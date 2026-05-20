В МИД России заявили о желании предпринимателей из США участвовать в ПМЭФ

  • Новость часаДмитриев рассказал о новых соглашениях РФПИ с китайскими коллегами
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    НАТО приступило к обороне России от украинских БПЛА
    Глава Калининградской области ответил на угрозы главы МИД Литвы атаковать регион
    Постпред Китая в ООН признал теневую дипломатию Пекина по Украине
    Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»
    Почти 7 млн зрителей увидели трансляцию прибытия Путина в Китай
    Глава Росатома призвал полностью запретить применение оружия возле ядерных объектов
    Небензя: Переговорный процесс по Украине находится в тупике
    МЧС сообщило о праве спасателей сбивать дроны из автоматов
    Медведев предложил Прибалтике применить пятую статью НАТО против Украины
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Трамп пытается сделать Америку великой бензоколонкой

    Заявление Трампа о готовности КНР «закупать нефть в Техасе» хоть и вызвало скептицизм, но в очередной раз подтвердило стремление американского лидера использовать торговлю энергоносителями для управления мировой политикой.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что означает арест Ермака для Зеленского и мира

    Кто и зачем целится в Зеленского? Распространенная версия – что НАБУ и САП работают по указке Трампа, чтобы дожать Зеленского до согласия на «условия Анкориджа» (отвод войск из Донбасса, фиксация новых территориальных реалий, выход на устойчивое прекращение огня). Версия логичная, но ошибочная.

    2 комментария
    Саид Гафуров Саид Гафуров Кто придет на смену Трампу

    Кого Дональд Трамп может выбрать своим преемником? От этого выбора зависит многое, однако куда важнее – сам механизм передачи власти. Вопрос о выборах 2028 года – это не просто гадание на тему: кто победит. Это вопрос о том, сможет ли двухпартийная система США пережить саму себя и какой будет политическая архитектура Америки после Трампа.

    9 комментариев
    20 мая 2026, 05:47 • Новости дня

    В МИД России заявили о желании предпринимателей из США участвовать в ПМЭФ

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские предприниматели рассматривают возможности участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

    Западные компании, которые остались на российском рынке, по словам дипломата, как и прежде будут участвовать. Те бизнесмены, которые проявляют интерес к диалогу, в том числе и американцы, как приезжали, так и будут приезжать.

    «Штаты могут направить своего представителя из Москвы, кто-то, возможно, приедет из Америки», – сообщил Биричевский РИА «Новости».

    ПМЭФ в этом году пройдет с 3 по 6 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, итальянские компании решили участвовать в ПМЭФ несмотря на давление ЕС. Итальянский бизнес потерял более восьми миллиардов евро из-за антироссийских санкций Евросоюза. Politico узнала, что два депутата от немецкой партии АдГ хотят приехать на ПМЭФ-2026.



    19 мая 2026, 11:51 • Новости дня
    Рубль возглавил рейтинг мировых валют

    Bloomberg: Рубль укрепился на 12% и стал лучшей мировой валютой

    Рубль возглавил рейтинг мировых валют
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Благодаря стремительному удорожанию энергоносителей российская валюта с начала апреля выросла к доллару почти на 12%, продемонстрировав рекордную динамику на глобальном рынке.

    Отечественная валюта за полтора месяца выросла примерно на 12% по отношению к доллару. Такие показатели сделали ее самой успешной среди всех валют мира, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    При этом отмечается падение американской валюты до минимальных значений с февраля 2023 года. Главной причиной подобной динамики эксперты называют высокие цены на энергоресурсы, вызванные конфликтом США и Израиля против Ирана.

    Аналитики предполагают возможное првышение текущего курса. Управляющий активами в компании Istar Capital Искандер Луцко заявил: «Текущие макроэкономические условия являются идеальными для дальнейшего укрепления рубля».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость американской валюты на внебиржевых торгах опустилась ниже 72 рублей.

    В Госдуме оптимальным для российской экономики курсом назвали 80 рублей за доллар.

    Министерство финансов России в начале мая возобновило покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу.

    Комментарии (32)
    19 мая 2026, 14:51 • Новости дня
    Казахстан призвал к переосмыслению истории Золотой Орды
    Казахстан призвал к переосмыслению истории Золотой Орды
    @ Public domain

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на международном симпозиуме о Золотой Орде призвал ученых изменить стереотипное восприятие истории Великой Степи.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с призывом позитивно переосмыслить историю Золотой Орды, сообщает  ТАСС.

    На международном симпозиуме, посвященном этой теме, он отметил, что история Великой Степи до сих пор часто воспринимается как «бесконечная череда битв и сражений», что, по его мнению, заметно упрощает и искажает реальную картину прошлого.

    Выступая перед участниками симпозиума, Токаев подчеркнул необходимость расширить научный взгляд на Золотую Орду и уйти от односторонних интерпретаций. Президент обратился к исследователям с предложением сосредоточиться на новых подходах, которые позволят по-новому осмыслить значение этого исторического периода.

    «Хотел бы вкратце изложить собственное мнение об основных направлениях научных изысканий, которые, на мой взгляд, помогут расширить перспективы позитивного переосмысления истории Золотой Орды», – сказал Токаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее археологи в Астраханской области сообщили о падении лошади в склеп времен Золотой Орды с возрастом захоронения не менее 500 лет.

    До этого в Горно-Алтайске прошла II Международная научно-практическая конференция «Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации».

    Комментарии (31)
    17 мая 2026, 14:28 • Видео
    США потребовали от Кубы невозможного

    Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 16:50 • Новости дня
    Участник «Времени героев» Емельянов назначен зампредом правительства Ивановской области

    Участник «Времени героев» стал зампредом правительства Ивановской области

    Участник «Времени героев» Емельянов назначен зампредом правительства Ивановской области
    @ t.me/vremyageroev2024

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Павел Емельянов назначен на должность заместителя председателя правительства Ивановской области, где он займется вопросами региональной безопасности.

    О новом кадровом решении сообщил Telegram-канал «Время героев». В июне 2025 года Павел Емельянов присоединился ко второму потоку президентской программы, реализуемой РАНХиГС и платформой «Россия – страна возможностей».

    Комментируя назначение, ветеран подчеркнул готовность трудиться ради жителей. «В новой должности я буду курировать управление региональной безопасности Ивановской области. Безопасность – одна из важнейших задач Правительства на сегодняшний день. Я благодарен коллективу программы «Время героев» за возможность учиться у лучших преподавателей и перенимать опыт у наставника, за внимание и индивидуальный подход к обучению и стажировкам. В своей работе продолжу применять получаемые знания и навыки на практике на благо нашего региона и его жителей», – заявил Емельянов.

    Наставником военнослужащего во время обучения выступал губернатор региона Станислав Воскресенский. Глава региона выразил уверенность, что военный опыт и целеустремленность бойца принесут значительную пользу.

    По словам Воскресенского, после стажировки он предложил Емельянову войти в команду правительства области.

    «Уверен, что его опыт будет полезен и ценен для Ивановской области. Понимание, что всегда нужно идти к цели и добиваться результата, – это качество, которым обладают наши военнослужащие и которому мы можем у них поучиться», – заявил губернатор.

    Павел Емельянов родился в 1984 году в Челябинске, за боевые заслуги награжден двумя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью «За отвагу». Напомним, что ответственные посты уже получили более 90 выпускников программы.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 20:05 • Новости дня
    Глава Калининградской области ответил на угрозы главы МИД Литвы атаковать регион
    Глава Калининградской области ответил на угрозы главы МИД Литвы атаковать регион
    @ Александр Мелехов/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти и жители Калининградской области сохраняют спокойствие в ответ на заявления главы МИД Литвы Кястутиса Будриса о возможных сценариях военных действий против региона. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных, подчеркнув, что подобные высказывания появляются не впервые.

    «Реагируем абсолютно спокойно. Такие сообщения периодически возникают уже второй год», – отметил он в интервью ИС «Вести». По словам губернатора, подобная риторика, как правило, активизируется «либо весной, либо осенью», а сами калининградцы «спокойны и уверены, что регион защищен президентом и армией нашей страны».

    Беспрозванных также напомнил о роли Балтийского флота, который обеспечивает безопасность не только области, но и всей западной границы России. «Соседям» он посоветовал учитывать, что в регионе сосредоточены значительные силы обороны.

    Отдельно губернатор подчеркнул работу спецслужб и проведение военных мероприятий: «Служба внешней разведки работает, все силы и средства задействованы в защите региона». Он добавил, что в настоящее время проходят совместные учения с Белоруссией по применению ядерных сил в случае агрессии, и призвал тех, кто делает подобные заявления, учитывать этот фактор.

    Беспрозванных также напомнил о позиции президента России Владимира Путина, ранее заявлявшего о готовности жестко реагировать на любые попытки блокады Калининградской области.

    По словам губернатора, несмотря на внешнее давление и ограничения, регион продолжает развиваться, в том числе в сфере логистики и морских перевозок. Он отметил, что ряд стран вводит ограничения на поставки в область товаров, которые не подпадают под санкции, и в ответ реализуются программы по развитию портовой инфраструктуры и паромного сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО нанести удар по Калининграду.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту инициативу суицидальной паранойей.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил литовского министра с моськой из басни.

    Комментарии (5)
    19 мая 2026, 19:42 • Новости дня
    Охрана Пашиняна вытолкала деда погибшего военного с митинга
    Охрана Пашиняна вытолкала деда погибшего военного с митинга
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Ереване во время предвыборного выступления премьер-министра Армении охранники оттащили пожилого мужчину, чей внук трагически погиб в армейской казарме.

    Инцидент произошел на предвыборном митинге Никола Пашиняна, передает РИА «Новости». Пожилой мужчина напомнил главе правительства о трагедии, случившейся в январе 2023 года. Тогда при пожаре в казарме инженерно-саперной роты в селе Азат погибли 15 военнослужащих, среди которых был внук пенсионера.

    После обращения мужчины охрана армянского лидера зажала ему рот и силой увела в сторону. Сам политик прокомментировал ситуацию, обратившись к собравшимся. «Его подослали политические противники», – заявил Пашинян своим сторонникам.

    Это уже третья публичная стычка политика за последние два дня. Накануне он вступил в перепалку с карабахским армянином, обвинив его в продвижении азербайджанских нарративов.

    Адвокат Роман Ерицян сообщил, что позже участника конфликта задержали. Днем ранее Пашинян накричал на вступившую с ним в полемику женщину и пообещал уничтожить своих политических оппонентов. Парламентские выборы в Армении запланированы на 7 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Армении накричал на сестру пропавшего без вести офицера. В тот же день правоохранительные органы задержали вступившего с ним в перепалку переселенца из Карабаха.

    Неделей ранее полицейские увезли в отделение назвавшего политика предателем мужчину.

    Комментарии (3)
    19 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»
    Мантуров: Китайские авто не должны конкурировать с «АвтоВАЗом»
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что китайские автомобили, выходящие на российский рынок, не должны напрямую конкурировать с «АвтоВАЗом». По его словам, такое условие является принципиальной позицией правительства.

    «Наше условие было, чтобы китайские автомобили здесь не создавали прямую конкуренцию с «АвтоВАЗом», – сказал Мантуров в интервью ИС «Вести», передает РИА «Новости».

    Он отметил, что при этом китайские производители готовы развивать поставки в сегментах электромобилей и гибридов, где спрос в России растет и которые не пересекаются напрямую с модельным рядом отечественного автопроизводителя.

    Мантуров также подчеркнул, что российская сторона выдвигает дополнительные требования к иностранным компаниям. «Ну а наши требования, как я сказал, это высочайший уровень локализации и унификация с другими производителями», – добавил он.

    По словам первого вице-премьера, таким образом власти стремятся одновременно развивать рынок и поддерживать отечественного производителя, не допуская прямого ценового давления на «АвтоВАЗ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о беспрецедентном демпинге со стороны китайских автопроизводителей.

    В начале мая главе государства представили новый отечественный кроссовер Lada Azimut.

    Комментарии (55)
    19 мая 2026, 22:12 • Новости дня
    Небензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русский фольклор

    Небензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русские поговорки

    Небензя призвал постпреда Украины Мельника точнее цитировать русский фольклор
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал украинскому коллеге Андрею Мельнику точнее цитировать русские поговорки.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посоветовал украинскому коллеге Андрею Мельнику аккуратнее обращаться с пословицами. Выступая на заседании Совета Безопасности, дипломат отметил склонность представителей Киева к резким русскоязычным высказываниям.

    «Постпред Мельник наверняка заготовил очередную поговорку на русском языке, граничащую с обсценностью», – сказал Небензя.

    Затем он дал украинскому делегату бесплатный совет учить слова по первоисточникам при обращении к народной мудрости. Российский представитель подчеркнул, что цитаты оппонента далеко не всегда звучат точно.

    В апреле прошлого года Владимир Зеленский назначил скандального дипломата Андрея Мельника постпредом Украины при ООН. В декабре прошлого года Мельник на заседании Совбеза по-русски пообещал России «дырку от бублика».

    Российские политики тогда высмеяли использование украинским представителем крылатых фраз.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    Власти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог
    Власти сообщили о планах привлечь Китай к строительству дорог
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия обсуждает участие Китае в строительстве и финансировании автодороги вдоль Каспия с выходом на Иран, Афганистан, Пакистан, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

    Правительство прорабатывает варианты финансирования масштабных инфраструктурных инициатив с зарубежными партнерами, передает РИА «Новости».

    Вице-премьер России Марат Хуснуллин на международном экономическом форуме «Россия – исламский мир: КазаньФорум» подчеркнул важность привлечения внешних средств.

    «Конечно, мы очень хотим строить транспортную инфраструктуру не только за бюджетные деньги, но и за внебюджетные. На сегодняшний день у нас порядка 20 транспортных проектов отобрано. Они прошли экспертизу Минтранса, получили заключение министерства экономики о том, что эти проекты имеют под собой экономическую основу и дают хорошую базу для развития», – заявил политик.

    По словам вице-премьера, сейчас крайне остро стоит вопрос создания трассы вдоль Каспийского моря. Новый маршрут должен обеспечить выход на Иран с последующим продолжением в Афганистан и Пакистан. В рамках мероприятия российская сторона обсудила с китайскими коллегами перспективы их участия в возведении дороги. Речь идет не только о непосредственном строительстве, но и о предоставлении необходимого финансирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о визите представителей крупнейшего иранского банка на экономический форум в Казани.

    Президент России Владимир Путин объявил о намерении проработать вопросы строительства автотранспортных подходов к границам с Китаем и Казахстаном.

    Власти Ирана подтвердили перспективность создания совместных с Москвой транспортных маршрутов.

    Комментарии (20)
    19 мая 2026, 11:21 • Новости дня
    СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии

    СВР: ВСУ планируют запускать беспилотники по России из Латвии

    СВР: Украина готовит удары по России с территории Латвии
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское командование намерено использовать инфраструктуру в Прибалтике для запуска дронов в сторону России, рассчитывая сократить время подлета и повысить эффективность атак по тыловым объектам, сообщила Служба внешней разведки (СВР).

    Украинское руководство стремится доказать европейским спонсорам способность ВСУ наносить ущерб российской экономике, следует из сообщения на сайте СВР. Для этого командование украинской армии готовит новые удары по тыловым регионам страны.

    По данным СВР, Киев планирует запускать дроны не только через предоставляемые странами Балтии воздушные коридоры, но и непосредственно с их территории. В ведомстве подчеркнули, что режим Зеленского нацелен всеми силами демонстрировать своим «идейным и финансовым покровителям в Европе» сохранение боевого потенциала ВСУ. Это должно сократить время полета и повысить эффективность атак.

    Украинским властям удалось убедить Ригу согласовать операцию, заверив в невозможности вычислить места запуска дронов. В Латвию уже прибыли бойцы Сил беспилотных систем ВСУ, которых разместили на базах «Адажи», «Селия», «Лиелварде», «Даугавпилс» и «Екабпилс», сообщили в СВР.

    Служба внешней разведки напомнила, что современные технические средства позволяют точно определять точки старта беспилотников, в том числе по обломкам. Координаты латвийских центров принятия решений известны, а членство в НАТО не спасет от ответных действий, добавили в ведомстве.

    Ранее российские военные уничтожили летевший со стороны Латвии украинский ударный беспилотник.

    Один из дронов ВСУ упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.

    Из-за этого происшествия премьер-министр республики Эвика Силиня настояла на увольнении министра обороны Андриса Спрудса.

    Комментарии (32)
    19 мая 2026, 20:52 • Новости дня
    Кирилл Дмитриев запустил аккаунт в китайской социальной сети WeСhat

    Tекст: Дарья Григоренко

    Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев решил делиться новостями об экономике и предпринимательстве на популярной азиатской цифровой платформе.

    Дмитриев начал вести блог в китайском приложении WeChat, сообщила пресс-служба РФПИ.

    В первой публикации автор канала обратился к читателям. «Я – Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций, рад приветствовать вас в официальном аккаунте в WeChat», – написал глава фонда.

    «Здесь буду делиться новостями о глобальном экономическом сотрудничестве, актуальными инвестиционными наблюдениями и идеями позитивного предпринимательства. Подписывайтесь!!» – добавил Дмитриев.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 08:10 • Новости дня
    Пентагон обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров

    Пентагон назвал отказ Зеленского идти на уступки причиной срыва мирного договора

    Пентагон обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров
    @ ERIK S. LESSER/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Мирное урегулирование конфликта зашло в тупик из-за категорического нежелания украинского руководства идти на территориальные компромиссы ради прекращения боевых действий, заявил генеральный инспектор Пентагона.

    Американское военное ведомство подготовило подробный доклад для конгресса, передает РИА «Новости».

    В документе генеральный инспектор отметил провал контактов на высшем уровне из-за споров о границах и гарантиях безопасности. «Зеленский продолжал неизменно подчеркивать, что Украина не уступит России территории», – говорится в тексте.

    Аудиторы констатировали сокращение числа призывников на Украине и низкий уровень подготовки бойцов. Вооруженные силы страны столкнулись с деградацией возможностей на фоне острой нехватки боеприпасов и беспилотных аппаратов.

    При этом Россия сохраняет полное стратегическое и оперативное превосходство.

    Дополнительной проблемой для Киева стало прекращение американского финансирования.

    Ранее американское министерство войны признало острую нехватку личного состава и боеприпасов в украинской армии.

    Конгресс США с апреля 2024 года прекратил выделять дополнительное финансирование для Киева.

    Владимир Зеленский категорически отверг возможность территориальных уступок ради мирного урегулирования.

    Комментарии (6)
    19 мая 2026, 20:12 • Новости дня
    Постпред Китая в ООН признал теневую дипломатию Пекина по Украине
    Постпред Китая в ООН признал теневую дипломатию Пекина по Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Китайский постпред при ООН Фу Цун сообщил, что Пекин ведёт теневую дипломатию, поддерживая тесные контакты с Россией, Украиной и другими участниками конфликта.

    На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР Фу Цун сообщил о неформальных усилиях Пекина по урегулированию конфликта на Украине, сообщает RT. Он заявил: «Китай… поддерживает тесную связь с Россией, Украиной и другими сторонами, активно участвуя в теневой дипломатии, настойчиво создавая условия и формируя консенсус для мира».

    Дипломат подчеркнул, что китайская сторона ведёт масштабную работу и рассчитывает на скорейшее завершение боевых действий.

    По его словам, для прочного мира необходимо устранять не только симптомы, но и коренные причины конфликта, пишет ТАСС. Фу Цун отметил, что в мире не существует абсолютной безопасности, а Россия, Украина и остальная Европа остаются соседями, которых невозможно переместить, поэтому серьёзное отношение к озабоченностям в сфере безопасности является единственным реалистичным выбором.

    Китайский постпред призвал отказаться от «мышления холодной войны» и блокового противостояния и выступил за концепцию общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности с учётом интересов всех сторон. Он напомнил, что председатель КНР Си Цзиньпин ранее настаивал на уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран, соблюдении целей и принципов Устава ООН и поддержке любых усилий по мирному урегулированию кризиса.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о намерении Пекина сохранять объективную и беспристрастную позицию по урегулированию ситуации на Украине.

    До этого в МИД Китая подтвердили поддержку Пекином любых инициатив по мирному урегулированию конфликта на Украине и готовность сотрудничать с другими странами для достижения долгосрочного соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай надеется на диалог между сторонами конфликта и готов взаимодействовать с международным сообществом для достижения прочного мира.

    Комментарии (13)
    19 мая 2026, 11:10 • Новости дня
    Грузия потребовала от ЕС объяснений за брутальный разгон митинга в Копенгагене
    Грузия потребовала от ЕС объяснений за брутальный разгон митинга в Копенгагене
    @ Инна Кукуджанова/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обратился с открытым письмом к лидерам Евросоюза с призывом ответить на вопросы об «отступлении от европейских ценностей», которые выразились в брутальном разгоне недавнего митинга в Копенгагене у штаб-квартиры компании Maersk, которую обвиняют в транспортировке военных грузов для снабжении израильской армии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Он назвал это явление «крайне тревожным» и заявил, что «Европа становится эталоном грубого нарушения прав человека, свободы слова и самовыражения, демократических ценностей».

    В письме премьер-министр задает вопросы о том, «куда Европу ведет этот путь» и как «оказалась Европа перед лицом такого кризиса ценностей».

    «Европа отдаляется от стандартов демократии и защиты прав человека», – заявил Ираклий Кобахидзе, напомнивший, что Грузия как страна – кандидат в члены Евросоюза является «частью европейского пространства – исторически, культурно и ценностно».

    В связи с противостоянием властей Грузии и радикальной оппозиции в ноябре-декабре 2024 года в Тбилиси ЕС и Дания в частности жестко критиковала Грузию.

    Письмо премьер-министра адресована руководителям Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента Урсуле фон дер Ляйен, Антониу Коште и  Роберте Метсоле.

    Против митингующих в столице Дании применили дубинки и служебных собак.

    Комментарии (9)
    19 мая 2026, 09:12 • Новости дня
    Начались масштабные учения ядерных сил России
    Начались масштабные учения ядерных сил России
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Маневры с привлечением более 64 тыс. военнослужащих по подготовке и применению ядерных сил начались в России и Белоруссии, сообщило российское Минобороны.

    Учения продлятся до 21 мая, они направлены на отработку действий в условиях потенциальной угрозы, указало ведомство в Max.

    В мероприятиях задействованы Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, Командование дальней авиации, а также силы Ленинградского и Центрального военных округов.

    Главной целью маневров заявлена проверка готовности органов управления и войск к предотвращению возможной агрессии. Военнослужащие отработают практические вопросы организации взаимодействия при выполнении поставленных задач.

    Планируется приведение в высшую степень готовности ряда соединений, а также пуски баллистических и крылатых ракет по российским полигонам.

    Всего в тренировках задействовано свыше 7,8 тыс. единиц техники, включая более 200 пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 корабля и 13 подводных лодок. Кроме того, военные отработают совместное применение ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.

    Накануне Министерство обороны Белоруссии сообщило о начале тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия.

    В январе МИД России допускал возможность проведения совместных с Минском маневров по отработке применения нестратегического арсенала.

    Комментарии (14)
    19 мая 2026, 10:23 • Новости дня
    ФСБ задержала взорвавших БПЛА в воинской части в Воронежской области
    ФСБ задержала взорвавших БПЛА в воинской части в Воронежской области
    @ Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В Воронежской области задержаны двое иностранных граждан, которых обвинили в подрыве FPV-дрона на территории воинской части.

    Двое выходцев из ближнего зарубежья, завербованных украинскими спецслужбами, были задержаны в Воронежской области, передает РИА «Новости».

    В Центре общественных связей ФСБ сообщили: «Федеральной службой безопасности на территории Воронежской области пресечена противоправная деятельность двух граждан ближнего зарубежья 1982 и 1988 годов рождения, планировавших по заданию украинских спецслужб совершить диверсию на объекте Минобороны».

    По данным спецслужбы, иностранцев завербовал через Telegram представитель СБУ, по поручению которого они покупали оформленные на подставных лиц сим-карты и проверяли уровень сигнала мобильной связи на конкретных участках местности. Затем, как отметили в ФСБ, диверсанты прибыли в регион, изъяли оснащенные взрывчаткой FPV-дроны, после чего активировали один из беспилотников и осуществили его подрыв на территории воинской части.

    Впоследствии задержанные были арестованы. Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области возбуждены уголовные дела по ст. 276.1, ч. 2 ст. 281 и п. «а» ч.3 ст. 222.1 УК России, которые касаются помощи противнику, взрыва, сопряженного с посягательством на объекты Вооруженных сил, и незаконного обращения с взрывчатыми веществами, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жителя Владимирской области, которого подозревают в подготовке подрыва российской военной авиатехники по указанию украинских спецслужб.

    В феврале 2026 года в Челябинске силовики предотвратили теракт с самодельной бомбой по заданию террористической организации, действующей под патронажем киевского режима.

    В 2025 году в Воронеже сотрудники ФСБ задержали мужчину за передачу Украине сведений о системах ПВО и подготовку диверсии на энергетическом объекте.

    Комментарии (8)
    Главное
    В России стартовали летные испытания двухместного истребителя Су-57
    Лондон разрешил бессрочный ввоз топлива третьих стран из российской нефти
    Охрана Пашиняна вытолкала деда погибшего военного с митинга
    Евростат зафиксировал полный отказ ЕС от покупки российской нефти и топлива
    В Польше начались военные учения у границы с Украиной
    Суд рассмотрит жалобу МЧС по делу о бомбоубежище в театре Надежды Бабкиной
    Агроном рассказал, как сосны способны испортить дачный участок

    Конкуренция с азербайджанским газом выгодна России

    Словакия пытается найти замену российскому газу, от которого ЕК заставляет отказаться всех европейцев уже в следующем году. Братислава хочет заключить 10-летний контракт с Азербайджаном на поставку голубого топлива. Венгрия, скорее всего, тоже будет искать топливо у Баку. Парадокс в том, что Азербайджан не факт, что найдет столько газа так быстро, но это на руку и России, и нашим европейским покупателям. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Вильнюс привлек внимание «истошным лаем» на Калининград

    «Им нужно поддерживать особый статус "самых крутых парней", хотя бы на словах», – так эксперты объясняют призыв главы МИД Литвы Кестутиса Будриса напасть на Калининград. Литовский политик утверждает, что у НАТО есть «необходимые средства», которые альянс может применить против военной инфраструктуры России в Калининградской области. Как Москва ответит на потенциальную агрессию блока НАТО? Подробности

    Перейти в раздел

    Защищаться от украинских дронов поможет развитие мобильных огневых групп

    В ночь на 17 мая ВСУ провели самую массовую в 2026 году атаку беспилотников по регионам России, рекордному налету дронов подверглось Подмосковье. Есть жертвы среди россиян, погиб гражданин Индии. При этом пострадали не военные, а гражданские объекты. В то же время Европа наращивает производство беспилотников для Украины. Какими конкретными методами Россия может защититься от украинских дронов? Подробности

    Перейти в раздел

    Борьба за власть ведет Британию к гражданской войне

    Премьер Великобритании Кир Стармер скоро объявит об отставке, вопреки прежним заявлениям о том, что останется на посту. Об этом пишут британские СМИ – и это похоже на правду, поскольку ситуация и для правительства, и для британской политической системы сложилась критическая, чтобы не сказать предреволюционная. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Лавров о Зеленском: Новый фюрер Европы

      Находясь с трехдневным визитом в Индии, глава МИД Сергей Лавров сравнил с Адольфом Гитлером нынешнее руководство Германии и Украины. Вероятно, за этим словом последует дело.

    • Руководство США поражено Китаем

      Согласно заявлениям американской стороны, особенно президента США Дональда Трампа, его визит в Китай проходит изумительно и о многом удалось договориться. На самом деле «изумительны» совсем не договоренности США – КНР. Американцев изумил сам Китай.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Платные парковки в Москве в 2026 году: тарифы на стоянку, штрафы за нарушения

      До нескольких сотен рублей в час составляет сегодня цена на парковку в центре Москвы. Каковы действующие тарифы на парковку в Москве, можно ли припарковаться бесплатно или со скидкой, кто может воспользоваться льготами по оплате парковки и как обжаловать наложенный за неуплату парковки штраф?

    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации