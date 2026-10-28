В Росптицесоюзе оценили ситуацию с ценами на куриные яйца

Росптицесоюз: Цены на куриные яйца в России остались в пределах инфляции

Tекст: Ольга Иванова

«Уровень цен остается стабильным, в пределах инфляции», – цитирует Бобылеву ТАСС. Она отметила, что птицеводческие предприятия функционируют в штатном режиме и полностью удовлетворяют внутренние потребности страны.

По ее словам, в настоящее время производство яиц превышает прошлогодние показатели на 1,1%, что составляет 348,2 млн штук.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Росстат сообщил о росте производства яиц в России за январь–июль на 2,2% – до 23,7 млрд штук.

Летом исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков заявил о снижении стоимости куриных яиц на российском рынке по сравнению с показателями аналогичного периода двухлетней давности.

В мае СМИ написали об обсуждении идеи установить минимальную и максимальную стоимость для куриных яиц категории С1.