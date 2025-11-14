Оптовые цены на яйца в России за год упали почти на 20%

Tекст: Тимур Шайдуллин

Оптовые цены на куриные яйца первой и второй категории в России, по состоянию на 12 ноября 2025 года, оказались ниже, чем в прошлом году, сообщает Минсельхоз.

В министерстве уточнили, что средняя стоимость десятка яиц первой категории составляет 63,1 рубля, второй категории – 47,4 рубля. Они снизились на 19,1% и 25,5% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В Минсельхозе отметили, что с начала года наблюдается рост производства птицеводческой продукции. За девять месяцев сельхозорганизации произвели более 30 млрд штук куриных яиц, что превысило показатели прошлого года на 6,5%.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, минимальная продуктовая корзина для россиян в октябре подешевела на 1,8%. Средняя стоимость ежемесячного набора питания составила 7 171,5 рубля.

В конце сентября цены на яйца в России опустились ниже уровня 2023 года. Летом США впервые с 1992 года закупили у России куриные яйца.