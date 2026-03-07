В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.17 комментариев
Московские школьники завоевали 52 диплома на олимпиаде по программированию
Юные москвичи отличились на Открытой олимпиаде по программированию, завоевав 52 диплома различных степеней и обеспечив себе преференции при поступлении в вузы.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные школьники завоевали 52 диплома в финале Открытой олимпиады по программированию. В частности, 22 участника получили дипломы первой степени, 21 – второй и 9 – третьей степени, передает РИА «Новости».
Собянин отметил, что в этом году за победу боролись 190 московских школьников. В финале соревнований участники писали код в режиме реального времени, а их решения тут же проверялись автоматизированной тестирующей системой.
По словам мэра, победа в олимпиаде дает существенные преимущества: лучшие школьники получают льготы при поступлении в ведущие вузы России. Это подчеркивает значимость достижения московских ребят на всероссийском уровне.
