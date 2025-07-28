Если экономить, но не голодать, в Японии вполне можно питаться на 500 рублей в день. Почему так получилось? Во всем снова виноваты русские. И это почти не шутка.8 комментариев
РИА «Новости» узнало поставщика наркотиков для украинских властей
РИА «Новости» назвало брата Ермака поставщиком наркотиков для украинских властей
Младший брат Андрея Ермака, главы офиса украинского президента, Денис летом 2024 года поставлял из Афганистана наркотики для руководства Украины, заявил источник, представив фото билетов и паспорта Ермака и его спутников.
Согласно документам, 15 июля 2024 года Денис Ермак отправился на самолете из Кишинева в Баку, в тот же день из Баку в Дубай, а 17 июля – из Дубая в Кабул. Обратно, согласно билетам, он летел 2 августа из Кабула в Стамбул.
«Летом 2024 года Денис Ермак в сопровождении двух граждан Украины Евгения Богатырева и этнического афганца Ахмада Касими приехали в Кабул по маршруту Украина – Молдавия – Азербайджан – ОАЭ – Афганистан за партией наркотиков. Из Афганистана прямым рейсом в Турцию, откуда обратно на Украину через Молдавию», – приводит РИА «Новости» слова информатора.
Он считает, что в багаже Богатырева и Касими на Украину привезли наркотики.
Источник добавил, что сотрудник ГУР Украины вывезти наркотики из аэропорта Кабула может легко, а турецкие и молдавские силовики содействуют украинским спецслужбам.
В договоре страхования, оформленном на Ермака, целью визита в Афганистан указаны «экскурсионный туризм, обучение, пляжный отдых, интеллектуальный труд, активный отдых». Период страхования – с 15 июля по 3 августа 2024 года, страховая сумма – 30 тыс. евро.
Как писала в феврале газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала странное поведение Владимира Зеленского в ходе разговора с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.