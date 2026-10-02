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    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    3 комментария
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    10 комментариев
    2 октября 2026, 17:42 • Новости дня

    Школьники из Москвы победили на Международной олимпиаде по финбезопасности

    Tекст: Денис Тельманов

    Столичные учащиеся продемонстрировали блестящие знания и выиграли престижные награды на финальном этапе Международной олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске.

    Представители столичных школ успешно завершили выступление на престижных соревнованиях, передает РИА «Новости». «Юные москвичи стали победителями и призерами VI Международной олимпиады по финансовой безопасности. Состязание проходило с 27 сентября по 2 октября в Красноярске. Награды получили шесть столичных школьников», – заявили в департаменте образования.

    В отборочном туре участвовали около 20 тыс. человек из России и зарубежья. Финал на базе Сибирского федерального университета собрал порядка 700 конкурсантов из более чем 40 стран, включая Китай, Бразилию, ОАЭ и Турцию. Всего в решающем этапе соревновались 25 москвичей.

    Победителями признаны Степан Зубарев и Дарья Антонова. Дипломы призеров достались Роману Сулимову, Даниле Чередниченко, Злате Лотник и Константину Крохе. Уточняется, что эти достижения предоставят ребятам существенные льготы при поступлении в ведущие российские вузы.

    В текущем году организаторы впервые провели отдельный конкурс командных проектов. Участники объединялись в группы для разработки эффективных решений по защите граждан от современных финансовых угроз.

    Сами задания олимпиады требовали от школьников глубоких знаний по математике, информатике, праву и обществознанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября московские учащиеся получили четыре награды на международной экологической олимпиаде.

    В августе российские школьники взяли две золотые медали на соревнованиях по информатике в Узбекистане.

    Весной юные москвичи завоевали 52 диплома в финале Открытой олимпиады по программированию.

    2 октября 2026, 13:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками

    Военный эксперт Кнутов: Атаки на ванты могут надолго вывести из строя Южный мост в Киеве

    Эксперт объяснил «срезание» вантов Южного моста в Киеве беспилотниками
    @ REUTERS/Alina Smutko

    Tекст: Олег Исайченко

    Разрушить опоры Южного моста – непростая задача из-за их основательности. Между тем повреждение вантов способно полностью или резко ограничить движение по объекту. Такой подход серьезно осложнит логистику ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее армия России нанесла серию ударов по мосту через Днепр в Киеве.

    «Южный – вантовый мост, крупнейший в Киеве и, вероятно, один из крупнейших через Днепр на Украине. По нему проходит порядка 90% транспортного потока», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, опоры моста весьма массивные, разрушить их обычной бомбой непросто. Поэтому, предположил аналитик, целью атаки стали ванты – тросы, которые удерживают пролетное строение.

    «Первая попытка с помощью «Гераней» перерезать один из вантов, судя по всему, оказалась не совсем удачной. Насколько я понимаю, беспилотник попал в пилон, к которому крепятся тросы. Тем не менее была повреждена часть полотна, что осложнило движение транспорта. Второй удар, по всей видимости, также наносился по ванту с расчетом закрыть объект, но точных данных о результатах пока нет», – рассказал эксперт.

    Как объясняет Кнутов, такие удары не приведут к обрушению моста, но он не сможет выдерживать ту нагрузку, которую несет сейчас. «Движение будет либо резко ограничено – например, допустят только определенное количество легковых автомобилей, – либо вовсе закрыто», – уточнил спикер.

    Он допускает, что специалисты попытаются ремонтировать ванты, но этот процесс небыстрый: если на восстановление полотна уходят сутки, то на ванты – не менее недели или даже больше, все зависит от наличия необходимых материалов. При этом, по словам собеседника, у ВС России сохраняется возможность продолжать воздействие на объект.

    «Противник отремонтирует ванты, а мы снова выведем их из строя. Если отработаем эту технологию, сможем фактически удерживать Южный мост в нерабочем состоянии, не разрушая при этом опоры», – подчеркнул эксперт. По его оценкам, такая ситуация осложнит связь между западной и восточной частями Киева, а это приведет к серьезным проблемам для украинской армии.

    «Дело в том, что часть военных грузов, поступающих с Западной Украины, традиционно шла через Киев – в том числе потому, что город считался одним из наиболее защищенных узлов. Отсюда логистические маршруты расходились по другим городам. Продолжение атак неизбежно осложнит положение украинской армии в Донбассе», – уточнил Кнутов.

    В ночь на пятницу российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры и портам Украины. Как сообщили в Минобороны, в результате в Киеве поражен автожелезнодорожный мост через Днепр, который используется для переброски войск и доставки военных грузов группировкам ВСУ в Донбассе.

    ВС России уже наносили удары по этому инфраструктурному объекту. Вечером в четверг мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрывы произошли «вблизи опорной части моста». Украинские СМИ писали о пожаре на Южном мосту. В связи с атаками в украинской столице ограничено движение по трем мостам через Днепр.

    «Южный мост полностью перекрыт для движения транспорта с обеих сторон. Частично ограничено движение по одной полосе по мосту Метро с левого берега на правый. На мосту Патона полностью ограничено движение транспорта с правого берега на левый», – сообщил Кличко.

    В связи с этим в Киеве произошел транспортный коллапс: возникли значительные пробки, а стоимость поездки на такси в столице с одного берега Днепра на другой взлетела до 2,3 тыс. гривен (50 долларов), передает издание «Страна».

    Глава Деснянского района Киева Максим Бахматов отметил, что поврежденный Южный мост имеет стратегическое значение для всей Украины, так как обеспечивает 90% транзитного трафика между левобережной и правобережной частями страны. Он связывает три ключевые трассы М-05 (Киев – Одесса), М-06 (Киев – Чоп, далее к границе с Венгрией и Словакией) и М-03 (Киев – Харьков / Изюм / Славянск).

    Напомним, Южный мост – вантовый мостовой переход, который соединяет правый и левый берега Днепра и является частью Сырецко-Печерской линии метрополитена. Автомобильное движение по мосту было открыто 25 декабря 1990 года, движение поездов метро – 30 декабря 1992 года. Главный пролет Южного моста держат 72 пары вант (собраны из витых канатов диаметром 62 мм из оцинкованной проволоки).

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    2 октября 2026, 16:14 • Новости дня
    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ

    Новак: Ущерб от атак на российские НПЗ снизился благодаря усилению защиты

    Новак сообщил о результатах усиления защиты российских НПЗ
    @ Polozovskyy

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак сообщил о масштабной работе по усилению защиты нефтеперерабатывающих заводов, что привело к существенному снижению ущерба от атак.

    «Очень большая работа проведена нашими компаниями, Минэнерго, министерством обороны по усилению защиты. Мы в последнее время наблюдаем, что ущерб от постоянных налетов на заводы значительно ниже», – заявил Новак, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер отметил создание пассивной защиты и усиление активной обороны с помощью систем ПВО. Это, по его словам, позволяет оперативнее возвращать в строй поврежденное оборудование после ремонтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Ростех представил систему защиты заводов от беспилотников.

    В прошлом месяце первый вице-премьер Денис Мантуров призвал усилить защиту российских НПЗ.

    Новак сообщил об усилении защиты российских НПЗ.

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    2 октября 2026, 00:03 • Видео
    Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

    Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    2 октября 2026, 14:29 • Новости дня
    Мишустин: Члены ЕАЭС покупают газ впятеро дешевле стран Евросоюза
    Мишустин: Члены ЕАЭС покупают газ впятеро дешевле стран Евросоюза
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что государства Евразийского экономического союза покупают газ в несколько раз дешевле по сравнению со странами Европы.

    Мишустин уточнил, что стоимость тысячи кубических метров газа в странах Евразийского экономического союза не превышает 200 долларов, в то время как в Европе этот объем обходится покупателям примерно в 900 долларов, передает ТАСС.

    «Мы создали благоприятные условия для развития наших экономик», – заявил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета.

    По словам премьер-министра, благодаря действию общего энергетического рынка экономическая выгода для государств ЕАЭС составляет сотни миллионов долларов.

    Глава правительства добавил, что на межправсовете планируется упростить правила информационного обмена и взаимной торговли электроэнергией. Это позволит эффективнее использовать генерирующие мощности союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с премьер-министрами стран ЕАЭС.

    Перед заседанием межправительственного совета главы делегаций сделали совместную фотографию.

    Летом председатель правительства России заявил об увеличении торговли между Россией и государствами союза.

    Комментарии (19)
    1 октября 2026, 19:42 • Новости дня
    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать

    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2050 году

    Путин: Россия не собирается ни на кого нападать
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни на кого нападать ни в 2029-м, ни в 2030-м, ни в 2050 году, но готова ответить в случае агрессии.

    Путин подчеркнул, что Россия не вынашивает планов нападения на другие страны в ближайшие десятилетия, передает РИА «Новости».

    «Мы никому не угрожаем. Мы просто говорим, что инструментов защиты себя у нас не так уж и много. Мы никому не угрожаем, мы не собираемся ни на кого нападать ни в 29-м, ни в 30-м, ни в 50-м году. Но, если мы столкнемся с агрессией, мы вынуждены будем отвечать», – сказал президент на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постпред США Мэтью Уитакер исключил наличие у НАТО планов по нападению на Россию.

    В среду президент Владимир Путин заявил, что российский народ не сломить и не запугать никому.

    Президент Владимир Путин назвал невозможным победить Россию.

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    1 октября 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Запад хочет исключить мирное сосуществование россиян и украинцев
    Путин: Запад хочет исключить мирное сосуществование россиян и украинцев
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин указал на целенаправленные действия западных стран по окончательному разрыву исторических связей между жителями двух соседних государств.

    Глава государства на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия» обратил внимание на жестокие гонения против верующих, передает ТАСС.

    «Страшные вещи происходят с церковью. Убивают священников, выбрасывают людей из храмов, захватывают храмы. Но тишина, как будто ничего не происходит. А почему? Потому что это тоже используется западными спонсорами, в данном случае европейскими, для решения вопроса окончательного отрыва территорий и людей [Украины] от России, создания условий невозможности мирного существования в будущем», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал события на Украине прямой агрессией коллективного Запада.

    Российский лидер указал на многолетние попытки западных стран изолировать и развалить нашу страну.

    Владимир Путин осудил военное освоение исторических территорий России силами НАТО.

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    2 октября 2026, 14:12 • Новости дня
    Япония ввела санкции против российских компаний и 35 судов

    Tекст: Вера Басилая

    Япония ввела новый пакет санкций в отношении 33 компаний, девяти физических лиц из России, а также впервые – против 35 судов, которые могут быть связаны с Россией.

    Ограничительные меры затрагивают гендиректора «ВНИИР-Прогресс» Владислава Костина, замглавы Ростеха Дмитрия Леликова, топ-менеджера Ростеха Василия Бровко и еще шестерых человек. Среди компаний под санкции попали «Военторг», «ВНИИР-Прогресс», «Алабуга Девелопмент», «Алабуга Машинери», «Уралвагонзавод» и еще 28 организаций. Кроме того, в список включены четыре компании из Турции и ОАЭ, передает ТАСС.

    Впервые Токио ввел санкции против 35 судов, которые японские власти считают связанными с Россией.

    В сопроводительных документах указано, что меры приняты в связи с ситуацией на Украине. Газета «Иомиури» ранее связывала эти шаги с визитом президента Владимира Путина на Итуруп. Посол России в Токио Николай Ноздрев назвал реакцию Японии необоснованным демаршем, подчеркнув, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России.

    Несмотря на позицию властей, опросы крупнейших японских СМИ показывают, что большинство японцев предпочитают диалог с Москвой, а не ужесточение санкций.

    Это первый пакет санкций, принятый при кабинете нынешнего премьер-министра Санаэ Такаити. Предыдущие меры вводились 12 сентября 2025 года при Сигэру Исибе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу японская пресса сообщила о возможных новых санкциях против России.

    В сентябре Япония получила возможность обойти американские санкции в газовой сфере.

    Летом японский депутат Мунэо Судзуки намерен был призвать премьера Санаэ Такаити отменить антироссийские ограничения.

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    2 октября 2026, 15:48 • Новости дня
    Владелец пообещал восстановить горевший в Петербурге особняк Миллера
    Владелец пообещал восстановить горевший в Петербурге особняк Миллера
    @ Артем Пряхин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владелец горевшего в Петербурге исторического особняка Миллера – компания «ТАС» – выполнит обязательства по сохранению и восстановлению памятника культурного наследия.

    «Как собственник объекта культурного наследия, мы заверяем, что приложим все зависящие от нас усилия, чтобы выполнить взятые на себя обязательства по сохранению и восстановлению памятника, находящегося в самом сердце Петербурга», – сообщили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

    В компании отметили, что в ходе подготовки к реконструкции исторического здания все демонтируемые предметы охраны были вывезены, а с несъемных элементов сняли слепки. Это поможет специалистам воссоздать элементы здания в первозданном виде.

    В марте 2026 года был подписан договор о предоставлении компании «ТАС» кредитной линии на 768 млн рублей на восстановление особняка Миллера. Срок выполнения работ – конец 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жильцам соседнего с особняком Миллера в Петербурге дома пообещали компенсацию.

    Правоохранительные органы завели уголовное дело по факту этого пожара.

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    2 октября 2026, 09:58 • Новости дня
    Бывший канцлер Германии Шредер вошел в набсовет российской сети «Глобус»

    Бывший канцлер Германии Шредер решил заняться развитием сети «Глобус» в России

    Бывший канцлер Германии Шредер вошел в набсовет российской сети «Глобус»
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вошел в состав наблюдательного совета компании «Гиперглобус», где будет отвечать за стратегическое развитие торговой сети в России.

    Общее собрание участников ООО «Гиперглобус» назначило бывшего немецкого лидера Герхарда Шредера членом наблюдательного совета. В этой должности он займется общим руководством и стратегическим развитием торговой сети в России, передает РБК.

    Акционер розничной сети Томас Брух отметил, что многолетний опыт участия Шредера в политической и экономической жизни России делает его идеальным дополнением к совету. По его мнению, экс-канцлер поможет компании придерживаться курса на конструктивное сотрудничество и поиск совместных решений.

    Сам Шредер подчеркнул важность сохранения экономических связей и инвестиций в российскую экономику. По его словам, деятельность сети в России вносит значимый вклад в культурные отношения двух стран и обеспечение населения продовольствием.

    С января 2025 года российское подразделение «Гиперглобус» было полностью выделено из состава немецкого холдинга и функционирует самостоятельно. В настоящее время в России работают 20 гипермаркетов сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом немецкие СМИ сообщили о визите Шредера в Москву.

    Весной пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин инициативно не предлагал кандидатуру политика для диалога с Европой.

    В Германии осудили отказ Европейского союза от посредничества экс-канцлера в переговорах с Россией.

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    2 октября 2026, 16:46 • Новости дня
    Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Запорожской области

    Минздрав Запорожской области: Дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи

    Украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Запорожской области
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи, обошлось без пострадавших, сообщило министерство здравоохранения региона.

    «В районе Великой Белозерки беспилотник ВСУ атаковал машину скорой помощи. Автомобиль серьезно поврежден», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце дрон ВСУ атаковал скорую помощь в Запорожской области.

    При атаке ВСУ в регионе погиб водитель скорой помощи.

    Кроме того, украинский беспилотник ударил по скорой помощи в Энергодаре.

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    1 октября 2026, 21:39 • Новости дня
    Площадь пожара в историческом центре Петербурга достигла 2 тыс. кв. метров

    Площадь пожара в особняке Миллера в Петербурге достигла 2 тыс. кв. метров

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Петербурга огонь охватил историческое здание XVIII века, площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. метров, сообщили в МЧС.

    Пожар в особняке Миллера в центре Петербурга расширился до 2 тыс. кв. метров, сообщает ТАСС. «По уточненной информации, площадь пожара в Петербурге 2 тыс. квадратных метров», – заявили в пресс-службе МЧС России.

    Ранее спасательное ведомство информировало о том, что огонь охватил 450 квадратных метров исторического здания XVIII века.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа огонь охватил квартиру на улице Большая Зеленина в центре Петербурга.

    Несколькими днями ранее в Пушкинском районе города произошел крупный пожар на складе площадью 60 тыс. квадратных метров.

    В июле на территории двух ангаров во Фрунзенском районе началось возгорание на площади 2 тыс. квадратных метров.

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    1 октября 2026, 20:32 • Новости дня
    Пожар с обрушением конструкций произошел на химзаводе в Подмосковье

    Tекст: Дарья Григоренко

    В результате возгорания на предприятии в Подмосковье обрушились конструкции цеха, под завалами которого могут находиться четыре человека, сообщил представитель экстренных служб.

    Из горящего здания оперативно вывели 40 сотрудников предприятия, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в городе Краснозаводске.

    «По предварительной информации, в результате пожара произошло обрушение конструкций в здании цеха на химическом заводе в Краснозаводске», – сообщил представитель экстренных служб.

    Специалисты продолжают работу на месте происшествия. Спасатели проверяют информацию о людях, которые могли остаться под обломками рухнувшего строения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе власти эвакуировали 40 человек.

    В феврале при обрушении кровли цеха на липецком предприятии «Моторинвест» пострадали восемь рабочих.

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    1 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Алиханов лично испытал новую гибридную версию Lada Azimut

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Минпромторга России Антон Алиханов лично провел тест-драйв перспективной гибридной модификации автомобиля Lada Azimut, высоко оценив комфорт и улучшенную динамику машины.

    Опытом вождения министр поделился на полях выставки «Иннопром» в Минске, передает ТАСС. Масштабное мероприятие посетили главы правительств стран СНГ и ЕАЭС, включая председателя правительства России Михаила Мишустина.

    «Работаем еще с гибридной версией, – сообщил он, представляя нынешний серийный Azimut. – Я, собственно, «обкатал ее» – где батарейка».

    Руководитель ведомства добавил, что новинка отличается совершенно иной динамикой. По его словам, салон автомобиля получился очень удобным и отлично подойдет для семьи с тремя или четырьмя детьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автоконцерн «АвтоВАЗ» приступил к тестированию гибридной модификации кроссовера Lada Azimut.

    Серийное производство новой модели стартовало на заводе в Тольятти 25 сентября.

    Президент России Владимир Путин назвал выпуск этого автомобиля важным шагом для отечественного автопрома.

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    1 октября 2026, 20:02 • Новости дня
    Путин сообщил о строительстве новых предприятий ОПК в безопасных районах

    Путин: Россия строит новые предприятия ОПК в максимально безопасных районах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин сообщил, что в России идет строительство новых предприятий оборонно-промышленного комплекса в максимально безопасных районах.

    Глава государства в ходе пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» отметил, что при строительстве новых предприятий в этой сфере учитываются современные способы ведения вооруженной борьбы, передает РИА «Новости».

    По его словам, Россия делает все для того, чтобы предприятия находились в максимально безопасных районах, и стройки идут.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника. Тогда же глава государства призвал развивать все позитивные тенденции в отрасли.

    В преддверии праздника Кремль анонсировал вручение госнаград сотрудникам ОПК.

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    1 октября 2026, 21:10 • Новости дня
    Жилое здание загорелось в историческом центре Петербурга

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Петербурга на Исаакиевской площади вспыхнул пожар в жилом здании, к тушению привлекли десятки спасателей, сообщили в городском управлении МЧС.

    В четверг вечером в историческом центре Петербурга произошло возгорание в здании, расположенном на Исаакиевской площади, 3, передает РИА «Новости». Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 20:11 по московскому времени.

    «Происходит горение в жилом здании, площадь уточняется. В 20:26 ранг пожара повышен до № 2», – сообщили в городском управлении МЧС России.

    На данный момент информации о пострадавших нет. В ликвидации возгорания задействованы 40 специалистов и восемь единиц техники спасательного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине сентября в историческом центре Петербурга вспыхнула крыша реконструируемого здания.

    В августе спасатели ликвидировали крупное возгорание во дворце культуры «Выборгский».

    В прошлом году при пожаре в квартире Петроградского района погиб один человек.

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    1 октября 2026, 19:34 • Новости дня
    Российское посольство назвало циничными новые санкции Британии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Посольство России в Лондоне раскритиковало новые антироссийские санкции Лондона, назвав их циничными и обвинив британские власти в использовании надуманных предлогов.

    Лондон расширил антироссийский санкционный список на 23 позиции, включив в него торговые суда, граждан и организации, передает РИА «Новости». В частности, под ограничения попал председатель правления «Движения первых» Артур Орлов.

    «На этот раз незаконные ограничения введены против торговых судов, а также российских граждан и организаций, которых британские власти бездоказательно обвиняют в нарушениях прав украинцев и «милитаризации» детей», – заявили в российском посольстве.

    Дипломаты подчеркнули циничность использования детской темы для оправдания санкций. По их словам, Лондон игнорирует действия Киева, который запрещает русский язык, преследует каноническую церковь и уничтожает памятники, пытаясь стереть историческую идентичность населения. В посольстве добавили, что Россия адаптируется к новым ограничениям и продолжит добиваться целей СВО.

    «Между тем антироссийский курс Лондона и поддержка киевского режима имеют вполне ощутимые последствия для рядовых британцев. Рекордные цены на дизельное топливо в Соединенном Королевстве – наглядное тому подтверждение», – говорится в комментарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии расширили санкционный список за счет председателя правления «Движения первых» Артура Орлова и нескольких судов.

    В мае российское посольство назвало британские ограничения против отечественных молодежных организаций наглой ложью. До этого дипломаты опровергли недостоверную информацию Лондона о насильственном перемещении несовершеннолетних.

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