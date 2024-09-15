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Аэропорты Шанхая решили отменить все рейсы из-за тайфуна «Бебинка»
Оба международных аэропорта Шанхая – Пудун и Хунцяо – полностью прекратят свою работу вечером 15 сентября из-за приближения мощного тайфуна «Бебинка», сообщала корпорация «Шанхайский аэропорт», которая является оператором этих воздушных гаваней.
Корпорация заявила о полной отмене всех рейсов после 20:00 местного времени (15:00 мск). Решение о возобновлении авиасообщения будет принято после оценки метеорологической обстановки. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями информации на официальных сайтах аэропортов, говорится в сообщении, передает ТАСС.
Тайфун «Бебинка» в настоящее время находится в Восточно-Китайском море и движется в направлении Шанхая со скоростью ветра до 40 метров в секунду. Ожидается, что он достигнет побережья города утром 16 сентября и станет одним из самых сильных тайфунов, обрушившихся на Шанхай с 1949 года.
Власти Шанхая приняли усиленные меры безопасности. Жителям города рекомендуется не выходить из дома и соблюдать все необходимые меры предосторожности. Движение по ряду автомагистралей ограничено. Центральное метеорологическое управление Китая объявило наивысший красный уровень опасности, что свидетельствует о серьезности угрозы.
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 233 человека погибли, еще 103 числятся пропавшими без вести в результате вызванного тайфуном «Яги» мощного паводка в северной части Вьетнама.