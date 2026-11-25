Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.3 комментария
Минтранс поддержал бесплатный проезд многодетных семей по платным трассам
Министр транспорта Дмитрий Ядров заявил, что ведомство поддерживает предоставление многодетным семьям права на бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам не реже одного раза в год.
Многодетные семьи смогут бесплатно пользоваться платными трассами как минимум раз в год, пишет ТАСС. «И эту историю мы тоже поддерживаем. <…> Мы однозначно как ведомство эту историю будем продвигать для того, чтобы ее реализовать», – заявил Ядров во время выступления в Госдуме.
По словам министра, ведомство фиксирует положительный эффект от предоставления скидок на проезд по трассам госкомпании «Автодор». Летом скидкой в размере 15% воспользовались 11 тыс. многодетных семей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер Андрей Никитин сообщил об адаптации инфраструктуры и сервисов на транспорте под потребности семей с детьми.
На прошлой неделе Министерство транспорта России подготовило единую памятку для путешествующих с детьми пассажиров.
В сентябре президент Владимир Путин одобрил инициативы о предоставлении дополнительных субсидий большим семьям при приобретении вместительных транспортных средств.