Глава ФИФА спровоцировал политический скандал из-за Палестины и Израиля
На конгрессе в Ванкувере президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино попытался организовать совместное фото представителей конфликтующих сторон, однако инициатива завершилась публичным отказом.
Инцидент произошел во время 76-го конгресса организации в канадском Ванкувере, передает РИА «Новости». Джанни Инфантино предложил главе Палестинской футбольной ассоциации Джибрилю Раджубу и вице-президенту Израильской футбольной ассоциации Басиму Шейху Сулиману сделать совместную фотографию. Руководитель палестинской делегации ответил категорическим отказом.
После этого президент ФИФА выступил с речью о равных правах участников. Он попросил делегатов пожать друг другу руки на сцене, заявив: «Нужно работать вместе ради детей». Раджуб вновь проигнорировал предложение, поцеловал Инфантино в щеку и покинул сцену.
Позднее палестинский представитель объяснил журналистам причину нежелания контактировать с израильским коллегой. Функционер подчеркнул, что считает неприемлемым пожимать руку людям, представляющим и защищающим фашистское и расистское правительство.
Кроме того, на мероприятии прозвучали другие важные заявления. Инфантино сообщил о планах переизбираться на новый срок. Также стало известно, что сборная Ирана сыграет на чемпионате мира 2026 года и проведет свои матчи в США.
