Tекст: Валерия Городецкая

Многодетные семьи смогут бесплатно пользоваться платными трассами как минимум раз в год, пишет ТАСС. «И эту историю мы тоже поддерживаем. <…> Мы однозначно как ведомство эту историю будем продвигать для того, чтобы ее реализовать», – заявил Ядров во время выступления в Госдуме.

По словам министра, ведомство фиксирует положительный эффект от предоставления скидок на проезд по трассам госкомпании «Автодор». Летом скидкой в размере 15% воспользовались 11 тыс. многодетных семей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер Андрей Никитин сообщил об адаптации инфраструктуры и сервисов на транспорте под потребности семей с детьми.

На прошлой неделе Министерство транспорта России подготовило единую памятку для путешествующих с детьми пассажиров.

В сентябре президент Владимир Путин одобрил инициативы о предоставлении дополнительных субсидий большим семьям при приобретении вместительных транспортных средств.