ПВО группировки «Север» за десять дней уничтожила свыше 1,5 тыс. дронов ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«За последние 10 дней расчетами ПВО было уничтожено более 1,5 тыс. беспилотных летательных аппаратов противника различного типа. Для поражения воздушных целей применялся комплексный подход: были задействованы мобильные огневые группы, расчеты зенитных ракетных комплексов, а также операторы FPV-перехватчиков. Такое сочетание средств позволило создать плотный эшелонированный заслон от ударов с воздуха», – рассказали в группировке ТАСС.

Там отметили боевую работу оператора беспилотника-перехватчика 5-й зенитной ракетной бригады 6-й общевойсковой армии с позывным Заря. Во время ночного дежурства боец поразил 16 беспилотников ВСУ средней дальности, за мужество и высокие показатели в боевой работе оператор награжден медалью «За отвагу».

Как писала газета ВЗГЛЯД, операторы FPV-перехватчиков группировки «Север» уничтожили около 50 украинских дронов в Харьковской области за неделю с помощью дистанционного подрыва собственных беспилотников.

Операторы беспилотников 34-й бригады группировки «Север» за месяц уничтожили в Сумской области свыше 30 дронов ВСУ, в том числе типа Vampire и «Баба-яга».

В понедельник расчеты ПВО группировки «Север» уничтожили за ночь 85 беспилотников ВСУ, летевших на Россию.