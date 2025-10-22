Стоимость минимальной продуктовой корзины в России снизилась на 1,8%

Tекст: Денис Тельманов

Стоимость минимальной продуктовой корзины в России за месяц снизилась на 1,8%, передает ТАСС со ссылкой на данные ассоциации «Руспродсоюз». С начала года уменьшение составило 0,2%. В среднем россиянин может приобрести минимальный набор продуктов за 7 171,5 рубля в месяц.

Наибольшая стоимость корзины зафиксирована на Чукотке – 17 980,4 рубля, а также в Камчатском крае – 12 673,4 рубля. Самая низкая цена отмечена в Мордовии – 5 812,5 рубля и Пензенской области – 6 002,4 рубля. В Москве минимальная продуктовая корзина стоит 8 624,7 рубля, в Петербурге – 8 441,5 рубля.

В Московской области такой набор обходится в 7 649 рублей, в Ленинградской области – 8 248,9 рубля, в Калининградской – 8 479,9 рубля, в Татарстане – 6 205,2 рубля, в Омской области – 6 159,3 рубля, а в Хабаровском крае – 9 805,5 рубля.

В ассоциации уточнили, что расчет стоимости корзины ведется по 33 наименованиям продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты. По словам представителей «Руспродсоюза», основной вклад в снижение стоимости внесли овощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врач-диетолог Екатерина Кривцова рекомендовала отказаться от полуфабрикатов и советовала выбирать мясо, молоко и хлеб, не экономя на их качестве.

