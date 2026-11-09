В России отозвали около 475 тыс. автомобилей за год

Росстандарт: В России за год отозвали около 475 тыс. автомобилей

Tекст: Вера Басилая

Около 475 тыс. автомобилей было отозвано в России в 2025 году, следует из презентации, которую представил глава Росстандарта Антон Шалаев на заседании комитета по экономической политике в Совете Федерации, передает ТАСС.

В число наиболее масштабных отзывных кампаний попали автомобили марок Hyundai (99,3 тыс.), Kia (почти 80 тыс.) и GAC (16,9 тыс.). Всего за прошедшие пять лет было отозвано более 1,7 млн машин.

«К сожалению, мы столкнулись с ситуацией так называемого золотого эталона, когда все разрешительные документы для одобрения типа транспортного средства получает транспортное средство в идеальной комплектации, а как только дело доходит до реальных поставок, идет эта же модель, но совершенно в другой комплектации, не отвечающая никаким требованиям безопасности», – сообщил Шалаев о контроле грузовиков.

Он добавил, что из-за этого в 2025 году был остановлен ввоз 65 тыс. грузовых автомобилей, преимущественно китайского производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце пресс-служба Росстандарта сообщила об отзыве свыше 16 тыс. грузовых автомобилей.

Росстандарт запретил продажи ряда моделей грузовиков DONGFENG, FOTON, XCMG и JAC.

Летом ведомство запретило ввод в обращение китайских грузовиков Camc типа H7 из-за нарушений технического регламента.



