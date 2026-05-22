    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом
    Бабкина: Кому не нравится Россия – пускай отравится
    Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО
    В Европарламенте раскрыли тайное прозвище Каллас
    В результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске пострадали 35 детей
    ФРГ заявила о готовности возглавить НАТО
    Российские военные сбили украинскую «Мару» новым многоразовым дроном
    На Украине бесследно исчезли около 300 колумбийских наемников
    Ученый раскрыл причину массового падения спутников Starlink Илона Маска
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Как бизнесу перестать глотать пыль от санкций

    Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    22 мая 2026, 09:11 • Новости дня

    Шохин спрогнозировал ускорение проектов России и Китая в ТЭК

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российско-китайские проекты в топливно-энергетической сфере пойдут гораздо активнее на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

    По словам Шохина, китайской стороне крайне необходимо диверсифицировать энергетические маршруты, передает РИА «Новости».

    «Китаю важно иметь эту российскую альтернативу и снизить зависимость от Персидского залива, Ормуза, Ирана, Саудовской Аравии, Эмиратов и прочих стран – производителей и поставщиков углеводородов», – подчеркнул глава РСПП. Он добавил, что ранее находившиеся в полузамороженном состоянии проекты теперь получат мощный импульс.

    Руководитель РСПП также выразил уверенность, что Соединенным Штатам не удастся запугать азиатского партнера угрозой вторичных санкций. Шохин пояснил, что доверие к американской валюте в мире заметно подорвано, а технологии КНР уже не уступают западным аналогам, поэтому Пекин не позволит диктовать себе условия при выборе поставщиков нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация в Ормузском проливе повысила шансы на подписание контракта по газопроводу «Сила Сибири – 2».

    Российская сторона рассчитывает согласовать цены для этой магистрали на фоне энергетической нестабильности.

    Президент Владимир Путин анонсировал существенный шаг вперед в двустороннем нефтегазовом сотрудничестве.

    21 мая 2026, 19:44 • Новости дня
    Политолог: Путин формирует понятный образ будущего человечества

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Визит президента России в Китай стал одним из ключевых событий, влияющих на формирование современной мировой геополитики, а встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина продемонстрировала устойчивость курса на формирование многополярного мироустройства, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Петр Колчин.

    «Путин и Си, как главные архитекторы многополярного мироустройства, показали и друзьям, и соперникам, что работа по созданию более справедливой системы международных отношений только развивается. Иранские авантюры США и милитаризация ЕС только подстегивают эти процессы, становятся препятствиями, но не преградой», – сказал Колчин.

    По его мнению, декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа стала важнейшим документом, подписанным в ходе визита. «Она сформулировала запросы мирового большинства от новой системы международных отношений: открытость мира для взаимовыгодного сотрудничества, неделимая и равная безопасность, равенство стран и народов, мировое цивилизационное и ценностное разнообразие», – отметил политолог.

    Он пояснил, что эта декларация направлена не против Запада, но против той идеологии западной исключительности, которая правит умами в Вашингтоне и Брюсселе.

    «Путин формирует отчетливый и понятный образ будущего человечества, который выгодно отличается от либеральных утопий и «конца истории». Вместо унификации и диктата Россия предлагает самобытность и справедливость. Человечество входит в новый этап, где многополярность стала уже константой. Теперь вопрос в том – каким будет этот новый порядок?» – задается вопросом эксперт.

    По его словам, Путин стремится сформировать «многополярность сотрудничества, а не многополярность войны всех против всех».

    «В этой работе его, безусловно, готовы поддержать миллиарды людей по всему миру», – подчеркнул Колчин.

    Напомним, Путин оценил прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином как успешные и насыщенные. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

    21 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Ядерные учения Москвы и Минска призваны остудить горячие головы в НАТО

    @ mil.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали предупреждением «ястребам» в европейских странах НАТО, откуда в последнее время все чаще звучат агрессивные заявления в адрес Москвы и Минска, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. В четверг президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи провели совместные учения ядерных сил двух стран.

    «Совместные учения ядерных сил России и Белоруссии стали серьезным сигналом для Запада. Впервые у них было два верховных главнокомандующих – Владимир Путин и Александр Лукашенко, а тренировки полностью охватили систему управления всей ядерной триадой, имеющейся у Союзного государства», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, время для тренировки оказалось самым подходящим. «Европейские политики на протяжении последних месяцев последовательно усиливают курс на эскалацию в отношении России. Франция все чаще заявляет о расширении ядерных амбиций, Прибалтика сквозь пальцы смотрит на пролеты украинских дронов в сторону Ленинградской области, при этом угрожая безопасности Калининграда», – акцентирует собеседник.

    По его мнению, в столь напряженный момент истории показывать силу необходимо, и Владимир Путин это прекрасно понимает. «Ядерные учения стали ответом на агрессивные действия Европы, призванным остудить горячие головы в Брюсселе», – пояснил он.

    Главным итогом мероприятия, по мнению эксперта, стала отработка стратегических вооружений двух стран. «Россия обновила около 97% ядерного арсенала. При этом наша техника давно «ушла в отрыв» от западных образцов инженерной мысли. «Сармат», например, способен преодолевать все современные средства ПВО», – продолжает Леонков.

    Кроме того, он обратил внимание на связь учений с недавним визитом Путина в КНР. «Теплая беседа российского лидера с Си Цзиньпином показала: Китай сделал осознанный выбор в пользу надежного партнера и проверенного военного тыла в лице России на долгий срок», – резюмировал Леонков.

    В четверг Владимир Путин и Александр Лукашенко в режиме видеосвязи провели российско-белорусские ядерные учения. «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Белоруссии», – подчеркнул российский лидер.

    Путин пояснил, что системные и последовательные учения необходимы для укрепления безопасности РФ и Белоруссии и защиты от угроз со всех направлений. По словам президента, Россия будет повышать уровень подготовки стратегических и тактических ядерных сил. «При этом, как уже говорил, мы не намерены втягиваться в гонку вооружений. Наша ядерная триада будет оставаться на уровне необходимой достаточности», – сказал глава страны.

    Напомним, учения стартовали 19 мая в Белоруссии и по своему масштабу охватили практически все ключевые компоненты ядерной триады. К тренировке привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флот, командование Дальней авиации, а также субмарины стратегического назначения.

    21 мая 2026, 20:33 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай: главное

    По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    21 мая 2026, 18:16 • Новости дня
    Песков: Си Цзиньпин рассказал Путину за чаем детали визита Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Председатель КНР Си Цзиньпин за неформальным чаепитием поделился с президентом России Владимиром Путиным информацией о недавнем визите президента США Дональда Трампа в Китай, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Ну разумеется, был такой, очень-очень подробный разговор, в том числе и об этом», – отметил представитель Кремля. Песков также добавил, что в ходе беседы Путин и Си Цзиньпин обсудили иранскую проблематику, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры России и Китая провели неформальное общение за чашкой чая. Помощник российского президента Юрий Ушаков заранее анонсировал обсуждение иранской проблематики в рамках этой встречи.

    Неделей ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели официальные переговоры в Пекине.


    21 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Наполовину завершено строительство нефтепровода в обход Ормузского пролива

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Объединенные Арабские Эмираты ускорили возведение нефтяной магистрали, которая позволит ежедневно транспортировать до трех млн баррелей сырья в обход Ормузского пролива, на данный момент новый трубопровод готов на 50%, сообщили власти страны.

    Второй трубопровод в обход Ормузского пролива уже сделан на 50%. Реализация масштабного энергетического проекта идет с опережением графика, сообщил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан аль-Джабер. Он подчеркнул стратегическую важность новой инфраструктуры, отмечает РИА «Новости».

    «В настоящее время слишком большая часть мировых энергоносителей по-прежнему проходит через слишком малое количество узких мест», – объяснил глава национальной нефтяной компании.

    По словам аль-Джабера, уязвимость существующих маршрутов заставила страну инвестировать в альтернативные пути. Строительство второй ветки началось в 2025 году, а ее полноценный ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год. Ожидается, что магистраль обеспечит бесперебойную доставку сырья до порта Фуджейра.

    Новый объект увеличит пропускную способность маршрута до трех млн баррелей в сутки. Сейчас в государстве уже функционирует один нефтепровод аналогичного назначения мощностью полтора млн баррелей. Ранее эксперты подсчитали, что перебои в Ормузском проливе стоили мировому рынку более одного млрд баррелей нефти.

    Ранее правительство Абу-Даби поручило ускорить темпы возведения трубопровода в обход Ормузского пролива. Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за перекрытия данного маршрута апрельский экспорт нефти из Ирака рухнул в девять раз. Для обхода заблокированных логистических путей Япония согласовала с ОАЭ дополнительные поставки сырья.

    21 мая 2026, 10:59 • Новости дня
    МИД Китая заявил о продолжении сотрудничества с Россией по «Силе Сибири – 2»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь прокомментировал перспективы реализации проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

    Выступая на брифинге, дипломат ответил на вопрос о текущем статусе переговоров между двумя странами. «Под стратегическим руководством глав двух государств Китай и Россия осуществляют тесное сотрудничество в различных областях, включая энергетику», – отметил представитель министерства, передает РИА «Новости».

    По его словам, Пекин настроен на постоянное углубление практического взаимодействия. Китайская сторона подчеркивает, что партнерство строится исключительно на взаимовыгодной основе и уважении интересов друг друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Пекин достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

    Российская сторона рассчитывает согласовать цены для этой магистрали на фоне энергетической нестабильности.

    Ранее сообщалось, что специалисты уже утвердили техническую сторону вопроса.

    21 мая 2026, 20:16 • Новости дня
    Лидер США выступил против сборов Ирана в Ормузском проливе

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер назвал недопустимыми попытки Тегерана брать деньги за судоходство по международному водному пути, оценив ежедневные финансовые потери Исламской республики в 500 млн долларов.

    Вашингтонская администрация не приемлет ограничений на транзит судов через Ормузский пролив, передает ТАСС. Президент США Дональд Трамп подчеркнул статус этой акватории как открытого международного маршрута.

    «Мы хотим, чтобы он был открыт», – отметил глава государства во время общения с журналистами в Белом доме.

    По словам политика, Вашингтон выступает категорически против любых транзитных сборов. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что передвижение морского транспорта в иранские порты и обратно полностью контролируется Соединенными Штатами.

    Из-за сложившейся ситуации Тегеран лишается колоссальных доходов, резюмировал президент. Ежедневные убытки страны могут достигать 500 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Дональд Трамп порекомендовал Ирану прекратить взимание платы с проходящих через Ормузский пролив танкеров.

    Позже Центральный банк Исламской республики открыл специальные счета в четырех валютах для сбора пошлин за транзит судов.

    Вечером 21 мая военно-морские силы КСИР согласовали проход тридцати кораблей по этому стратегическому маршруту.

    21 мая 2026, 23:25 • Новости дня
    ЦБ Германии спрогнозировал стагнацию экономики из-за конфликта вокруг Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке негативно отразится на экономике Германии, вызвав стагнацию в нынешнем квартале, говорится в ежемесячном отчете ЦБ Германии.

    Немецкий федеральный банк ожидает стагнации из-за последствий конфликта вокруг Ирана, передает ТАСС.

    «Во втором квартале последствия войны на Ближнем Востоке, вероятно, окажут более широкое и заметное негативное влияние на экономику Германии», – констатировали в Центробанке. Эксперты подчеркивают, что степень ущерба будет напрямую зависеть от продолжительности противостояния.

    Кроме того, Бундесбанк представил прогноз по потребительским ценам. По оценкам аналитиков, уровень инфляции в Германии останется повышенным в течение ближайших месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты института IFO спрогнозировали спад экономики Германии из-за конфликта в Иране. Индекс доверия инвесторов к немецкой экономике снизился на фоне ближневосточного кризиса.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц обвинил США в непродуманных действиях против Тегерана.

    21 мая 2026, 13:51 • Новости дня
    Нетаньяху назвал ошибкой отсрочку ударов США по Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил разочарование решением Вашингтона отложить ожидавшиеся удары по Ирану, посчитав это ошибкой, передает канал CNN со ссылкой на американских и израильских чиновников.

    Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом выразил разочарование решением Вашингтона отложить ожидавшиеся удары по Ирану, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN. Израильский лидер счел такую отсрочку ошибочной.

    «Нетаньяху во вторник выразил свое разочарование, заявив Трампу, что считает отсрочку ожидаемых ударов ошибкой», – говорится в публикации американских журналистов. Трамп планировал нанести удары во вторник, но позднее изменил планы по просьбе союзников США в Персидском заливе.

    По данным источников, израильский премьер настаивает на продолжении запланированных военных действий, так как отсрочка выгодна только Тегерану. Разговор лидеров длился один час. Американский президент намерен попытаться заключить сделку, однако Нетаньяху настаивает на силовом сценарии.

    США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами стали более трех тыс. человек. Восьмого апреля стороны объявили о прекращении огня. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, при этом Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели напряженный телефонный разговор из-за нового мирного предложения по Ирану.

    Американский лидер отложил запланированную военную атаку по просьбе союзников из стран Персидского залива.

    До этого глава государства рассматривал возможность возобновления крупных боевых операций против исламской республики.

    21 мая 2026, 14:00 • Новости дня
    Песков назвал насыщенным и максимально результативным визит Путина в Китай

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поездка президента России Владимира Путина в Пекин оказалась крайне содержательной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Визит прошел, как это обычно бывает с нашим стратегическим привилегированным партнером, насыщенно, содержательно и максимально результативно», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Особое внимание было уделено подписанной главами государств совместной декларации. По словам пресс-секретаря, этот документ открывает новые перспективы для расширения особого партнерства между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Китая назвало прошедшие переговоры лидеров двух стран дружескими и плодотворными.

    По итогам государственного визита стороны утвердили обширный пакет из 42 совместных документов.

    Президент России и председатель КНР приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.

    Путин назвал прошедшие в узком составе переговоры дружескими и содержательными.

    21 мая 2026, 11:19 • Новости дня
    Китай предупредил ЕС об ответных мерах на торговые ограничения

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Китая готовы жестко отреагировать на возможные ограничительные действия европейских стран в отношении национальных предприятий и товаров, заявили в министерстве коммерции Китая.

    Пекин примет решительные ответные меры в случае введения Европейским союзом дискриминационных ограничений против китайских производителей. Об этом заявили в министерстве коммерции КНР, передает РИА «Новости».

    Ранее в СМИ появилась информация о разработке Европейской комиссией нового торгового инструмента. Он направлен на решение проблемы так называемых «избыточных производственных мощностей» КНР.

    Официальный представитель ведомства Хэ Ядун заявил, что Китай примет решительные ответные меры, если европейская сторона будет настаивать на продвижении так называемого нового инструмента и примет дискриминационные ограничительные меры против китайских компаний или товаров.

    Дипломат призвал европейских партнеров вернуться к конструктивному диалогу. По его словам, сторонам необходимо сосредоточиться на шагах, способствующих развитию двусторонних торгово-экономических отношений.

    Ранее Москва и Пекин договорились совместно противодействовать торговому протекционизму.

    В конце апреля Министерство коммерции КНР предупредило Брюссель о возможных ответных шагах из-за нового закона «Сделано в Европе».

    В феврале официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал дискриминационные действия Евросоюза угрозой для деловой репутации объединения.

    21 мая 2026, 14:06 • Новости дня
    Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали мирный план Китая по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине не обсуждали китайский план по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В ходе недавнего официального визита в Пекин российский и китайский лидеры затрагивали тему украинского конфликта, однако конкретный план урегулирования не рассматривался, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил этот факт.

    «Нет, этот план не обсуждался», – заявил представитель Кремля журналистам. При этом он подчеркнул, что сама тема украинского кризиса действительно поднималась в ходе двусторонних встреч на высшем уровне.

    По словам Пескова, Китай выражает готовность содействовать мирному разрешению ситуации. В Москве признательны пекинским коллегам за намерение помочь выйти на траекторию урегулирования конфликта.

    Напомним, что свои предложения из 12 пунктов Китай представил в феврале 2023 года.

    Официальная встреча Путина и главы КНР Си Цзиньпина Пекине продлилась почти три часа.

    По итогам переговоров президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонней дружбы.

    В августе прошлого года лидеры России и Китая рассмотрели перспективы урегулирования украинского кризиса по телефону.

    21 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    МИД Китая назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина дружескими и плодотворными

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели дружеские и результативные переговоры в китайской столице, заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь.

    «В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай председатель КНР Си Цзиньпин провел с ним углубленные, дружеские и плодотворные переговоры», – подчеркнул дипломат на брифинге. Встреча стала важным шагом в развитии двустороннего диалога, передает РИА «Новости».

    Представитель китайского МИД добавил, что главы двух государств согласовали новые важные шаги для развития всеобъемлющего партнерства. Стороны намерены укреплять стратегическое взаимодействие в современных условиях.

    Ранее Го Цзякунь сообщил, что Пекин намерен активно реализовывать соглашения, достигнутые лидерами Китая и России, чтобы обогатить двустороннее сотрудничество и укрепить доверие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая поприветствовал визит президента России Владимира Путина.

    Председатель КНР Си Цзиньпин назвал развитие двусторонних отношений стратегическим выбором.

    Российский лидер оценил встречу в узком составе как дружескую. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь, Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    21 мая 2026, 13:41 • Новости дня
    Песков: Россия и Китай достигнут конкретного результата по «Силе Сибири – 2»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва не сомневается в скором достижении конкретных результатов по проекту газопровода «Сила Сибири – 2», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков подтвердил эту информацию, отвечая на вопросы журналистов о ходе переговоров между двумя странами.

    «Мы не сомневаемся, что уже в ближайшее время мы выйдем на конкретный результат», – подчеркнул официальный представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что значительное понимание по многим ключевым деталям было достигнуто во время недавнего визита российского лидера Владимира Путина в Пекин.

    «Прогресс нужно и можно констатировать, но пока мы еще не подошли к финализации этой договоренности, еще остается доработать ряд нюансов. Работа будет продолжена», – сказал Песков.

    Проект «Сила Сибири – 2» предполагает организацию поставок природного газа с месторождений Западной Сибири в Китай транзитом через территорию Монголии. Ожидается, что долгосрочный контракт на поставку энергоресурсов будет заключен сроком на 30 лет.

    Накануне Москва и Пекин достигли понимания по основным параметрам проекта газопровода «Сила Сибири – 2».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Си Цзиньпин торжественно встретил Владимира Путина в Пекине.

    Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине продлились три часа.

    Путин назвал прошедшие в узком составе переговоры дружескими и содержательными.

    21 мая 2026, 10:49 • Новости дня
    Китай заявил о готовности воплощать договоренности с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Пекин намерен активно реализовывать соглашения, достигнутые лидерами Китая и России, чтобы обогатить двустороннее сотрудничество и укрепить доверие. сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    Китай готов вместе с Россией реализовывать договоренности глав двух стран и обогащать сотрудничество, передает РИА «Новости». Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя итоги недавнего визита президента РФ Владимира Путина в Пекин.

    «Китай готов работать вместе с Россией для реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, в полной мере использовать исторические возможности для дальнейшего укрепления основы взаимного доверия между двумя странами и обогащения сотрудничества», – подчеркнул дипломат.

    Он также отметил необходимость укреплять политическое доверие более высокого качества и оказывать друг другу твердую стратегическую поддержку. По словам представителя внешнеполитического ведомства, отношения двух стран вступили в новый этап развития. Государствам следует придерживаться курса на мирное развитие и взаимовыгодное сотрудничество.

    Напомним, президент Владимир Путин посетил Китай с официальным визитом 19 и 20 мая.

    МИД Китая поприветствовал визит президента России Владимира Путина.

    Председатель КНР Си Цзиньпин назвал развитие двусторонних отношений стратегическим выбором.

    Москва и Пекин решили совместно реагировать на различные вызовы.

    21 мая 2026, 13:45 • Новости дня
    Песков ответил на слухи о заблокированных в Ормузском проливе моряках

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти пока не получали официальных подтверждений о бедственном положении 20 граждан России, якобы оказавшихся на судах в зоне ближневосточного конфликта, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Администрация президента не располагает сведениями о россиянах, якобы застрявших в районе Персидского залива, передает РИА «Новости».

    «Нет, ничего не известно. Мы такой информацией не располагаем», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля добавил, что подобные инциденты обычно фиксируются через систему сообщений от судовладельцев в Минтранс. Ранее появились слухи, что около 20 человек остались без провизии на заблокированных судах в Ормузском проливе и Персидском заливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 мая коммерческое южнокорейское судно успешно покинуло Ормузский пролив.

    До этого представители министерства судоходства Индии сообщили о 40 заблокированных в регионе судах.

    Глава Центрального командования ВС США Брэд Купер заявил о скоплении в Персидском заливе грузовых кораблей из 87 стран.

    МИД объяснил содержание формулировки «духа Анкориджа»
    Власти Альберты сообщили о планах выйти из состава Канады
    Демпартия США со скандалом опубликовала доклад о поражении Харрис
    Пашинян заявил о «стратегической договоренности» по цене на российский газ
    Защита пенсионерки попросила Верховный суд о помощи с иском к Пугачевой
    Россиянка купила дворец Радзивиллов в Белоруссии за 2,4 тыс. рублей
    В зоне СВО против украинских БПЛА начали применять комплекс «Цитадель»

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности – и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    Россия возвращает права сотням тысяч русских за рубежом

    Российское посольство в Молдавии назвало дату, с которой жители Приднестровья смогут оформлять гражданство РФ в упрощенном порядке. Ранее соответствующее решение Москвы вызвало резкую критику со стороны Кишинева. Тем самым он изобличил себя в политическом лицемерии – и не только потому, что почти все молдавское руководство является гражданами соседней Румынии. Подробности

    На гражданский самолет «Ладога» наденут погоны

    Похоже, найден рецепт решения одной из застарелых проблем российских Вооруженных сил – обновления легкой военно-транспортной авиации. Машина, которая создавалась для гражданских авиалиний – ТВРС-44, обретет новую жизнь в военном облике. Почему именно этот самолет выбран для выполнения данной задачи? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Итоги визита Путина в Китай: главное

      По итогам визита президента России Владимира Путина в КНР было подписано порядка 40 различных соглашений, включая меморандум о многополярном мире. Что во всем этом самое главное?

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    
    

