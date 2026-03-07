Московские школьники завоевали 52 диплома на олимпиаде по программированию

Tекст: Денис Тельманов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные школьники завоевали 52 диплома в финале Открытой олимпиады по программированию. В частности, 22 участника получили дипломы первой степени, 21 – второй и 9 – третьей степени, передает РИА «Новости».

Собянин отметил, что в этом году за победу боролись 190 московских школьников. В финале соревнований участники писали код в режиме реального времени, а их решения тут же проверялись автоматизированной тестирующей системой.

По словам мэра, победа в олимпиаде дает существенные преимущества: лучшие школьники получают льготы при поступлении в ведущие вузы России. Это подчеркивает значимость достижения московских ребят на всероссийском уровне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские школьники завоевали пять золотых и пять серебряных медалей на Международной астрономической олимпиаде в Бангладеш.

Более 1,5 млн школьников приняли участие во всероссийской онлайн-олимпиаде по цифровой грамотности «Безопасный интернет». В 2025 году российские школьники завоевали 115 медалей на 20 международных олимпиадах.