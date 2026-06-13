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Мадьяр объявил о начале переговоров с Украиной по вступлению в ЕС
Мадьяр заявил о начале переговоров с Украиной по вступлению в ЕС
Будапешт одобрил начало переговорного процесса о присоединении Украины к Евросоюзу, однако путь к полноправному членству предполагается не быстрый, отметил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
Венгрия одобрила открытие первого переговорного блока между Евросоюзом и Украиной, сообщил Мадьяр в видеообращении, выложенном в соцсеть Facebook* (принадлежит Meta*, признанной в России как экстремистская и запрещенной).
«Поскольку правительство Украины официально взяло на себя обязательство выполнить историческое соглашение [о правах венгров Закарпатья]. <...> Венгрия смогла согласиться на открытие первого переговорного блока между ЕС и Украиной в понедельник, 15 июня», – приводит его слова РИА «Новости».
Мадьяр подчеркнул, что это лишь начальный этап в длительном процессе европейской интеграции. В качестве примера он привел Черногорию, которая начала аналогичные переговоры еще в 2012 году, но до сих пор не стала полноправным членом европейского сообщества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии 10 июня отказались поставлять вооружения на Украину. Также Будапешт выдвинул обязательным условием для начала диалога по членстве в ЕС выполнение 11 требований по защите прав национальных меньшинств в Закарпатье, о чем было заключено соглашение между Киевом и Будапештом.
При этом Мадьяр предупредил Украину о недопустимости двойных стандартов на пути в ЕС.
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