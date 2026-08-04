  • Новость часаЧисло погибших при ударе дрона в Геленджике детей достигло четырех
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Воробьев: Пять человек погибли при атаке беспилотников на Подмосковье
    Депутат назвал просчет ВСУ, готовивших теракт против главы исторического региона
    Россиянам подсказали, как выбрать безопасный арбуз
    «Герани» поразили логистический центр ВСУ в Сумской области
    ФСБ: Диверсанты готовили теракты на критической инфраструктуре Крыма
    В МИД назвали условие начала переговоров по Украине
    Агенты Киева пытались изменить вывеску в Крыму на украинский язык
    Писториус случайно проговорился о секретных поставках новейшего оружия Киеву
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как один панк десять лет сопротивлялся Украине

    Мы стали забывать, что такое настоящий панк. А новые несогласные заменили его лайтовым протестом на соевом латте. Оппортунизмом на минималках, когда максимум твоего сопротивления – это уехать за границу и давать концерты русскоязычной диаспоре.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Удобство маркетплейсов имеет свою цену

    Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.

    27 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как Россия ответит европейским пиратам XXI века

    Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.

    5 комментариев
    4 августа 2026, 12:00 • В мире

    Соратник Макрона стал объектом для мести США

    Соратник Макрона стал объектом для мести США
    @ Abaca Press/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина

    Рутинная процедура замены французского посла в Вашингтоне внезапно обернулась дипломатическим скандалом. На какие действия Франции обиделись Соединенные Штаты, как решили наказать официальный Париж – и какие интриги президента Эмманюэля Макрона высветились попутно?

    Согласование кандидатур послов между странами – стандартная процедура, и детали очередного назначения редко становятся достоянием общественности. Например, когда Дональд Трамп решил назначить в Париж Чарльза Кушнера, отца своего зятя, некоторые СМИ позволили себе выразить удивление отсутствием у кандидата дипломатического опыта. Тем не менее со стороны французских властей возражений не последовало, и они выдали Кушнеру агреман.

    Однако когда дело дошло до необходимости заменить уже французского посла в Вашингтоне, внезапно возникли препятствия – впервые за 248 лет отношений между странами. Как сообщается, американские власти неожиданно затянули выдачу агремана, и это при том, что Орельен Лешевалье, о котором идет речь, – опытный и известный дипломат. И вдобавок ко всему – человек из ближнего круга президента Франции Эмманюэля Макрона.

    «Назначение Орельена Лешевалье в Вашингтон должно было стать дипломатической формальностью, – пишет Time France. – Теперь оно рискует стать новым источником напряженности между Францией и Соединенными Штатами… Орельен Лешевалье, однокурсник Эммануэля Макрона по Национальной школе администрации… и руководитель аппарата министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро, должен был сменить Лорана Били, который занимает этот пост с 2023 года. Париж надеялся, что Лешевалье приступит к своим обязанностям в сентябре, но теперь его назначение находится под угрозой».

    Как сообщают французские СМИ, Орельен Лешевалье учился вместе с будущим президентом не только в Национальной школе администрации, но и еще раньше, в известном Институте политических исследований (Sciences Po). В 2017-м Лешевалье обеспечивал поддержку президентской кампании однокурсника на международном направлении, однако долгое время полем его действия была Африка. Он возглавлял Французский институт в Ливане, был послом в ЮАР, а по возвращении во Францию занимал посты в министерстве иностранных дел.

    Лешевалье считают одним из самых заметных дипломатических советников Макрона, в частности, он отвечал за усиление связей между Францией и Африкой. Будет нелишне отметить, что в итоге Францию выставили из Африки практически отовсюду, но неизвестно, чтобы карьера Лешевалье хоть как-то из-за этого пострадала.

    Теперь, когда срок пребывания Макрона на посту президента подходит к концу, он, судя по всему, решил предоставить своему бывшему однокурснику теплое местечко в качестве вознаграждения за былые заслуги. Возможно, Макрону показалось, что если Лешевалье загубил африканское направление, то надо дать человеку шанс где-то еще. Но, очевидно, если некоторым не везет, то не везет решительно во всем.

    Справедливости ради стоит, однако, отметить, что причиной для невыдачи агремана стали не личные качества Лешевалье и уж точно не его прошлые провалы. Дипломат пострадал из-за публичного высказывания коллег, которые позволили себе в уничижительном тоне отозваться о США.

    Все началось 24 июля, когда в Генеральной ассамблее ООН проходило обычное, казалось бы, голосование. На повестке дня стоял вопрос, продлять ли на четыре года полномочия верховному комиссару ООН по правам человека. Должность эту занимал австриец Фолькер Тюрк, который не раз вызвал неудовольствие американских властей. К примеру, он открыто критиковал действия союзника США Израиля в секторе Газа.

    Нет поэтому ничего удивительного, что США выступили против его кандидатуры. И хотя голосование завершилось не так, как хотелось бы американским властям, кому-то этого показалось мало. На следующий день французская миссия в ООН выдала следующее сообщение в соцсетях:

    «Некогда США были светочем в области прав человека. Больше этого нет. Сегодня они находятся на одной стороне с Северной Кореей, Никарагуа, Мали и Россией, и они изолированы. И мир их больше не слушает».

    Американские власти сочли это замечание абсолютно недопустимым и недвусмысленно дали понять, что просто так этого не оставят: «Соединенные Штаты очень разочарованы безответственной и неуважительной риторикой французов. Мы ответим на их комментарии подобающим образом». 28 июля американские представители демонстративно покинули заседание Совета безопасности ООН в тот момент, когда представитель Франции взял слово.

    Однако американцы не ограничились демаршем, а, как стало вскоре ясно, решили использовать стандартную дипломатическую процедуру, чтобы поставить французские власти на место. Собственно говоря, в прошлом имели место случаи, когда кандидатуры назначенных в Париже послов отвергали, но такие происшествия до сих пор считались чем-то совершенно исключительным.

    В 2015 году Ватикан отказался предоставлять агреман Лорану Стефанини, тогда главе протокольной службы Елисейского дворца, по причине его гомосексуализма. В августе 2023 в Буркина-Фасо отказались принимать в качестве посла Мохамеда Буабдалла, но это произошло после военного переворота и на фоне стремительного ухудшения отношений обеих стран.

    Таким образом, в прошлом для отказа в предоставлении агремана имелись определенные обстоятельства, более или менее оправданные. Сейчас же американские власти фактически додумались использовать обычную дипломатическую процедуру как оружие, причем весьма унизительное для потерпевшей стороны.

    Неудивительно, что французские дипломаты сейчас всячески пытаются убедить американцев сменить гнев на милость. По сообщениям Le Monde, предпринимаются попытки повлиять на ситуацию через того самого посла Кушнера, который входит в ближайшее окружение американского президента. Другие опасаются, что невыдача агремана затянется на месяцы и что французским властям придется принести публичные извинения.

    Происшедшее с Орельеном Лешевалье, помимо прочего, высветило попытки Эммануэля Макрона перед уходом в политическое небытие не только раздать друзьям государственные должности, но и максимально затруднить жизнь следующему президенту. Потому что просто так сместить этих людей будет не так легко, а возможности противодействовать на своих постах новому курсу у них будут значительные.

    Как напоминает RFI, «в последние месяцы Макрон назначил бывшего генерального секретаря Елисейского дворца Эммануэля Мулена главой Банка Франции, а еще до этого поставил своего соратника Ришара Феррана главой Конституционного совета, а Амели де Моншален – председателем Счетной палаты, учреждения, которое отвечает за аудит государственных счетов».

    Еще одним птенцом гнезда Макрона должен был стать и Лешевалье, но что-то пошло не так. Впрочем, до 20 сентября, когда ему полагалось бы занять свое место в Вашингтоне, у французской дипломатии еще есть время, чтобы попытаться исправить то, что сама она и испортила.

    Очень может быть, что гордым французам придется извиняться – и пересматривать свою позицию по поводу политики США в области прав человека.

    Главное
    Суд в Москве признал Бандеру и Шухевича пособниками нацистской Германии
    В результате стрельбы в селе под Севастополем погибли четыре человека
    Немецкий политик призвала выслать посла Украины из Германии из-за слов о России
    Женщина на Mercedes устроила погоню в Москве и спровоцировала ДТП
    В Москве под суд отдали девушек, заставлявших выплачивать большие чеки ресторана
    Мать убитых в Таиланде россиян назвала детей героями
    Жители Молдавии с иронией отреагировали на анонс концерта Ахеджаковой

    МС-21 вплотную подошел к успеху

    Новейший российский лайнер МС-21 совершил первый полет. Его уникальность в том, что в небо впервые поднялся серийный полностью импортозамещенный самолет, то есть именно в таком облике лайнер начнет поступать в авиакомпании. Сроки, правда, сдвинули на 2027 год. Но, учитывая, сколько трудностей пережил проект, это уже не так критично. Главное, Россия с нуля создала машину, которая сможет летать ближайшие три-четыре десятилетия. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Конфронтация с Россией стала общеевропейской

    Газета ВЗГЛЯД представила июльский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Впервые за всю историю проекта в первую десятку вошли все государства – члены Евросоюза, что свидетельствует о качественном изменении антироссийской политики Брюсселя. По мнению экспертов, конфронтация с Москвой постепенно перестает быть уделом отдельных европейских лидеров и становится общеевропейской нормой, существенно сокращая пространство для маневра даже наиболее осторожных стран ЕС. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия под Харьковом перерезает снабжение ВСУ в Славянске и Краматорске

    Освобождение Белого Колодезя и Устиновки стало очередным этапом продвижения российских войск на Харьковском направлении. Помимо формирования буферной зоны, эти действия открывают возможность усилить давление на важнейшие маршруты снабжения ВСУ в ДНР. Насколько близко российская армия подошла к созданию угрозы для одного из ключевых логистических коридоров украинской группировки? Подробности

    Перейти в раздел

    Соратник Макрона стал объектом для мести США

    Рутинная процедура замены французского посла в Вашингтоне внезапно обернулась дипломатическим скандалом. На какие действия Франции обиделись Соединенные Штаты, как решили наказать официальный Париж – и какие интриги президента Эмманюэля Макрона высветились попутно? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп выбрал преемника

      Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

    • Океания ударила России в спину

      Три океанских государства, более 15 лет назад признавшие независимость Абхазии и Южной Осетии, отозвали признание. С чем это связано?

    • Как Украина терроризирует Ближний Восток

      Власти Украины ответили на обвинения Ирака в организации терактов в этой стране. Что забыли украинские наемники на Ближнем Востоке и в Африке?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации