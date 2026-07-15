Климатолог Фаццини: Антициклоны пустынь вызвали рекордную жару в Европе

Tекст: Алексей Дегтярёв

В случаях, когда над Европой устанавливаются антициклоны, связанные с Сахарой или Иранским нагорьем, они оказывают сильное воздействие и простираются на высоту шести-восьми километров, пояснил ученый РИА «Новости».

«Переваливая через горные хребты, эта теплая воздушная масса опускается вниз и дополнительно нагревается за счет сжатия. По этой причине температура у поверхности становится исключительно высокой», – добавил он.

По словам эксперта, пустынные районы Ближнего Востока сейчас нагреваются даже сильнее северной Сахары. Изначально теплый воздух дополнительно прогревается из-за нисходящих потоков, что делает нынешние волны жары особенно интенсивными.

Аномально жаркая погода установилась в европейских странах в середине июня. Температура воздуха местами превысила 40 градусов, побив исторические рекорды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аномальный зной в странах Западной Европы унес жизни более 14 тыс. человек. Фаццини прогнозировал приход экстремального потепления в европейскую часть России. Французская энергетическая компания EDF временно остановила работу трех ядерных реакторов из-за высоких температур.