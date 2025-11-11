Почти пять тысяч жителей Тайваня эвакуировали из-за угрозы тайфуна

Tекст: Дмитрий Зубарев

Почти 5 тыс. жителей уезда Хуалянь на востоке Тайваня эвакуированы в безопасные места из-за угроз, связанных с приближением тайфуна «Фунг-Вонг», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центральное информационное агентство острова. Власти уезда начали обязательную эвакуацию в первую очередь в районе плотинного озера на реке Матайань. Именно там в сентябре после выхода воды из берегов из-за супертайфуна «Рагаса» погибли 17 человек и ещё 17 считаются пропавшими без вести.

По данным местного правительства, из населенного пункта Гуанфу эвакуированы 4733 человека, из Фэнлинь – 157 человек, из Ваньжун – 20 человек, всего 4910 человек. Кроме того, в зоне стихийных бедствий, где возможны оползни, обвалы и подтопления, находятся ещё 3834 жителя, которым также требуется укрытие.

Супертайфун «Фунг-Вонг» ранее обрушился на северо-восток Филиппин, где уже погибли не менее восьми человек, а эвакуированы более 1,4 млн жителей. На территории Китая власти призвали местное население готовиться к возможной эвакуации, а также собрать наборы экстренных принадлежностей.

В уезде Хуалянь объявлено о закрытии школ и других учреждений, а жителям ряда районов рекомендовано немедленно покинуть дома. «Фунг-Вонг» станет 26-м тайфуном для Китая в 2025 году и, по прогнозам, принесет проливные дожди в восточные районы провинций Чжэцзян, Фуцзянь и Гуандун.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ущерб от тайфуна «Яги» во Вьетнаме превысил 1,6 млрд долларов. Аэропорты Шанхая отменили все рейсы из-за тайфуна «Бебинка». В Китае в зоне действия супертайфуна «Яги» оказались свыше 1 млн человек.