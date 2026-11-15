Рособрнадзор решил не менять модели ЕГЭ по математике и информатике в 2027 году

Tекст: Антон Антонов

Рособрнадзор не стал корректировать структуру и содержание контрольно-измерительных материалов, передает РИА «Новости».

«По итогам проведенного общественно-профессионального обсуждения спецификаций и демоверсий ЕГЭ-2027 по профильной математике и информатике с учетом поступивших предложений и замечаний было принято решение остаться на моделях экзаменов 2026 года», – говорится в сообщении Рособрнадзора.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Федеральный институт педагогических измерений утвердил документы, определяющие структуру и содержание контрольно-измерительных материалов ЕГЭ в 2027 году.

В октябре сообщалось, что Рособрнадзор решил добавить по одному заданию для двух предметов ЕГЭ.