Диетолог объяснила, на каких продуктах нельзя экономить

Необходимо отказаться от полуфабрикатов и отдавать предпочтение мясу, также нужно уделять внимание молоку и хлебу, нельзя экономить на качестве и составе базовой продуктовой корзины, заявила врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, профессор, кандидат медицинских наук Екатерина Кривцова.

«Есть базовая продуктовая корзина, которая действительно должна быть высококачественной за счет ее регулярности использования. На ней экономить нельзя. Важно контролировать стандартны изготовления продуктов, которые производители должны описывать на упаковках. Читать надо то, что написано», – рассказала Ura.ru Кривцова.

Она рекомендовала отдавать предпочтение продуктам с коротким сроком хранения. «Если говорить о мясе, то полуфабрикаты более опасны, чем кусок мяса. Хлеб должен быть грубого помола, из качественной муки и от хорошего производителя», – отметила диетолог.

Также она указала, что нужно внимательно относиться к покупке молока на рынке. «Важно быть уверенным в качестве фермерского производства. По причине того, что такие инфекции, как бруцеллез, зачастую выявляется только после приобретения или латентной формы заболевания», – объяснила эндокринолог.

Ранее диетолог назвала опасные для здоровья сочетания продуктов.