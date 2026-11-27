При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.7 комментариев
ПВО «Севера» сбила более 1,5 тыс. беспилотников ВСУ за 10 дней
ПВО группировки «Север» за десять дней уничтожила свыше 1,5 тыс. дронов ВСУ
Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» за десять дней уничтожили более 1,5 тыс. беспилотников ВСУ разных типов, применяя мобильные огневые группы, зенитные ракетные комплексы и FPV-перехватчики, сообщили в группировке.
«За последние 10 дней расчетами ПВО было уничтожено более 1,5 тыс. беспилотных летательных аппаратов противника различного типа. Для поражения воздушных целей применялся комплексный подход: были задействованы мобильные огневые группы, расчеты зенитных ракетных комплексов, а также операторы FPV-перехватчиков. Такое сочетание средств позволило создать плотный эшелонированный заслон от ударов с воздуха», – рассказали в группировке ТАСС.
Там отметили боевую работу оператора беспилотника-перехватчика 5-й зенитной ракетной бригады 6-й общевойсковой армии с позывным Заря. Во время ночного дежурства боец поразил 16 беспилотников ВСУ средней дальности, за мужество и высокие показатели в боевой работе оператор награжден медалью «За отвагу».
Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы FPV-перехватчиков группировки «Север» уничтожили около 50 украинских дронов в Харьковской области за неделю с помощью дистанционного подрыва собственных беспилотников.
Операторы беспилотников 34-й бригады группировки «Север» за месяц уничтожили в Сумской области свыше 30 дронов ВСУ, в том числе типа Vampire и «Баба-яга».
В понедельник расчеты ПВО группировки «Север» уничтожили за ночь 85 беспилотников ВСУ, летевших на Россию.