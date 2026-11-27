При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.7 комментариев
Число погибших в ДТП с автобусом под Красноярском выросло до пяти
МВД: Число погибших в ДТП с автобусом в Красноярском крае увеличилось до пяти
В результате столкновения рейсового автобуса с грузовиками в Красноярском крае погибли пять человек, сообщили в краевом главке МВД.
«На 11:10 (07:10 мск) известно о пятерых погибших в ДТП», – сообщили в главке МВД, передает РИА «Новости».
Авария произошла на участке федеральной трассы Р-255 «Сибирь», где столкнулись следовавший по маршруту Канск – Иланский пассажирский автобус и два грузовых автомобиля. По предварительным данным, водитель автобуса выехал на встречную полосу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-служба ГУ МВД России по региону сообщила о гибели четырех человек при столкновении пассажирского автобуса с двумя грузовиками в Иланско-Нижнеингашском округе.
Прокуратура Красноярского края организовала проверку после ДТП.