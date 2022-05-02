Диетолог назвала опасные для здоровья сочетания продуктов

Сочетание яйца и майонеза обычно приводит к обострению панкреатита и холецистита, нежелательно и употребление кофе с шоколадом, заявила врач гастроэнтеролог-диетолог Нурия Дианова.

«Люди могут не знать об этих заболеваниях, оно может быть спровоцировано, особенно в сочетании с алкоголем. На застольях это все вместе провоцирует (иногда даже впервые) развитие панкреатита и холецистита. В некоторых случаях сочетание алкоголя с очень жирной пищей впервые приводит к манифестации заболевания, оно начинает проявлять себя», – цитирует «Вечерняя Москва» Дианову.

По словам врача, не стоит сочетать кофе с лекарствами, препараты лучше запивать водой. Кофе также может влиять на абсорбцию компонентов, отметила врач.

«Кофе не стоит сочетать с шоколадом, да еще и натощак: может быть жесточайшая изжога. И шоколад, и кофе расслабляют нижний пищеводный сфинктер, который разделяет пищевод и желудок», – заявила Дианова.

Врач посоветовала эти продукты разделить: кофе пить отдельно (например, с пастилой), а шоколад – с чаем в другой прием пищи. И никогда не пить и не есть эти продукты натощак.

При этом врач назвала мифом несочетаемость мяса и углеводов. Например, пирожок с мясом можно дополнить овощным салатом: тогда добавится клетчатка, все компоненты будут в балансе. При употреблении мяса с соусом лучше отдать предпочтение ягодным соусам (например, брусничному или клюквенному), а не майонезу или сметане: они слишком жирные, посоветовала гастроэнтеролог.

«Я учу тому, чтобы когда люди приходят на банкет, они старались не смешивать разные группы белковых продуктов и задавали себе вопрос: «Сегодня на этом банкете я хочу больше мяса, рыбы, птицы или чего-то еще?» И старались быть в одном векторе: чем больше мы смешиваем, тем больше идет нагрузка на пищеварительный тракт и поджелудочную железу. Естественно, слишком большое количество белково-жировых продуктов может плохо закончиться», – заключила врач.

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