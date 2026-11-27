При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.7 комментариев
В Забайкальском крае подросток погиб после столкновения с грузовым поездом
В Забайкалье 15-летний подросток погиб под колесами грузового поезда
В Краевой клинической больнице в Чите скончался 15-летний подросток, получивший травмы после столкновения с грузовым поездом на станции Атамановка.
«15-летний подросток был госпитализирован в краевую клиническую больницу 26 ноября в тяжелом состоянии. Врачи до последнего боролись за его жизнь. К сожалению, сегодня ночью он скончался», – сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Забайкальского края.
По информации Восточного МСУТ СК России, инцидент произошел на станции Атамановка Забайкальской железной дороги. По данному факту организована доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее 13-летний мальчик погиб после падения с грузового вагона в Оренбурге.
Также двое несовершеннолетних в Хабаровском крае оказались в больнице после поражения электрическим током от контактной сети поезда.
Кроме того, сотрудник транспортной организации скончался после схода двух вагонов на станции Забайкальск.