«Руспродсоюз» сообщил о снижении цен на яйца
Стоимость куриных яиц на российском рынке стала меньше показателей аналогичного периода двухлетней давности, заявил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Средние розничные цены на куриные яйца в России в настоящее время оказались ниже уровня 2024 года, указал Востриков, передает ТАСС.
По его словам, в аналогичный период 2024 года средняя розничная стоимость десятка яиц в стране составляла 120 рублей. Эксперт отметил, что Россия занимает 53-е место в мире по стоимости этого продукта.
«Средняя цена за десяток в мире при пересчете по сегодняшнему курсу – 198 рублей, а самая высокая стоимость в Швейцарии 482 рубля за десяток», – рассказал руководитель ассоциации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские птицеводы предложили установить минимальные и максимальные цены на куриные яйца. Осенью прошлого года Министерство сельского хозяйства зафиксировало падение оптовой стоимости этой продукции почти на 20%.