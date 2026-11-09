География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.2 комментария
Россиян призвали соблюдать миграционные правила Индии
Генконсульство призвало соблюдать визовые правила Индии
Генеральное консульство России в Мумбаи рекомендовало гражданам внимательно изучить миграционные правила перед поездкой в Индию на фоне сообщений о массовых депортациях.
Российские дипломаты призвали соотечественников строго соблюдать миграционное законодательство Индии и следить за сроками действия документов, передает РИА «Новости».
«Настоятельно рекомендуем гражданам, находящимся в Индии или планирующим поездку в страну, внимательно изучать действующие миграционные правила, следить за сроками действия виз и неукоснительно соблюдать требования индийского законодательства», – заявили в генконсульстве.
Ранее стало известно о начале массовых проверок частного сектора и гостевых домов в Мандреме, Кериме и Пернеме иммиграционной службой. За последнюю неделю из штата Гоа троих россиян уже отправили на родину, еще троих готовят к депортации.
В апреле 2025 года в Индии вступил в силу закон об иммиграции, ужесточающий наказание за визовые нарушения. За превышение срока пребывания, нарушение условий визы или незаконное проникновение на закрытые территории нарушителям грозит до трех лет тюремного заключения и штраф в размере около 3,2 тыс. долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник власти индийского штата Гоа выдворили троих граждан России из-за просроченных туристических виз.
В Ассоциации туроператоров России заявили об отсутствии угрозы массовой депортации организованных путешественников.
На прошлой неделе иммиграционные власти индонезийского острова Бали задержали россиянку из-за нарушений визового режима.