Диетолог раскрыла опасность пельменей

Неправильно приготовленные пельмени могут стать источником проблем не только с фигурой, но и со здоровьем, заявила руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ксения Селезнева.

В пятницу сообщалось, что эксперты Роскачества обнаружили кишечную палочку в продукции следующих марок: «Белорусские», «Бульмени», «Ложкарев», «Останкинские традиционные пельмени», «Стародворье», «Цезарь» и «Сибирская коллекция», в которой нашли еще и сальмонеллу.

«Скорее всего, произошло это из-за плохой обработки мяса и нарушения гигиенических требований на каком-то из этапов производства. Но даже в том случае, если съеденные вами пельмени не содержали сопутствующего «зоопарка», это не значит, что они принесут вам пользу: сочетание теста и мяса нельзя назвать здоровой едой, которая легко переваривается и усваивается организмом», – отметила диетолог в комментарии ФАН.

По ее словам, попадание в наш организм патогенных микроорганизмов может привести к существенным проблемам со здоровьем. К примеру, сальмонелла опасна лихорадкой и диареей.

Кроме того, нельзя назвать марку пельменей, которая на 100% гарантировала бы потребителям отсутствие патогенных организмов в своей продукции, утверждает Селезнева.

«Откуда нам знать, прошли ли, например, сотрудники предприятия все необходимые обследования, имеют ли они реальные медицинские книжки. Но, конечно, справедливости ради, надо сказать, что это касается производства не только пельменей, но и вообще большинства продуктов, которые мы едим», – пояснила диетолог.

В заключение Селезнева призвала есть пельмени только в виде большого исключения, «даже в том случае, если все требования к безопасности продукта были соблюдены».