Си Цзиньпин заявил о совместном выборе пути России и Китая

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, Россия и Китай совместно определяют стратегию развития двусторонних отношений, которые строятся на взаимном уважении и выгоде, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что уже много лет стороны последовательно развивают всеобъемлющее партнерство и поддерживают стратегическое взаимодействие на принципах справедливости.

Си Цзиньпин отметил, что в условиях непростой международной обстановки, где присутствуют гегемония и раскол, по-прежнему сохраняется стремление к миру, развитию и сотрудничеству. Он также высказался о том, что именно эти тенденции отражают ожидания народов и отвечают современным вызовам.

Перед началом официальных переговоров китайский лидер назвал Владимира Путина своим давним другом и тепло поприветствовал российского президента в Пекине. Он отметил, что многолетняя дружба и добрососедские отношения между двумя странами стали еще крепче и глубже укоренились в сознании народов.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай и Россия проявляют мужество, защищая международную справедливость даже в самые сложные периоды. По его словам, именно благодаря этой принципиальной позиции отношения между странами достигли высокого уровня, а совместные усилия способствуют формированию сообщества единой судьбы человечества.

Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом по приглашению Си Цзиньпина, который проходит с 19 по 20 мая. Переговоры на высшем уровне традиционно посвящены обсуждению стратегических вопросов и укреплению партнерства между странами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин приехал к Дому народных собраний в Пекине для переговоров.

Москва и Пекин готовят к подписанию около 40 двусторонних соглашений.

Гонконгская пресса отметила исключительную степень личной близости двух лидеров.