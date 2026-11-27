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Правящая коалиция Новой Зеландии лишилась большинства в парламенте
Правящей коалиции Новой Зеландии не хватило одного мандата для большинства
Правящий блок во главе с Национальной партией премьер-министра Новой Зеландии Кристофера Лаксона не смог получить большинство по итогам парламентских выборов.
Национальная партия получила 40 мандатов, что дает правящему блоку 65 мест в 130-местном парламенте. Для большинства коалиции не хватает одного места, передает ТАСС со ссылкой на окончательные итоги местной избирательной комиссии.
Аналитики отмечают, что единственным реалистичным путем к сохранению власти для Национальной партии остается соглашение с партией «Возможность», которая ранее заявляла о готовности сотрудничать с любой из сторон. При этом Лаксон неоднократно исключал возможность коалиции с этой партией.
Если сторонам не удастся договориться и сформировать правительство, страну будут ожидать новые выборы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее оппозиционная Лейбористская партия Новой Зеландии заняла первое место после подсчета 30% голосов на выборах.
Также левый блок Магдалены Андерссон опередил консервативный альянс Ульфа Кристерссона на один мандат при 349 местах в шведском парламенте.
Кроме того, правящая коалиция Эстонии лишилась большинства в парламенте страны после выхода из партий двух влиятельных политиков.