При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.7 комментариев
«Автодор» отказался переводить все платные трассы на безбарьерную оплату
Платные трассы в России не переведут на систему «Свободный поток» целиком
Заместитель председателя правления госкомпании «Автодор» по интеллектуальным транспортным системам и цифровизации Виктория Эркенова заявила, что полного перевода платных трасс на безбарьерную систему оплаты проезда не планируется.
В России не будут переводить все платные автомобильные дороги на безбарьерную систему оплаты проезда «Свободный поток», передает ТАСС.
«Переводить все пункты на «Свободный поток» мы не планируем. Такой цели нет, поскольку сейчас отсутствует проблема, для решения которой потребовался бы полный переход на эту систему», – заявила Эркенова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр транспорта Дмитрий Ядров поддержал предоставление многодетным семьям права на бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам не реже одного раза в год.
Ранее Минтранс сообщил о грядущем вступлении в силу новых правил контроля дорожных фондов.
Также глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко заявил об ускорении строительства благодаря платным дорогам.