РИА «Новости» назвало брата Ермака поставщиком наркотиков для украинских властей

Tекст: Ирма Каплан

Согласно документам, 15 июля 2024 года Денис Ермак отправился на самолете из Кишинева в Баку, в тот же день из Баку в Дубай, а 17 июля – из Дубая в Кабул. Обратно, согласно билетам, он летел 2 августа из Кабула в Стамбул.

«Летом 2024 года Денис Ермак в сопровождении двух граждан Украины Евгения Богатырева и этнического афганца Ахмада Касими приехали в Кабул по маршруту Украина – Молдавия – Азербайджан – ОАЭ – Афганистан за партией наркотиков. Из Афганистана прямым рейсом в Турцию, откуда обратно на Украину через Молдавию», – приводит РИА «Новости» слова информатора.

Он считает, что в багаже Богатырева и Касими на Украину привезли наркотики.

Источник добавил, что сотрудник ГУР Украины вывезти наркотики из аэропорта Кабула может легко, а турецкие и молдавские силовики содействуют украинским спецслужбам.

В договоре страхования, оформленном на Ермака, целью визита в Афганистан указаны «экскурсионный туризм, обучение, пляжный отдых, интеллектуальный труд, активный отдых». Период страхования – с 15 июля по 3 августа 2024 года, страховая сумма – 30 тыс. евро.

Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала странное поведение Владимира Зеленского в ходе разговора с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.



