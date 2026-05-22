Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.
Шохин спрогнозировал ускорение проектов России и Китая в ТЭК
Российско-китайские проекты в топливно-энергетической сфере пойдут гораздо активнее на фоне нестабильности на Ближнем Востоке, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
По словам Шохина, китайской стороне крайне необходимо диверсифицировать энергетические маршруты, передает РИА «Новости».
«Китаю важно иметь эту российскую альтернативу и снизить зависимость от Персидского залива, Ормуза, Ирана, Саудовской Аравии, Эмиратов и прочих стран – производителей и поставщиков углеводородов», – подчеркнул глава РСПП. Он добавил, что ранее находившиеся в полузамороженном состоянии проекты теперь получат мощный импульс.
Руководитель РСПП также выразил уверенность, что Соединенным Штатам не удастся запугать азиатского партнера угрозой вторичных санкций. Шохин пояснил, что доверие к американской валюте в мире заметно подорвано, а технологии КНР уже не уступают западным аналогам, поэтому Пекин не позволит диктовать себе условия при выборе поставщиков нефти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ситуация в Ормузском проливе повысила шансы на подписание контракта по газопроводу «Сила Сибири – 2».
Российская сторона рассчитывает согласовать цены для этой магистрали на фоне энергетической нестабильности.
Президент Владимир Путин анонсировал существенный шаг вперед в двустороннем нефтегазовом сотрудничестве.