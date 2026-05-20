Путин заявил об укреплении российско-китайской дружбы
Президент Владимир Путин выразил уверенность, что его визит в Китай послужит укреплению российско-китайской дружбы.
Встреча российского лидера и председателя КНР состоялась в Доме народных собраний, передает РИА «Новости». Стороны детально обсудили актуальные вопросы международной повестки.
«Уверен, что нынешний визит и переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайской дружбы, будут способствовать благополучию и процветанию наших народов», – подчеркнул Путин.
Кроме того, Путин добавил, что в ходе диалога состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым мировым проблемам.
«У нас с председателем КНР состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам», – сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Пекин с двухдневным визитом.
Владимира Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».
Официальная встреча лидеров двух стран в Доме народных собраний продлилась почти три часа.
Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».
По итогам переговоров главы государств подписали совместное заявление об углублении двусторонних отношений.