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Лебедев: Молдавия задолжала СНГ несколько миллионов долларов
Задолженность Молдавии перед СНГ достигла нескольких миллионов долларов
Долг Молдавии по выплатам в единый бюджет Содружества независимых государств составляет порядка нескольких миллионов долларов и должен быть погашен при выходе из организации, заявил генсек СНГ Сергей Лебедев.
«Молдова как государство, уходящее из СНГ, обязана заплатить неустойку, недоплату, которую она осуществила в течение прошедших лет. Они не платили, долг уже вырос достаточно высокий. <…> Несколько миллионов долларов», – сказал Лебедев ТАСС.
Генсек СНГ подчеркнул, что Кишинев должен погасить эту сумму.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Молдавия, выходящая из Содружества, может остаться примерно в 26 договорах СНГ.
В июле Лебедев заявлял о предъявлении Кишиневу счета по накопившейся за несколько лет задолженности по взносам.
Процедура выхода Молдавии из ключевых соглашений СНГ стартовала в мае.