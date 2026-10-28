Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Путин представил делегации из Африки систему международных расчетов А7
Президент Владимир Путин на форуме Россия – Африка рассказал представителям африканских стран о возможностях высокотехнологичной системы международных расчетов А7.
Заместитель руководителя Администрации президента Максим Орешкин в ходе осмотра выставки на полях саммита сообщил, что российские банки в сотрудничестве с зарубежными партнерами внедряют цифровые технологии для глобальных платежей в обход западной финансовой системы, передает ТАСС.
Министр финансов Антон Силуанов добавил, что компания А7 выходит на рынок трансграничных платежей с Африкой, предлагая быстрые переводы с комиссией всего 0,3%.
«Все прозрачно абсолютно, в полном соответствии с международным правом. Никто никого не обижает, ни от каких валют не уходит, просто по-современному это сделано», – подчеркнул Путин.
Путин пояснил, что система полностью суверенна и защищена от внешнего вмешательства, поэтому перекрыть такие технологичные расчеты технически невозможно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Путин заявил о необходимости выстраивать систему расчетов в национальных валютах между Россией и странами Африки.
Путин рассказал участникам саммита об успешном опыте внедрения цифровых технологий в московских медицинских учреждениях.