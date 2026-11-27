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Суд отказал Родригезу в освобождении от долга по алиментам перед бывшей женой
Пресненский районный суд Москвы отказал шоумену Тимуру Родригезу (настоящее имя – Тимур Керимов) в иске к бывшей супруге Анне Девочкиной о признании обязательств прекращенными и освобождении от уплаты задолженности по алиментам на ее содержание, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
«Решением Пресненского районного суда города Москвы от 26 ноября 2026 года отказано в удовлетворении иска Тимура Керимова к Анне Девочкиной о признании обязательств прекращенными и об освобождении от уплаты задолженности по алиментам на содержание бывшей супруги», – заявили в пресс-службе.
У Родригеза и Девочкиной двое детей, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе адвокат Сергей Жорин сообщил о намерении Родригеза обжаловать отказ в снижении алиментов на сыновей и перевезти детей из Испании в Россию.
После расторжения соглашения о содержании самой Девочкиной она инициировала исполнительное производство. Женщина попыталась запретить бывшему мужу выезд за рубеж для встреч с сыновьями. До этого артист дополнительно перечислял ей 500 тыс. рублей ежемесячно.