В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Стали известны подробности конфликта на свадьбе в Махачкале, где погиб Давудов
Участники конфликта в Махачкале не были знакомы и поссорились на свадьбе
Участники конфликта на свадьбе в Махачкале, в результате которого погиб самбист Вацилов Давудов, ранее не были знакомы и поссорились прямо на торжестве, сообщили в правоохранительных органах республики.
«По предварительной информации, конфликт между участниками произошел именно на свадьбе. Слово за слово ссора переросла в драку со стрельбой. Не установлено, чтобы у подозреваемого была какая-то старая обида», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бронзовый призер чемпионата России по самбо Вацилов Давудов получил огнестрельное ранение в банкетном зале Махачкалы и скончался в больнице.
Правоохранительные органы Дагестана задержали подозреваемого в его убийстве.