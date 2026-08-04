Россиянин разбился насмерть после 800-километровой поездки по Таиланду

Гражданин России насмерть разбился на скутере в пригороде Бангкока

Tекст: Мария Иванова

Россиянин погиб в ДТП в таиландской провинции Самут Сакхон, проехав почти 800 километров на арендованном легком мотоцикле с Пхукета до пригорода Бангкока, передает РИА «Новости».

Авария произошла 2 августа.

«Иностранец, гражданин России, погиб, столкнувшись с большегрузным грузовиком с прицепом на трассе в провинции Самут Сакхон в 80 километрах от Бангкока после того, как проехал на мотоцикле Honda Click 125 почти 800 километров от Пхукета до пригорода Бангкока», – говорится в сообщении.

Информацию о происшествии передали спасатели, которые заметили на разбитом мотоцикле номера Пхукета. Полицейские из дорожной полиции Самут Сакхона подтвердили гражданство погибшего и начали расследование.

Владелец компании по прокату сообщил, что сдал транспортное средство россиянину 22 июля сроком на один месяц. Имя погибшего не разглашается до установления причин аварии и уведомления его близких.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля на острове Пхукет внедорожник тайского чиновника насмерть сбил переходившего трассу россиянина.

В апреле в Паттайе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб двадцатидвухлетний российский пауэрлифтер Александр Пожидаев.

В конце прошлого года на Пхукете управлявшая легким мотоциклом туристка из России скончалась после столкновения со встречным пикапом.