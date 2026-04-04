Мурашко рассказал о самочувствии привитого вакциной от меланомы пациента

Tекст: Вера Басилая

Михаил Мурашко сообщил, что первый пациент, получивший персонализированную вакцину для лечения меланомы, чувствует себя хорошо. Он отметил, что лечение данным препаратом будет продолжено, передает РИА «Новости».

Мурашко информировал, что министерство здравоохранения выдало разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины «Неоонковак» для терапии меланомы. Министр подчеркнул, что в настоящее время разработчики препарата и клиницисты проводят обсуждение дальнейших перспектив использования этой технологии на территории федерального значения Сириус.

Мурашко добавил, что направление персонализированных вакцин является одним из приоритетных и поручено к рассмотрению президентом Владимиром Путиным как платформенное решение для других задач здравоохранения.

Проект по созданию вакцины «Неоонковак» реализован в сотрудничестве НМИЦ радиологии Минздрава России и НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Вакцина представляет собой индивидуально создаваемый препарат на основе молекулярно-генетических характеристик опухоли каждого пациента.

НМИЦ радиологии Минздрава России впервые применили персонализированную мРНК-вакцину «Неоонковак» для лечения пациента с меланомой кожи.

Первые результаты применения вакцины «Неоонковак» у пациента с меланомой третьей стадии из Курской области станут известны через три месяца.

Разработка российской онковакцины «Неоонковак» заняла пять лет.