США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.

Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.

Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности, сталкиваясь как с внутренними противоречиями, так и с растущим спросом на многополярность.

Могущество автопрома Германии подорвано брюссельскими санкциями Главный символ промышленного могущества Германии – автопром – переживает жестокий кризис. Продажи автомобилей падают, рабочие попадают под сокращение. У происходящего много причин, в том числе отказ от дешевого российского газа. Но главной из них, пожалуй, стали собственные действия Евросоюза. Можно сказать, что немецкий автопром стал жертвой санкций Брюсселя. Как такое произошло? Подробности Перейти в раздел

«Большая семерка» обрекает Украину на еще одну тяжелую зиму Во Франции завершился первый день саммита «Группы семи». Одной из центральных тем стала дальнейшая поддержка Украины. Западные лидеры договорились наращивать совместное производство систем ПВО и дальнобойных ракет, помочь Киеву сохранить энергетическую стабильность перед зимой, а также усилить санкционное давление на Россию – с привязкой к ситуации вокруг Ормузского пролива. Что эти решения означают для Москвы? Подробности Перейти в раздел

Россия лишает Украину военной почты Россия в последнее время существенно расширила географию и нарастила число ударов по почтовой инфраструктуре и торговым сетям Украины. Под прицелом – склады, терминалы и отделения, которые ВСУ используют для перевозки, распределения и хранения оружия, боеприпасов, амуниции и беспилотников. Эксперты отмечают: удары по этим узлам наносят долгосрочный ущерб всей системе снабжения украинской армии. Подробности Перейти в раздел

В Армении достраивают диктатуру Все существенные оппозиционные партии Армении подали иск в Конституционный суд, требуя аннулировать результаты выборов. Только этот вердикт отделяет Армению от окончательного превращения в диктатуру, но в главном перестройка страны под Никола Пашиняна и интересы НАТО уже завершена. Подробности Перейти в раздел

В теракте против ДПС проявилось коварство Киева В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности Перейти в раздел

Определен следующий премьер Британии Уже скоро в Великобритании должны смениться лидер правящей Лейбористкой партии, а значит, и премьер-министр. Новым хотят сделать Энди Бернема. Что это за человек? Чего от него ждать России?

Лавров ответил на ультиматум Европы На сайте МИД России вышла статья министра иностранных дел Сергея Лаврова. Изначально она была написана для одного из европейских изданий, но там ее в итоге публиковать отказались. Посвящен материал самому важному – конфликту вокруг Украины, отношениям РФ-ЕС и третьей мировой войне.

Европа нашла в КНР «школу войны» для русских Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос. Перейти в раздел

Что будет, если не платить ипотеку в 2026 году: когда банк может забрать квартиру и что делать заемщику Просрочка по ипотеке не означает, что банк сразу заберет квартиру, но затягивать с проблемой опасно. Уже после первых пропущенных платежей начинают начисляться штрафы и пени, а при длительной задолженности кредитор может потребовать досрочно вернуть весь долг и обратиться в суд. В 2026 году у заемщиков есть несколько способов избежать крайних последствий – от ипотечных каникул и реструктуризации до рефинансирования и продажи жилья без потери контроля над ситуацией. Разбираемся, что будет, если не платить ипотеку, когда банк может начать взыскание и как сохранить квартиру.

Результаты ОГЭ-2026: когда будут, где посмотреть баллы и полный график публикации Результаты ОГЭ-2026 обычно публикуют через 7–14 дней после экзамена, однако сроки зависят от предмета, периода сдачи и региона. Узнать баллы можно онлайн на официальных порталах, через сайты РЦОИ, «Госуслуги» или в школе. Публикуем полный график результатов ОГЭ-2026 по всем предметам, рассказываем, когда придут оценки и что делать, если вы не согласны с итогами проверки.

Льготы и выплаты ветеранам труда в 2026 году: как получить звание и какие меры поддержки положены Льготы ветеранам труда в 2026 году зависят от региона проживания, а для получения статуса необходимо соответствовать установленным требованиям по стажу и наградам. Звание «Ветеран труда» дает право на выплаты, компенсации ЖКУ, льготный проезд и другие меры поддержки. Расскажем, как получить ветерана труда в 2026 году, какие выплаты ветеранам труда положены, как оформить статус через МФЦ или «Госуслуги» и по каким причинам могут отказать в его присвоении. Перейти в раздел