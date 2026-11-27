В Забайкалье 15-летний подросток погиб под колесами грузового поезда

Tекст: Дмитрий Зубарев

«15-летний подросток был госпитализирован в краевую клиническую больницу 26 ноября в тяжелом состоянии. Врачи до последнего боролись за его жизнь. К сожалению, сегодня ночью он скончался», – сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Забайкальского края.

По информации Восточного МСУТ СК России, инцидент произошел на станции Атамановка Забайкальской железной дороги. По данному факту организована доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее 13-летний мальчик погиб после падения с грузового вагона в Оренбурге.

Также двое несовершеннолетних в Хабаровском крае оказались в больнице после поражения электрическим током от контактной сети поезда.

Кроме того, сотрудник транспортной организации скончался после схода двух вагонов на станции Забайкальск.