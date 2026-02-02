Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?11 комментариев
Пять детей отравились угарным газом в детсаду Дагестана
В селе Параул Дагестана пятеро детей получили отравление угарным газом в частном детском саду, один ребенок находится в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в частном детском саду в селе Параул, передает ТАСС. В результате отравления угарным газом пострадали пятеро детей.
По предварительным данным, один из детей находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Дагестана.
Причины происшествия и обстоятельства случившегося устанавливаются.
