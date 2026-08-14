В Варшаве задержали подозреваемого в покушении на украинского рэпера Kyivstoner

Tекст: Тимур Шайдуллин

Подозреваемый в подготовке убийства украинского рэпера Kyivstoner был задержан в Варшаве, сообщает польское издание RMF24.

«Известный украинский видеоблогер и рэпер Kyivstoner предположительно стал мишенью киллера во время пребывания в Польше», – пишут журналисты. Отмечается, что музыкант является обладателем гражданства США и Украины.

Ранее Альберта Васильева обвиняли в причастности к подготовке атаки беспилотников на промышленное предприятие в Московской области. Сам артист эти обвинения категорически отвергал, заявляя, что в момент нападения на территорию России находился дома и играл в видеоигру Dota. При этом ФСБ публиковала аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос Kyivstoner, обсуждает планируемый теракт в Подмосковье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о задержании подозреваемого в подготовке покушения на гражданина США и Украины.

Месяцем ранее пойманный ФСБ диверсант назвал Альберта Васильева спонсором сорванной атаки на подмосковный оборонный завод. Сам артист уехал в Европу еще в феврале 2022 года.