Путин представил делегации из Африки систему международных расчетов А7

Tекст: Вера Басилая

Заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин в ходе осмотра выставки на полях саммита сообщил, что российские банки в сотрудничестве с зарубежными партнерами внедряют цифровые технологии для глобальных платежей в обход западной финансовой системы, передает ТАСС.

Министр финансов Антон Силуанов добавил, что компания А7 выходит на рынок трансграничных платежей с Африкой, предлагая быстрые переводы с комиссией всего 0,3%.

«Все прозрачно абсолютно, в полном соответствии с международным правом. Никто никого не обижает, ни от каких валют не уходит, просто по-современному это сделано», – подчеркнул Путин.

Путин пояснил, что система полностью суверенна и защищена от внешнего вмешательства, поэтому перекрыть такие технологичные расчеты технически невозможно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил о необходимости выстраивать систему расчетов в национальных валютах между Россией и странами Африки.

Путин рассказал участникам саммита об успешном опыте внедрения цифровых технологий в московских медицинских учреждениях.