Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.9 комментариев
Миллер показал Путину проект памятника перед «Лахта Центром»
Компания «Газпром» планирует построить перед комплексом «Лахта Центр», где находится ее центральный офис, монумент в честь победы России в Северной войне, который задумал Петр I.
Глава Газпрома Алексей Миллер презентовал президенту России Владимиру Путину проект памятника – это триумфальная колонна высотой 82 метра, представляющая собой облицованную трубу, передает ТАСС.
«Газпром же умеет трубы строить», – пошутил Путин.
Миллер рассказал главе государства, что обсуждал проект с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, и показал Путину копию модели столпа, которая хранится в Эрмитаже.
В среду Путин прибыл в «Лахта Центр» в Петербурге. Глава государства находится с визитом в Северной столице, он принимает участие в мероприятиях Петербургского экономического форума (ПМЭФ).