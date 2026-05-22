Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.0 комментариев
Власти Альберты сообщили о планах выйти из состава Канады
Глава канадской провинции Альберта Даниэль Смит заявила, что в ходе референдума в октябре жителей попросят проголосовать по вопросу отделения провинции от Канады.
Руководитель канадского региона Даниэль Смит инициировала голосование по вопросу независимости, передает ТАСС. «Я попрошу наше правительство добавить дополнительный вопрос к ранее объявленному голосованию на референдуме 19 октября», – заявила политик в эфире телеканала CBC. Гражданам предстоит решить, нужно ли запускать конституционную процедуру отделения от государства.
Интерес к суверенитету подтверждается собранными ранее подписями. Издание The Globe and Mail отмечало, что инициативу поддержали свыше 300 тыс. человек при необходимых 178 тыс. голосов. Однако в середине мая федеральный суд заблокировал процесс из-за отсутствия консультаций с коренными народами, решение которого Смит пообещала обжаловать.
Сепаратистские настроения в Альберте имеют давнюю историю, связанную с распределением доходов от добычи нефти. Недовольство жителей усилилось из-за экологической политики бывшего премьер-министра Джастина Трюдо, правившего страной до 2025 года. Ситуацию также усугубила недавняя тарифная война между Вашингтоном и Оттавой, ударившая по региональному экспорту углеводородов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, федеральный судья заблокировала процесс отделения провинции Альберта от Канады.
Ранее более 300 тысяч жителей региона подписались за проведение референдума о независимости.
Лидеры сепаратистского движения провели переговоры с сотрудниками Госдепартамента США о возможной поддержке.