах ВСУ зафиксировали под Харьковом

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Случаи заражения ВИЧ-инфекцией среди военнослужащих ВСУ на харьковском и купянском направлениях зафиксировали сотрудники харьковской военно-гражданской администрации.

    О росте случаев заражения ВИЧ среди украинских военных на харьковском и купянском направлениях сообщил замминистра здравоохранения харьковской военно-гражданской администрации Аббас Пякишев, передает ТАСС.

    «В 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого, находящейся на купянском направлении, фиксируются случаи заражения ВИЧ-инфекцией. Аналогичная ситуация наблюдается и в 115-й и 116-й отдельных механизированных бригадах. В связи с недоукомплектованием на подготовку забирают всех подряд, в том числе и хронически больных людей. Особую обеспокоенность вызывает потенциальное влияние сложившейся ситуации на эпидемиологическую безопасность населения, проживающих в прифронтовых населенных пунктах», – привела пресс-служба ВГА региона слова Пякишева.

    По его словам, высокая мобильность военнослужащих ВСУ, ограниченный доступ граждан к полноценному медицинскому наблюдению и перебои в работе системы здравоохранения на подконтрольной Киеву территории повышают риск несвоевременного выявления инфекции и ее дальнейшего распространения. Значительную часть новых случаев ВИЧ, как отметил замминистра, фиксируют среди мобилизованных и проходящих службу в рядах ВСУ.

    Пякишев связал ситуацию с недостаточной эффективностью профилактических мероприятий, нарушением санитарных норм при оказании медпомощи в условиях боевых действий, а также с проблемой наркомании и гомосексуализма.

    Он напомнил, что на Украине были пересмотрены подходы к определению годности к военной службе граждан с хроническими заболеваниями, включая ВИЧ. Теперь при бессимптомном течении инфекции или стабильном состоянии здоровья вопрос годности решается индивидуально на основании медицинского заключения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ командование признало годными к военной службе и принудительно мобилизовало людей с диагнозом ВИЧ.

    Ранее украинское Минобороны в обновленном списке заболеваний предусмотрело возможность признания годными к службе бессимптомных носителей ВИЧ и больных раком в стадии стойкой ремиссии. А хакерская группа RaHDit опубликовала базу данных с результатами тестов на ВИЧ более чем 367 тыс. граждан Украины, потенциально подлежащих мобилизации в армию.

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    13 июня 2026, 16:53 • Новости дня
    Украина ввела санкции против десяти российских сотовых операторов

    Зеленский ввел санкции к десяти операторам мобильной связи России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские власти расширили санкционный список, добавив туда десять российских операторов мобильной связи с блокировкой активов и запретом на деятельность в стране сроком на десять лет.

    Лидер Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против десяти российских операторов мобильной связи, передает РИА «Новости». В документе говорится: «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июня 2026 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)»».

    Согласно указу, под ограничения попали компании «Амтел-Связь», «Луганские Коммуникации», «Мобильные коммуникационные системы», «РуСат», «Спутниковая связь», «РТКомм» и Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь». Всего в перечень внесли десять российских операторов.

    Вводимые Киевом санкции включают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий и официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов и научного сотрудничества. Ограничения установлены на срок десять лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Зеленский подписал указы о введении санкций против 16 российских граждан и 31 компании из России, Белоруссии, ОАЭ, Киргизии, Казахстана и Узбекистана. До этого Киев ввел санкции против 127 человек и 29 гражданских торговых судов России.

    А в феврале Зеленский подписал указы о введении санкций против 46 граждан России, двух иранцев и 44 российских компаний военно-промышленного комплекса.

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    13 июня 2026, 21:11 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили и уничтожили 109 БПЛА над Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в течение дня 109 дронов самолетного типа в 12 регионах России и над Черным морем, сообщило Министерство обороны.

    Минобороны сообщило в Max, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Тульской, Липецкой, Калужской, Орловской, Смоленской, Брянской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

    На подлете к Москве ПВО Минобороны сбила два дрона ВСУ.

    Силы ПВО уничтожили шесть украинских дронов над Тульской областью.

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