Соратник Макрона стал объектом для мести США

Tекст: Валерия Вербинина

Согласование кандидатур послов между странами – стандартная процедура, и детали очередного назначения редко становятся достоянием общественности. Например, когда Дональд Трамп решил назначить в Париж Чарльза Кушнера, отца своего зятя, некоторые СМИ позволили себе выразить удивление отсутствием у кандидата дипломатического опыта. Тем не менее со стороны французских властей возражений не последовало, и они выдали Кушнеру агреман.

Однако когда дело дошло до необходимости заменить уже французского посла в Вашингтоне, внезапно возникли препятствия – впервые за 248 лет отношений между странами. Как сообщается, американские власти неожиданно затянули выдачу агремана, и это при том, что Орельен Лешевалье, о котором идет речь, – опытный и известный дипломат. И вдобавок ко всему – человек из ближнего круга президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Назначение Орельена Лешевалье в Вашингтон должно было стать дипломатической формальностью, – пишет Time France. – Теперь оно рискует стать новым источником напряженности между Францией и Соединенными Штатами… Орельен Лешевалье, однокурсник Эммануэля Макрона по Национальной школе администрации… и руководитель аппарата министра иностранных дел Жана-Ноэля Барро, должен был сменить Лорана Били, который занимает этот пост с 2023 года. Париж надеялся, что Лешевалье приступит к своим обязанностям в сентябре, но теперь его назначение находится под угрозой».

Как сообщают французские СМИ, Орельен Лешевалье учился вместе с будущим президентом не только в Национальной школе администрации, но и еще раньше, в известном Институте политических исследований (Sciences Po). В 2017-м Лешевалье обеспечивал поддержку президентской кампании однокурсника на международном направлении, однако долгое время полем его действия была Африка. Он возглавлял Французский институт в Ливане, был послом в ЮАР, а по возвращении во Францию занимал посты в министерстве иностранных дел.

Лешевалье считают одним из самых заметных дипломатических советников Макрона, в частности, он отвечал за усиление связей между Францией и Африкой. Будет нелишне отметить, что в итоге Францию выставили из Африки практически отовсюду, но неизвестно, чтобы карьера Лешевалье хоть как-то из-за этого пострадала.

Теперь, когда срок пребывания Макрона на посту президента подходит к концу, он, судя по всему, решил предоставить своему бывшему однокурснику теплое местечко в качестве вознаграждения за былые заслуги. Возможно, Макрону показалось, что если Лешевалье загубил африканское направление, то надо дать человеку шанс где-то еще. Но, очевидно, если некоторым не везет, то не везет решительно во всем.

Справедливости ради стоит, однако, отметить, что причиной для невыдачи агремана стали не личные качества Лешевалье и уж точно не его прошлые провалы. Дипломат пострадал из-за публичного высказывания коллег, которые позволили себе в уничижительном тоне отозваться о США.

Все началось 24 июля, когда в Генеральной ассамблее ООН проходило обычное, казалось бы, голосование. На повестке дня стоял вопрос, продлять ли на четыре года полномочия верховному комиссару ООН по правам человека. Должность эту занимал австриец Фолькер Тюрк, который не раз вызвал неудовольствие американских властей. К примеру, он открыто критиковал действия союзника США Израиля в секторе Газа.

Нет поэтому ничего удивительного, что США выступили против его кандидатуры. И хотя голосование завершилось не так, как хотелось бы американским властям, кому-то этого показалось мало. На следующий день французская миссия в ООН выдала следующее сообщение в соцсетях:

«Некогда США были светочем в области прав человека. Больше этого нет. Сегодня они находятся на одной стороне с Северной Кореей, Никарагуа, Мали и Россией, и они изолированы. И мир их больше не слушает».

Американские власти сочли это замечание абсолютно недопустимым и недвусмысленно дали понять, что просто так этого не оставят: «Соединенные Штаты очень разочарованы безответственной и неуважительной риторикой французов. Мы ответим на их комментарии подобающим образом». 28 июля американские представители демонстративно покинули заседание Совета безопасности ООН в тот момент, когда представитель Франции взял слово.

Однако американцы не ограничились демаршем, а, как стало вскоре ясно, решили использовать стандартную дипломатическую процедуру, чтобы поставить французские власти на место. Собственно говоря, в прошлом имели место случаи, когда кандидатуры назначенных в Париже послов отвергали, но такие происшествия до сих пор считались чем-то совершенно исключительным.

В 2015 году Ватикан отказался предоставлять агреман Лорану Стефанини, тогда главе протокольной службы Елисейского дворца, по причине его гомосексуализма. В августе 2023 в Буркина-Фасо отказались принимать в качестве посла Мохамеда Буабдалла, но это произошло после военного переворота и на фоне стремительного ухудшения отношений обеих стран.

Таким образом, в прошлом для отказа в предоставлении агремана имелись определенные обстоятельства, более или менее оправданные. Сейчас же американские власти фактически додумались использовать обычную дипломатическую процедуру как оружие, причем весьма унизительное для потерпевшей стороны.

Неудивительно, что французские дипломаты сейчас всячески пытаются убедить американцев сменить гнев на милость. По сообщениям Le Monde, предпринимаются попытки повлиять на ситуацию через того самого посла Кушнера, который входит в ближайшее окружение американского президента. Другие опасаются, что невыдача агремана затянется на месяцы и что французским властям придется принести публичные извинения.

Происшедшее с Орельеном Лешевалье, помимо прочего, высветило попытки Эммануэля Макрона перед уходом в политическое небытие не только раздать друзьям государственные должности, но и максимально затруднить жизнь следующему президенту. Потому что просто так сместить этих людей будет не так легко, а возможности противодействовать на своих постах новому курсу у них будут значительные.

Как напоминает RFI, «в последние месяцы Макрон назначил бывшего генерального секретаря Елисейского дворца Эммануэля Мулена главой Банка Франции, а еще до этого поставил своего соратника Ришара Феррана главой Конституционного совета, а Амели де Моншален – председателем Счетной палаты, учреждения, которое отвечает за аудит государственных счетов».

Еще одним птенцом гнезда Макрона должен был стать и Лешевалье, но что-то пошло не так. Впрочем, до 20 сентября, когда ему полагалось бы занять свое место в Вашингтоне, у французской дипломатии еще есть время, чтобы попытаться исправить то, что сама она и испортила.

Очень может быть, что гордым французам придется извиняться – и пересматривать свою позицию по поводу политики США в области прав человека.