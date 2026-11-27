Правящей коалиции Новой Зеландии не хватило одного мандата для большинства

Tекст: Дмитрий Зубарев

Национальная партия получила 40 мандатов, что дает правящему блоку 65 мест в 130-местном парламенте. Для большинства коалиции не хватает одного места, передает ТАСС со ссылкой на окончательные итоги местной избирательной комиссии.

Аналитики отмечают, что единственным реалистичным путем к сохранению власти для Национальной партии остается соглашение с партией «Возможность», которая ранее заявляла о готовности сотрудничать с любой из сторон. При этом Лаксон неоднократно исключал возможность коалиции с этой партией.

Если сторонам не удастся договориться и сформировать правительство, страну будут ожидать новые выборы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее оппозиционная Лейбористская партия Новой Зеландии заняла первое место после подсчета 30% голосов на выборах.

Также левый блок Магдалены Андерссон опередил консервативный альянс Ульфа Кристерссона на один мандат при 349 местах в шведском парламенте.

Кроме того, правящая коалиция Эстонии лишилась большинства в парламенте страны после выхода из партий двух влиятельных политиков.