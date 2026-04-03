Президент Грузии назвал нового ставленника внешних сил в грузинской оппозиции

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Сначала ставку делали на (экс-президента) Саломе Зурабишвили, но потом внешние заказчики увидели, что она не справляется с их заданиями. Теперь новым лидером (радикальной оппозиции) будет Гварамия», – заявил он.

По словам президента, грузинская оппозиция «не радеет за страну, а только выполняет поступающие извне заказы».

«Наши граждане должны знать это, и необходимо сохранять трезвость, осторожность и прагматизм, чтобы все было хорошо», – сказал Михаил Кавелашвили.

Ранее грузинская оппозиция сообщила о начале кампании «мобилизации» для проведения в Тбилиси масштабного митинга 26 мая, в День независимости Грузии.

В январе премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал Гварамия «флагманом» выполнения в Грузии заданий Deep State («Глубинного государства»).

Гварамия, который ранее предлагал мочиться в поставляемое в Россию вино, был отправлен 1 июля 2025 года Тбилисским городским судом в тюрьму на восемь месяцев за неявку на заседание временной следственной парламентской комиссии, которая расследовала деятельность саакашвилевского режима.

При экс-президенте Михаиле Саакашвили Гварамия занимал ключевые посты, в том числе министра юстиции и заместителя генпрокурора. В последние годы Гварамия был главой телекомпании «Рустави-2», которая затем вернулась к прежним законным владельцам и сейчас вещает объективно. Также он был хозяином оппозиционного ТВ «Мтавари» (Главный»). Партнеры и инвесторы по ТВ «Мтавари» обвиняли Гварамию в финансовой нечистоплотности, из-за чего канал с прошлого года работает только в социальных сетях. Гварамия – один из лидеров радикально оппозиционной «Коалиции перемен».