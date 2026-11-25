Новак: Власти рассмотрят продление запрета на экспорт бензина в декабре

Tекст: Ольга Иванова

Судьба ограничений на вывоз автомобильного топлива из России решится в конце года с учетом ситуации на внутреннем рынке, передает РИА «Новости». «У нас запрет продлен до конца января. В декабре будем принимать решение в зависимости от прогноза баланса», – сказал Новак.

Он также добавил, что Министерство энергетики подготовило предложения о продлении запрета на экспорт авиакеросина. По словам вице-премьера, возможные сроки действия этой ограничительной меры также будут напрямую зависеть от складывающегося в стране баланса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин сообщил о налаживании устойчивого снабжения экономики страны топливом.

В пятницу Министерство энергетики направило в правительство документы для снятия запрета на вывоз авиационного топлива.

В прошлом месяце правительство подготовило продление ограничений на экспорт дизельного топлива до конца января 2027 года.